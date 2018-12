Stiri pe aceeasi tema

- Germania, urmatoarea adversara a Romaniei la Campionatul European de handbal feminin din Franta, intr-un meci care va avea loc luni, de la ora 19:00 (live la TVR), este revelatia primelor zile, dupa victoria cu 33-32 in fata Norvegiei. Succesl este cu atat mai surprinzator, daca...

- "Sambata a avut loc, dupa cum titreaza presa internaționala, un protest masiv impotriva guvernului francez și a președintelui Macron la care au participat, conform Le Figaro, 282.000 de manifestanți. Un protest impotriva guvernului nu reprezinta o noutate, insa in urma manifestațiilor de sambata…

- Liga Nationala a intrat in vacanta, dupa ultimele meciuri din cadrul etapei a X-a, iar in centrul atentiei intra echipa nationala, care din 29 noiembrie va juca la Campionatul European din Franta. Pana atunci, tricolorele vor infrunta Rusia si Serbia la Trofeul Carpati, programat in 23-24 noiembrie,…

- Savantul francez Emmanuel de Martonne, cel care a contribuit definitiv la trasarea granitelor Romaniei Mari dupa sfarsitul Primului Razboi Mondial, a fost omagiat vineri, la Odobesti, in prezenta ambasadorului Frantei la Bucuresti, Michele Ramis. "As spune ca relatiile dintre Romania si…

- Nationala masculina de handbal va juca duminica, de la ora 18:00, in compania Frantei, in preliminariile Campionatului European din 2020. Jocul se va desfasura la Cluj, iar tricolorii spera intr-o arena arhiplina, cu peste 7.000 de suporteri.

- Secundul lui Daum face dezvaluiri: „Noi l-am propus pe Cosmin Contra pentru naționala Romaniei”. De la Bruges, Rudi Verkempinck vorbește despre experiența sa la București: „Mi-e dor de momițele și pizdulicele voastre la gratar”. Libertatea l-a vizitat la Bruges pe belgianul Rudi Verkempinck, 52 de ani,…

- Nationala feminina se afla in aceste zile intr-un stagiu centralizat de pregatire la Bucuresti, adica prima etapa de pregatire pentru Campionatul European din Franta (30 noiembrie – 16 decembrie), dupa incheierea calificarilor din luna iunie. Ambros Martin si staff-ul tehnic au...

- Nationala de handbal feminin a Romaniei va efectua, in perioada 23-30 septembrie, un stagiu centralizat de pregatire la Bucuresti, in vederea participarii la Campionatul European de handbal feminin din Franta (30 noiembrie – 16 decembrie). Cu aceasta ocazie, selectionerul Ambros Martin si stafful sau…