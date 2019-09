Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a declarat, joi, la Curtea de Apel Bucuresti unde se judeca dosarul cu CNSAS, ca nu a fost colaboratorul Petrov al fostei Securitati, asa cum CNSAS in acuza. „Trebuie sa ma apar”, a mai spus fostul presedinte. In fata instantei, fostul presedinte a declarat, ca nu a stiut ca serviciul…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat joi, in procesul de la Curtea de Apel Bucuresti, unde CNSAS il acuza ca a colaborat cu Securitatea, ca a avut probleme cu colonelul Tudor care apare in notele scrise de fostul sef al statului cu pseudonimul 'Petrov'.„In discuțiile cu acest Tudor…

- Fostul președinte Traian Basescu a cerut joi in sala de judecata, la Curtea de Apel București, in dosarul „Petrov” in care CNSAS il acuza ca a colaborat cu Securitatea, sa fie supus unui interogatoriu al judecatorului.Curtea a admis cererea și s-a trecut la ascultarea lui Basescu. Judecatorul…

- Astazi se duca dosarul in care CNSAS il acuza pe Traian Basescu ca a dat note informative Securitații, sub numele Petrov. ”Nu il comentez (procesul, n.r.). Trebuie sa ma apar. Avem puncte de vedere total diferite, eu și CNSAS, ne va impaca un al treilea, judecatorul. (...) Hai sa vedem procesul",…

- "O c***a nu numai politica, de teapa lui Traian Basescu, pe numele de turnator Petrov, nu putea cere altceva decat legalizarea prostituției. Nu ca nu ar fi obișnuit cu prostituția, nu numai politica. Auzi, Petrov, cei doi din partid care ți-au livrat-o pe Oana se pot numi pești? E tot trafic de carne…

- Marius Oprea lanseaza un atac virulent la adresa fostului președinte Traian Basescu pe care l-a vazut „implicat delirant” in cazul Caracal, amintind de colaborarea acestuia cu Securitatea. „Am vrut sa inchid televizorul, dar nu m-am putut apropia de telecomanda – omul asta parca e un drog, intr-un…

- Fostul coleg de partid al lui Traian Basescu, Radu Cristescu, s-a inscris in PSD. Anunțul a fost facut de Cristescu pe Facebook, precizand ca partidul condus de Dancila se schimba și el crede in aceasta schimbare.„Fac politica, oficial de cinci ani, din pasiune și cu pasiune. Mulți dintre…