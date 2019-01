Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului parlamentar al micului partid unionist nord-irlandez Nigel Dodd a subliniat miercuri seara, dupa respingerea motiunii de cenzura laburiste contra Guvernului, importanta increderii si aranjamentelor intre Partidul Conservator si DUP, relateaza BBC News, potrivit news.ro.Votul…

- Dupa infrangerea de ieri, cand acordul privind Brexit a fost respins in parlamentul britanic, Theresa May a obtinut o victorie importanta, motiunea de cenzura impotriva gruvernului sau fiind respinsa in Parlament cu 306 voturi pentru si 327 voturi impotriva.

- In plus, ea a afirmat și ca blocul comunitar va lua in considerare extinderea perioadei de negociere aferente articolului 50 numai daca exista un plan alternativ de iesire credibil, transmite Reuters. ''Politica guvernului este aceea ca parasim Uniunea Europeana pe 29 martie. Dar UE va extinde articolul…

- Dupa ce Parlamentul Marii Britanii a respins acordul pentru Brexit negociat de premierul Theresa May cu liderii UE, presedintele Klaus Iohannis transmite un mesaj romanilor din Regatul Unit, al caror viitor in aceasta tara este incert."In cazul in care in final se aproba acest acord, romanii…

- Premierul britanic Theresa May se confrunta miercuri cu o motiune de cenzura ce poate duce la caderea guvernului, la o zi dupa ce deputatii au respins, cu o majoritate covarsitoare, acordul sau privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza AFP. In Camera Comunelor, acordul…