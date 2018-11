Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a fost audiat, vineri, timp de aproape 4 ore la DNA. Dupa declarațiile date in fața procurorilor, el a spus ca a fost chemat din cauza ca a fost martor intr-o comisie rogatorie și ca a fost anchetat de procurori din Israel.Victor Ponta, unul dintre…

- Traian Basescu a fost audiat, vineri, mai bine de trei ore, de procurori, in calitate de martor intr-un dosar. La iesirea din sediul DNA, Traian Basescu a declarat ca a fost audiat in calitate de martor intr-o comisie rogatorie. ''Am fost martor la o comisie rogatorie'', a spus Basescu.Ulterior,…

- “Am fost martor la o comisie rogatorie”, a declarat Traian Basescu la iesire si a plecat. Ulterior, el a facut cateva precizari la B1TV. “Audierea a fost in cadrul unei comisii rogatorii. Nu pot sa dau mai multe detalii, dar ce pot sa va spun este ca nu vizeaza cetațeni romani. Deci e vorba de un [...]

- Fostul presedinte Traian Basescu a fost audiat, vineri, mai bine de trei ore, de procurorii anticoruptie, in calitate de martor intr un dosar.La iesirea din sediul DNA, Traian Basescu a declarat ca a fost audiat in calitate de martor intr o comisie rogatorie. 39; 39;Am fost martor la o comisie rogatorie…

- Fostul presedinte Traian Basescu a fost auditat, vineri, mai bine de trei ore, de procurorii anticoruptie, in calitate de martor intr-un dosar. La iesirea din sediul DNA, Traian Basescu a declarat ca a fost audiat in calitate de martor intr-o comisie rogatorie. ''Am fost martor…

- Fostul președinte Traian Basescu a ieșit de la DNA, dupa mai bine de patru ore de audieri. La ieșire, Basescu a spus doar ca a fost martor la o comisie rogatorie.”Am fost martor intr-o comisie rogatorie”, a spus Traian Basescu, fara a preciza din ce țara era aceasta comisie rogatorie.…

- Fostul președinte Traian Basescu a venit in urma cu cateva minute la DNA. Fostul șef al statului a declarat ca a fost chemat de procurorii anticorupție sa dea declarații in calitate de martor.

- Fostul presedinte Traian Basescu a ajuns, vineri dimineata, la DNA.Traian Basescu a mentionat ca este audiat in calitate de martor."In calitate de martor. Citația este in mașina, nu știu in ce dosar (...) Sa credeți la biserica, nu la DNA", a declarat fostul sef de stat.