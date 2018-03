Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a spus, la Romania TV, ca justiția a evoluat in ultimii ani in Romania. Fostul președinte a declarat, in același timp, insa, ca "Inspecția Judiciara trebuie scoasa de sub controlul celor doua secții ale CSM, daca vrem sa-și faca treaba cum trebuie.""In 2004, justiția se facea…

- Un fost presedinte a fost retinut de politie. De remarcat ca nu de DNA. Dar nu acesta este motivul pentru care presa din intreaga lume nu a explodat la stirea ca Nicolas Sarkozy a fost retinut. Pur si simplu pentru ca este vorba despre un fost presedinte al unei tari care nu-si face un titlu de glorie…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Mecanismul de Cooperare și Verificare instituit de Comisia Europeana și aplicat doar in Romania și Bulgaria se dovedește a fi cu totul și cu totul altceva. Curg informațiile, in fiecare zi, despre dimensiunea reala a acestui instrument creat la propunerea Monicai Macovei,…

- Traian Basescu a vorbit intr-o intervenție telefonica pentru B1tv despre subiectul protocoalelor incheiate intre Directia Nationala Anticoruptie, DIICOT si Serviciul Roman de Informatii. Fostul șef al statului a precizat ca in timpul mandatelor sale nu au fost avizate astfel de protocoale in cadrul…

- Marian Oprisan, vicepresedinte PSD, spune ca Victor Ponta urma sa ajunga presedinte si George Maior - premier, acesta fiind planul lui Traian Basescu pentru a se proteja. Oprisan sustine ca vorbeste abia acum public despre planurile lor deoarece a ajuns altcineva sef de stat si e bun mediator.…

- „Planul era ca dupa plecarea lui Traian Basescu de la președinție, ca sa nu aiba cine sa-i ceara socoteala pentru faradelegile pe care le-a facut, sa ajunga sistemul condus de Victor Ponta: Victor Ponta - președintele Romaniei, George Maior - premier, Gabriel Oprea - șeful SRI”, a afirmat Marian Oprișan.…

- "In 2009, lui Traian Basescu i-a trecut glontul pe la ureche, pentru ca Geoana era aproape sa castige alegerile. De fapt romanii nu stiu nici acum cine a castigat (...) Demersurile facute de unii si de altii, ambasadele straine l-au declarat pana la urma castigator pe Basescu. De atunci s-a speriat,…

- Arestarea fostului premier Adrian Nastase a fost subiectul unor lungi dezbateri in interiorul PSD, iar mai multe nume importante au cantarit mai multe ipoteze cu privire la interesele care ar putea fi in spatele acestui fapt. Secretarul general-adjunct al formațiunii, Codrin Ștefanescu, a vorbit despre…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Curg informațiile referitoare la listele negre. Inițial, s-a știut ca ele sunt facute de procurorii DNA. De procurorii din republica procurorilor. Ulterior, s-a aflat ca listele negre cu politicieni care urmau sa fie executați se faceau de catre tandemul Maior-Coldea. De…

- Cristian Tudor Popescu a declarat ca "Liviu Dragnea nu poate fi nici premier, nici presedinte, asa ca vrea sa ramana seful PSD, iar Viorica Dancila are rolul de a bloca postul nr. 2 in partid, ea fiind solutia perfecta pentru a face liniste in partid"."Uitati care e situatia cu Dragnea. Ce…

- Fostul presedinte Traian Basescu, cel care urma sa fie audiat in Comisia de Control a SRI in data de 13 martie, anunta pe Facebook ca va merge la audieri abia dupa ce va fi chemat Liviu Dragnea, sustinand ca liderul PSD are multe de spus despre relatia cu cei din SRI.

- Fostul președinte Traian Basescu are o reație dura, dupa ce Comisia de Control a SRI a refuzat audierea lui Liviu Dragnea pe data de 20 martie, pe motiv ca atunci l-ar fi așteptat pe Traian Basescu. Fostul președinte le transmite membrilor Comisiei sa-l cheme pe Dragnea și sa-l caute ulterior.”Salvati-l…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut in mai multe randuri, in mod public, sa fie audiat in Comisia de Control a SRI.In cadrul Comisiei SRI s-a supus la vot audierea lui Liviu Dragnea pentru data de 20 martie, insa aceasta propunere a fost respinsa de coaliția PSD-ALDE. Pentru ca…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Primul și cel mai recent numitor comun al celor trei personaje este ca fiecare, in felul lui, se izmenește in raport cu prezența și prestația sa in fața Comisiei de control a activitații Serviciului Roman de Informații. George Maior vine la Comisie doar cand aterizeaza in…

- Florian Coldea va fi audiat marti, 6 martie, de catre Comisia de Control al Serviciului Roman de Informatii, numele sau fiind pomenit de cei audiati pana acum ca fiind cel care coordona implicarea Serviciului in toate domeniile importante din stat, implicit Justitia.

