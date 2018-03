Basescu, dupa publicarea protocolului: “Si, ce sa vezi?! Din mandatul meu…”

Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul lui Tudorel Toader dupa ce primul protocol secret cu SRI a fost declasificat a fost unul in care ministrului Justitiei, a precizat ca apreciaza desecretizarea documentului și a incurajat la fapte asemanatoare in viitor. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat, vineri, pe Facebook, ca…

- Mai multi magistrati si politicieni au reactionat dupa desecretizarea protocolului din 2009 dintre Parchetul General si SRI, presedintele UNJR Dana Girbovan, declarand ca acesta incalca normele constitutionale de baza si ca gravitatea actiunilor este cutremuratoare. Deputatul USR Lucian Stanciu-Viziteu,…

- Nu au fost putine parerile exprimate dupa ce s-a aflat ce continea protocolul SRI-Parchetul General, incheiat in urma cu 9 ani, in vremea cand Serviciul era condus de George Maior, iar PICCJ de Laura Codruta Kovesi. Reactia ministrului Justitiei se incadreaza in randul celor mai asteptate luari de pozitie…

- Odata ce Serviciul Roman de Informatii a facut public, pe site, protocolul de colaborare semnat in 2009, intre SRI (condus la acea vreme de George Maior) si Parchetul General (in fruntea caruia se afla actuala sefa a DNA-ului, Laura Codruta Kovesi), in spatiul public au aparut reactii. Una dintre ele…

- "Vai ce chin, ce dor, ce jale jale! S-a publicat protocolul semnat in 2009 intre Ministerul Public si SRI. Din cele 18 pagini ale protocolului, 2 sunt dedicate nominalizarii legilor, ordonantelor de urgenta, hotararilor de guvern si hotararilor CSAT care constituie izvorul continutului protocolului. Si…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat vineri ca apreciaza desecretizarea Protocolului dintre SRI si Parchetul General, precizand ca "adevarul trebuie sa iasa la suprafata". "Apreciem desecretizarea Protocolului SRI - Parchetul General - adevarul trebuie sa iasa la suprafata! Vom aprecia continuarea…

- "Se lucra in echipele comune ori in aceste echipe comune, tintele erau luate de Serviciu in atentia sa. Cheltuielile facute de SRI erau imputabile ca si cheltuieli judiciare, adica intrau in sarcina statului, indiferent daca Serviciile nu gaseau nimic. Un lucru mizerabil e ca Parchetul, cu toate…

- "Este un lucru de normalitate institutionala. In momentul in care s-au analizat protocoalele respective si s-a ajuns la concluzia ca ele nu incalca reglementarile privind secretul si siguranta nationala, este un lucru perfect normal. USR promoveaza, de cand a intrat in Parlament, elementul acesta…

- Deputatul USR Lucian Stanciu-Viziteu a anuntat vineri ca a solicitat CSM sa se pronunte asupra protocolului semnat intre Ministerul Public si SRI. "Am citit cu atentie protocolul semnat intre Ministerul Public si Serviciul Roman de Informatii si felicit cele doua institutii pentru transparenta de care…

- Aflat in Timis, liderul ALDE a facut referire la anuntata desecretizare a protocolului dintre Serviciul Roman de Informatii si Parchetul General. Pana sa se afle ca SRI-ul a publicat, pe site, protocolul de cooperare semnat in 2009, in vremea cand SRI-ul era condus de George Maior, iar Parchetul General…

- Jurnalista Sorina Matei reacționeaza dupa ce Serviciul Roman de Informatii (SRI) a publicat protocolul de colaborare incheiat de SRI cu Parchetul General in anul 2009. Aceasta susține ca desi „cercetarea penala este secreta potrivit Codului de Procedura Penala, PG/DNA adica procurorii trebuiau sa…

- Serviciul Roman de Informatii va publica, astazi protocolul de colaborare incheiat cu Parchetul General in anul 2009, a declarat, joi seara, la un post de televiziune, purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea.

- Parchetul General a anuntat, marti, ca in urma unei analize a ajuns la concluzia ca sunt indeplinite conditiile prevazute de legislatia in vigoare pentru declasificarea protocolului de cooperare in domeniul securitatii nationale incheiat in anul 2009 cu Serviciul Roman de Informatii. SRI a anunțat ca…

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control SRI, a declarat marti ca a discutat din nou cu seful Serviciului Roman de Informatii, care este de acord cu desecretizarea protocolului incheiat de SRI cu Parchetul General, dar ca trebuie sa existe un accept si din partea acestei institutii.

