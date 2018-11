Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege privind sanatatea, aflat in Parlament, va trebui dezbatut, imbunatatit si aprobat, ''daca vrem sa nu mai fim pacaliti cu ambulante rosii televizate, dar cu un sistem medical organizat dupa canoanele sovietice, pe care mafia din sanatate il apara cu toate mijloacele''…

- Documente atasate: Raport reforma Sanatate "Avem ambulante rosii, ceea ce nu este rau, dar... In 2009, dupa 3 ani de munca, o echipa de mari specialisti in medicina, condusa de prof.dr. Cristian Vladescu, finaliza un raport care punea un diagnostic real sistemului romanesc de sanatate. Raportul…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, vineri, ca statul roman nu-i poate asigura cazarea in Belgia tatalui tanarului ars din Piatra Neamt, care a fost transferat joi la un spital din Charleroi. ‘Statul roman asigura transferul si tratamentul pacientilor. Tatal lui stiu ca a fost cazat in spital.…

- Comunitatea romanilor din Belgia a inceput o campanie de strangere de fonduri pentru a ajuta familia tanarului ars in explozia de miercuri, de la Piatra-Neamt, ca sa poata fi langa acesta, la Charleroi. Unul dintre initiatorii campaniei, Cornel Radu-Loghin, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj…

- Comunitatea romanilor din Belgia a inceput o campanie de strangere de fonduri pentru a ajuta familia tanarului ars in explozia de miercuri, de la Piatra-Neamt, ca sa poata fi langa acesta, la Charleroi. Unul dintre initiatorii campaniei, Cornel Radu-Loghin, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatații, a declarat, joi, in contextul trimiterii pacientului ranit in explozia din Piatra Neamț, in Belgia, ca Romania nu poate trata pacienții cu arsuri pe suprafețe de peste 50% din corp, scrie Mediafax. „Romania nu poate sa trateze pacientul care are arsuri mai mari de…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi seara, la Brasov, ca tanarul ranit in explozia de la Piatra Neamt este, la aceasta ora, in drum spre Belgia, parerea ei personala fiind ca Romania nu poate trata in acest moment pacienti cu arsuri mai mari de 50% din suprafata corpului.

- Seful Departamentul pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma ca nu a stiut si nici nu a fost intrebat de nimeni despre tanarul ranit in urma exploziei de la Piatra Neamt. Precizarile vin dupa ce presa locala a relatat ca pacientul a fost transportat cu ambulanta la Iasi intrucat nu s-a gasit…