- Cazul lui Sally Challen, femeia din Marea Britanie, care in 2011 si-a ucis sotul dupa 31 de ani de casatorie, ar putea stabili un precedent pentru femeile care sufera abuzuri domestice. Femeia a comis crima in urma anilor de tortura psihologica la care a fost supusa de catre sotul sau.…

- Justiția elvețiana a condamnat DEME pentru corupție într-un caz de contracte gigantice cu Nigeria. DEME a trebuit sa restitutie statului elvețian aproximativ 35 de milioane de euro și sa plateasca în plus o amenda de un milion de franci elvețieni, anunța ziarul belgian L’echo. Potrivit…

- Fostul premier Victor Ponta il compara pe actualul lider al PSD, Liviu Dragnea, cu Traian Basescu si afirma ca acesta va distruge partidul daca il va duce in Alianta Conservatorilor si Reformistilor Europeni. "Liviu Dragnea vrea sa scoata PSD din familia social-democrata europeana și sa il mute la Conservatori…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a declarat vineri ca este regretabil faptul ca reforma Justitiei a devenit o batalie personala intre Liviu Dragnea si dosarele lui cu procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. El sustine ca lumea, din tot ceea ce se intampla, va intelege ca se vrea „decapitarea…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat vineri, pentru News.ro, ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a facut ceea ce i-au cerut Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, iar semnalul pe care vrea PSD sa il traga este ca "linia pe care si-au asumat-o politic o vor duce mai departe".…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost audiat, marți, in Comisia de Control al SRI, dupa ce a acuzat, in mai multe iesiri publice, existenta unui stat paralel, al unui sistem care incearca sa acapareze toate institutiile statului. La finalul audierilor, Tariceanu…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat luni, in legatura cu Formularul 600, ca va exista un singur formular, iar contribuabilii vor face o singura plata anuala a contributiilor, informeaza news.ro.La mijlocul lunii februarie, ministrul a declarat ca Ministerul Finantelor va incerca…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ar urma sa fie audiat marti la Comisia de control al SRI din Parlament. Manda preciza, saptamana trecuta, ca Tariceanu a confirmat prezenta sa la comisie, in 20 februarie, iar in 27 februarie la Comisia SRI va fi audiat George Maior, in 6 martie va fi…

- Data de 19 februarie se poate dovedi cruciala pentru conducerea PNL. Este ziua in care liderul Ludovic Orban ar putea primi o decizie definitiva in dosarul in care este acuzat de de folosirea influenței sale de politician in scopul obținerii unor foloase necuvenite. O confirmare a primei decizii…

- Traian Basescu a dezvaluit motivul pentru care Curtea de Apel București a dispus, in noiembrie anul trecut, achitarea avocatului Radu Pricop. Ginerele fostului președinte al Romaniei a fost implicat in dosar pentru savarșirea infracțiunilor de complicitate la șantaj și instigare la fals in declarații.

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan a oferit o declaratie in care l-a trimis la colt pe presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, dupa anuntul acestuia din aceeasi zi privind un eventual Congres extraordinar al formatiunii politice din luna martie. Concret, eurodeputatul a afirmat ca se…

- Acesta este consilierul județean PSD pe care liberalii nu vor sa-l valideze deja de jumatate de an, profitand de faptul ca acum, in plenul CJ, Puterea și Opoziția au numar egal de voturi, 17. Motivul: validandu-l, coaliția PSD-UDMR-ALDE și-ar redobandi majoritatea de 18 consilieri. Marți,…

- Potrivit lui Claudiu Manda, audierile vor avea loc in:- 20 februarie- Calin Popescu Tariceanu- 27 februarie- George Maior - 6 martie- Florian Coldea- 13 martie- Traian BasescuPresedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat, sambara, ca…

- Fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, va fi audiat la Comisia parlamentara de control al activitatii SRI pe 6 martie, urmand ca fostul presedinte Traian Basescu sa fie audiat saptamana urmatoare, pe 13 martie, a anuntat marti presedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda.

