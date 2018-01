Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu ii transmite premierului Tudose sa fie prim-minitru, nu "gainar de Brailita" si sa ii ceara institutional demisia ministrului de Interne Carmen Dan fara sa o umileasca si fara sa practice jocuri politice pe seama Politiei Romane. Basescu ii cere si ministrului Afacerilor…

- Premierul a spus ca Bogdan Despescu i-a prezentat raportul de activitate, care a fost gata in aceasta dimineata. "Am inteles din surse ca noua propunere (Catalin Ionita, propus de Carmen Dan interimar la conducerea Politiei Romane - n.r.) si-a declinat intentia de a ocupa aceasta functie. L-am rugat…

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat, Niculae Badalau, a fost unul dintre cei mai vocali în sedinta CExN, acesta prezentând si o scrisoare cu mai multe critici, informeaza Realitatea TV.

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat, luni, referindu-se la situatia din PSD, ca a vazut de atatea ori acest "film", incat simte "doar mahnire si dezamagire". "Multi oameni de buna credinta ma intreaba de ce nu ma pronunt public despre ceea ce se intampla in aceste zile in PSD - pentru…

- Cele trei formatiuni politice maghiare din Romania, respectiv UDMR, PPMT si PCM, vor semna, luni, la Cluj-Napoca, o luare de pozitie comuna in vederea alinierii conceptelor de autonomie.Presedintele PPMT, Szilagyi Zsolt, a declarat pentru Mediafax ca declaratia care urmeaza sa fie semnata…

- „Curtea Constituționala a devenit ostatica propriilor decizii neinspirate, a precedentelor pe care le-a creat. Este evident pentru toata lumea ca membrii CC au acceptat sa „joace” așa cum le dicteaza guvernarea democrata”. Declarația a fost facuta de Igor Dodon pe o rețea…

- Romanii au ales evenimentele politice majore din 2017 Peste jumatate dintre romani considera ca evenimentele politice majore ale anului 2017 au fost schimbarea legilor Justitiei si manifestatiile impotriva OUG 13 din ianuarie-februarie, releva un sondaj IRES intitulat „Bilantul anului politic 2017.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca orice discutie cu ”Tudorel” Tudose despre legile justitiei este inutila si sustine ca premierul „Tudose este doar un alt Dragnea... de Braila”.Negocieri EȘUATE la Guvern: 'Protestele continua pana vor fi stopate modificarile la legislatia penala'…

- Intrebat la Parlament daca are emotii in privinta votului care urmeaza sa fie dat pe proiectul de buget, seful Executivului a raspuns: "Nu". La randul sau, intrebat cum comenteaza zvonurile privind o eventuala respingere in Parlament a bugetului pe anul viitor, Dragnea a raspuns: "Noi avem…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca proiectul de buget adoptat de Guvern este ”un roman sience fiction care te adoarme de la prima pagina, o poveste de adormit copii”, precizand ca specialistii PNL lucreaza la amendamente. ”Consideram ca Parlamentul Romaniei nu trebuie…

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat ca problema invocata de primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele, la bugetul pe 2018 a fost deja rezolvata. In schimb, Pandele susține ca nu a fost informat de nimeni ca s-a rezolvat problema și iși menține apelul catre primari sa iasa…

- Primarul independent al orașului Voluntari, Florentin Pandele, lansa un apel catre toți primarii din țara sa vina la proteste impotriva Guvernului, din cauza prevederilor din bugetul de stat pe 2018. Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, susține ca Pandele s-a grabit și arata ca deja s-a…

- „Se pare ca exista o ruptura intre faliile PSD-ului. Deputatul social democrat Caprar anunța printr-un comunicat de presa faptul ca guvernului ii este imposibil sa aloce bani Aradului pentru subvenția caldurii. Cu toate acestea, dupa demersurile facute de catre Primaria Arad, guvernul PSD a reușit…

- Carmen Dan, despre polițistul atacat cu sabia in Suceava. Ministrul de Interne a declarat ca agentul sef adjunct de poliție Dan Ciprian Sfichi este in stare grava la Spitalul Județean Suceava, unde urmeaza sa fie supus unei intervenții chirurgicale. Ministrul Carmen Dan a precizat ca trebuie schimbat…

