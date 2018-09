Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, miercuri seara, ca nicaieri in lume nu s-a mai vazut ca de negocierile legate de exploatarea gazelor in Marea Neagra, cu companiile petroliere Exxon si OMV sa se ocupe presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, care nu are atributii in acest sens.