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Joi seara, la emisunea lui Victor Ciutacu de la Romania TV, doamna Lavinia Coțofana, fost ofițer SRI, fost judecator, exclusa recent din magistratura prin decret prezidențial, detoneaza doua bombe infernale. Nicio ora mai tarziu, la Antena 3, Mihai Gadea arunca pe piața…

- De cateva zile cele mai folosite cuvinte din limba romana par a fi ”protocol” și ”declasificare”. Unii vorbesc de 65 de protocoale, alții doar de unul singur. Cred ca e momentul sa spunem ca e vorba de un protocol, incheiat la 4 februarie 2009, semnatarii fiind George Maior, in calitate de director…

- La cateva ore, practic, de cand procurorul general facuse referire la solicitarea adresata de ministrul Justitiei, in privinta desecretizarii protocoalelor intre Ministerul Public, DNA si DIICOT cu Serviciul Roman de Informatii, si la o “analiza de legalitate” a acestei masuri, dinspre Parchetul General…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) vrea desecretizarea protocolului cu Parchetul General, a anuntat, luni, Claudiu Manda, seful Comisiei SRI. Potrivit lui Manda, inainte de desecretizare, directorul SRI, Eduard Hellvig, va veni in fața Comisiei pentru controlul activitații SRI sau va exista o discuție…

- La doar cateva zile de cand premierul solicita desecretizarea protocoalelor incheiate intre Serviciul Roman de Informatii si alte institutii ale statului, s-a aflat ca ministrul Justitiei formuleaza o solicitare in acest sens, adresata procurorului general Lazar, vizand concret desecretizarea protocoalelor…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a transmis, luni, catre Parchetul General, o cerere de desecretizare a protocoalelor incheiate cu Serviciul Roman de Informatii (SRI), precum si informatii despre existenta acestora. Anunțul a fost facut de Ministerul Justiției intr-un comunicat de presa. “In data…

- Clasa politica se afla intr-un nou scandal legat de protocoalele pe care Serviciul Roman de Informații le-a incheiat, de-a lungul timpului, cu instituțiile statului. Premierul Viorica Dancila a solicitat, vineri seara, desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI și alte instituții ale statului.…

- 65 de protocoale erau in vigoare, la finalul anului trecut, intre SRI si institutii ale statului, in conditiile in care presedintia anunta astazi ca niciunul dintre acestea nu a fost incheiat la initiativa CSAT, ci a SRI sau a altor institutii. Cel mai controversat ramane cel din Justitie.…

- Serviciul Roman de Informatii a confirmat ca directorul institutiei, Eduard Hellvig, a fost la data de 28 februarie la sediul DIICOT pentru a da declaratii in dosarul „Black Cube”, dosar deschis in anul 2016 pentru incercari de intimidare a procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi.

- ”Eram in 2013, daca nu greșesc, in luna aprilie. De obicei coalițiile se intalneau la primul birou, la Crin Antonescu in birou, la Senat. Luni, pe la 6-7 seara, stateam la masa cea lunga, in dreapta lui Victor stateam eu, in stanga Gabi Oprea, Crin statea in fața și la un moment dat Victor a scos…

- Referindu-se la prezenta, deunazi, a fostului director al Serviciului Roman de Informatii la Parlament, la audiere la Comisia de control asupra activitatii SRI, ocazie cu care acesta ar fi spus ca seful PSD ar fi participat la evenimente private organizate de aceasta institutie, liderul social-democrat…

- Fostul sef al SRI, George Maior, in prezent ambasador al Romaniei in SUA, a fost audiat in comisia parlamentara timp de sase ore. Maior a vorbit despre un protocol intre SRI și Parchetul General, condus la acea data de Laura Codruța Kovesi, prin care se stabilea o colaborare in cazurile de evaziune…

- George Maior, audiat in Comisia SRI: Consider ca am actionat in spiritul legii George Maior, fost sef al SRI si actual ambasador al Romaniei in SUA, este audiat, la ora transmiterii stirii, in comisia de Control SRI, la intrare declarand ca a actionat in spiritul legalitatii atunci cand a luat decizii.…

- Seful Comisiei parlamentare de control asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii a mentionat, miercuri, mai multe nume pe care forul in cauza intentioneaza sa le invite la audieri, la sediul Legislativului. Manda a adus in discutie faptul ca atat fostul presedinte, actualul al doilea om in…

- Ioana Ene Dogioiu, mare șefa Ziare.com și Dan Tapalaga, și mai mare șef la Hotnews, au fost nominalizați de Elena Udrea în calitate de jurnaliști care au fost cumparați și de ea, dar și de Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI. Este ușor de dedus. Aceste personaje sinistre, travestite…

- Judecatoarea oradeana Florica Roman, a solicitat public, pe data de 29 dec. 2017, ambasadorilor Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Olandei și Suediei in Romania sa precizeze concret care articole din “legile adoptate recent privind reforma justiției, in forma actuala,” au “convingerea”…