- Actorul Toma Cuzin a transmis primul live pe Facebook din noul sediu al CREDIDAM. „De doua ore incerc sa vorbesc cu domnul Gheorghiu si de cate ori incerc sa aflu formula de calcul dupa care se impart banii artistilor, domnul Stefan Gheorghiu cheama Politia", a spus Cuzin Toma, potrivit news.ro.…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat duminica, potrivit unei postari pe Facebook, ca Jandarmeria este prinsa ”in jocul politic a doua doamne”, referindu-se la conflictul de sambata, din Piata Victoriei, in timpul caruia jandarmii au intervenit pentru a-l ridica pe unul dintre protestatari. …

- Presedintele american, Donald Trump, a decis sa retraga Statele Unite dintr-un Pact mondial al ONU vizand imbunatatirea gestionarii internationale a migrantilor si refugiatilor, considerat "incompatibil" cu politica sa migratorie, a anuntat sambata misiunea SUA de pe langa Natiunile Unite, transmite…

- Președintele Comisiei de Aparare din Senat, liberalul Iulian Dumitrescu, a afirmat ca a convenit cu ministrul de Interne, Carmen Dan, ca aceasta sa vina marțea viitoare in fața acestui for sa explice acțiunile Jandarmeriei la protestele de strada de duminica seara. "Ieri (n.r. luni…

- Desi nu exista o ordine de zi formala si anuntata in prealabil, sedinta social-democratilor va pivota, cel mai probabil, in jurul raspunsului politic pe care PSD il va contura in perioada urmatoare la asa-zisele „atacuri” venite din zona justitiei. Astfel, este posibil ca in CExN sa se discute…

- "Am decis sa initiem impreuna aceasta motiune de cenzura si, de asemenea, sa ne adresam celorlalte formatiuni de opozitie sa sustina aceasta motiune de cenzura. Este in interesul romanilor sa scapam de aceasta guvernare falimentara", a declarat liderul deputatilor PNL Raluca Turcan, la Parlament,…

- Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac a declarat marti pentru News.ro ca partidul pe care il reprezinta va sustine motiunea de cenzura anuntata de PNL, dar ii acuza pe liberali ca fac un joc de imagine si si-a exprimat nemultumirea fata de reticenta acestora in ceea ce priveste dialogul cu Traian…

- Programul secret de guvernare Marea cavalcada PSD-ista de supunere a moșiei naționale continua pe repede inainte. Azi-maine, ne vom trezi ca pe fiecare insula și pe fiecare grind a rasarit cate un cazinou, sau macar cate un modest stabiliment de pierzanie intemeiat pe alcool și pacanele. Dar aceasta…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, sambata, la Ploiesti, referindu-se la recentele modificari fiscale, ca actuala guvernare "joaca la ruleta Romania" prin masuri "extrem de imprudente", care lasa tara in seama "hazardului". 0 0 0 0 0 0 "Intr-adevar…

- Primarul municipiului Timișoara, Nicolae Robu, face un apel la multinaționale. Companiile sunt invitate sa investeasca in Timișoara iar edilul le asigura de tot sprijinul și suportul sau. Edilul, intr-o postare pe Facebook, critica retorica guvernanților, care, spune Robu, transforma multinaționalele…

- "Va solicit o evaluare in cadrul Inspectiei Judiciare, a opiniilor exprimate public la data de 28 octombrie 2017, de catre doamna Judecator Cristina Tarcea, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitiei, referitoare la proiectele de lege pe tema Justitiei. Cu aceasta ocazie, doamna judecator…

- Pentru ca este fost șef de stat, Traian Basescu a primit, prin Ordonanța de Urgența, un birou, cu tot cu consilier și secretar. Guvernul a adoptat, în ședința de miercuri, o hotarâre privind schimbarea regimului juridic al unui imobil și pentru atribuirea destinației acestuia ca…

- Sambata 11 noiembrie 2017, PMP Prahova organizeaza alegeri interne in cadrul carora se va desemna președintele organizației și componența Biroului Politic al organizației județene. La eveniment este așteptat sa participe și fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, președintele PMP. La…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, îi solicita premierului Mihai Tudose sa opreasca modificarea Codului fiscal, el sustinând ca altfel prim-ministrul îsi va asuma împingerea tarii si a populatiei "într-un dezastru". ”Domnule Prim-ministru…

- Prezumtivul scandal legat de declaratiile colonelului Paraschiv a fost foarte repede acoperit de declaratiile presedintelui Klaus Iohannis referitoare la presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Primul om in stat afirma despre cel de-al doilea om in stat ca este „putin obsedat”. Cel de-al doilea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca prim-ministrul Mihai Tudose si ministrul Finantelor Publice trebuie sa plece imediat din functii pentru ca au mintit ca au avizul partenerilor sociali pentru schimbarile fiscale anuntate. ”Prim-ministrul Mihai Tudose si ministrul Finantelor Publice trebuie…

- ''Cred ca suntem intr-un stil de guvernare absolut nedemocratic, in care guvernul nu este al Romaniei, ci al PSD. (...). Guvernul și partidul Dragnea sunt o brambureala! Oamenii aceștia nu ințeleg ce fac economiei cu parerile (exprimate public n.red.). Azi avem split TVA, dupa o saptamana nu mai…

- Traian Basescu a venit in Timiș pentru a susține candidatul PMP la alegerile din 5 noiembrie de la Checea. Fostul presedinte al Romaniei a susținut astazi o conferința de presa impreuna cu Aranca Valea, candidatul PMP la Primaria Checea, pentru a-și arata susținerea fața de aceasta. ”Am venit cu obiectivul…

- In septembrie 2017, indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a scazut fata de luna anterioara, la valoarea de 45,4 puncte, cea mai scazuta valoare din iunie 2013, fiind cu 5,3 puncte mai mic decat valoarea consemnata in exercitiul anterior.Citeste si: Delegatie de FORTA de la…

- Comisar european, despre cresterea economica: Exista premise ca Romania sa se incadreze in deficitul de 3% si in 2017, si in 2018 Comisarul european responsabil cu bugetul si resursele umane, Gunther Oettinger, a declarat, joi, la Palatul Parlamentului, ca exista premise ca Romania sa se incadreze in…

- Liberalii si USR-istii vor veni cu o multime de amendamente, prin care sa mutileze orice prevedere care nu convine trinomului Iohannis-DNA-SRI. Sesizarile la Curtea Constitutionala vor curge cu nemiluita, iar cand se va ajunge la vot nu am certitudinea ca va exista o majoritate care sa impuna noile…

- Salarii mai mici, de la 1 ianuarie 2018. Preconizata trecere a contribuțiilor CAS și CASS in sarcina angajaților de la 1 ianuarie 2018 ii face pe angajații romani sa se aștepte la o scadere a salariilor lor nete incepand cu acea data. Potrivit unui sondaj realizat de catre o important comunitate online…

- Președintele de onoare al Partidului Unitații Naționale, Traian Basescu, a organizat la Chișinau o dezbatere cu tema "Viitorul Republicii Moldova in contextul noilor evoluții geopolitice”.Intr-un discurs, Basescu a declarat ca daca ar fi președinte al Romaniei, nu l-ar primi pe Igor Dodon…

- Intr-o postare pe blogul personal, despre coabitare, Adrian Nastase transmite ca in momentul in care ”președintele unui partid aflat la guvernare nu este premier” coabitarea poate fi necesara. Totodata, Adrian Nastase a postat la textul respectiv, ironic, doua curci care coabitau cu mai multe…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca nu va participa la ceremonia de investire a noilor miniștri, la Cotroceni, in semn de protest fața de președintele Klaus Iohannis. ...

- In timp ce la București am asistat la un o piesa de teatru cu final previzibil, meciul Tudose- Dragnea, la Chișinau, PSRM partidul lui Igor Dodon președintele pro-rus a cerut ca fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, sa fie declarat persona non-grata.Intr-un comunicat de presa, aceștia…