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control al SRI, a anuntat marti datele la care vor fi audiati presedintele Senatului, fostul sef de stat, Traian Basescu, dar si fostii sefi ai Serviciului de Informatii, primul care va ajunge in fata parlamentarilor fiind Calin Popescu Tariceanu. Potrivit…

- In 1989, scena internaționala se afla intr-un moment de cumpana. Apropierea caderii URSS se apropia vertiginos, iar reunificarea Germaniei era atunci in prim-plan. Nevoia cancelarului Helmuth Kohl pentru susținerea a puterilor europene l-a facut pe acesta sa incheie un acord cu Budapesta despre care…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca urgenta numarul 1 în momentul de fata, în privinta Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), este reabilitarea credibilitatii institutiei, invocând mai multe esecuri

- Bazandu-si regimul pe colaborarea stransa dintre procurori si agenti secreti, Traian Basescu vorbea la sfarsitul mandatului despre „statul mafiot”. Pe parcursul intregului regim s-au dat lupte grele in numele „independentei Justitiei” si pentru independenta Justitiei. S-a pus semnul egal intre statul…

- "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda la intrebarea jurnalistilor legata de posibila audiere a liderului PSD Liviu Dragnea in Comisia de Control a SRI. Manda a confirmat ca data va fi stabilita cel mai probabil in sedinta care are loc saptamana viitoare, potrivit Mediafax. La…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca renunța la paza SPP, dupa ce Liviu Dragnea a declarat ca șeful Serviciului, Lucian Pahonțu, i-a propus lui Paul Stanescu șefia PSD. Dupa Dancila, și alți miniștri au spus ca nu vor sa fie paziți de SPP. Traian Basescu a devoalat care ar fi, de fapt, planul secret…

- Fostul președinte Traian Basescu surprinde! Acesta susține ca strada este libera sa vrea indepartarea de la putere a PSD, iar din acest punct de vedere se alatura oamenilor care au ieșit in strada.Traian Basescu a susținut joi, intr-o postare pe Facebook, ca legile Justitiei aveau nevoie de…

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca pachetul de legi ale justiției, care a trecut prin Parlament este unul cu foarte multe modificari corecte și necesare, de aceea ii indeamna pe toți criticii sa citeasca legile și sa nu se lase manipulați de cei care nu doresc o evoluție a sistemului judiciar…

- "Pentru a nu fi victime ale manipularii, trebuie sa citim! Eu am citit ! Legile 303, 304 si 317 toate din 2004 au aproape 14 ani de cand sunt in vigoare. Cu minusurile si plusurile lor, acestea au fost legile prin care justitia si-a dobandit independenta in relatia cu politicul.…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Traian Basescu, a declarat marti seara ca în 2009 a devenit presedinte al României în urma unor alegeri validate de Curtea Constitutionala, afirmând ca raportul Comisiei parlamentare de control pe aceasta chestiune este o "prostie".…

- Victor Ponta a fost unul dintre criticii foarte activi ai guvernului Tudose.Nu s-a ferit deloc sa il critice dur și pe președintele PSD, Liviu Dragnea.Citește și: RASTURNARE DE SITUATIE Reactia Elenei Udrea dupa ce s-a zvonit ca ar fi insarcinata Cu toate acestea, fostul premier spune…

- Europarlamentarul PMP Siegfried Muresan a transmis ca la Conferinta presedintilor, care ii reunește pe liderii grupurilor politice si presedintele Parlamentului European s-a decis organizarea unei dezbateri in plenul PE pe tema Justiției din Romania. „Este un semnal clar ca incercarile PSD si ALDE de…

- Expertul criminolog Dan Antonescu a comentat, in direct la Realitatea TV, pe marginea capturarii pedofilului despre care s-a aflat ulterior ca e agent al Brigazii Rutiere a Poliției Capitalei. Specialistul e de parere ca oamenii legii au avut o misiune grea in depistarea colegului lor.Citește…

- De-a dreptul jenanta prestatia pe care presedintele Romaniei Klaus Iohannis (foto mijloc) a avut-o, vineri 5 ianuarie 2018, la Consiliul Superior al Magistraturii, in deschiderea sedintei in care se alege noua conducere a CSM pe acest an. Fara sa citeasca de pe foaie, Iohannis a tinut un discurs nesigur…

- Dupa ce a venit cu explicatii despre salarii, premierul Mihai Tudose a dezbatut in cadrul interviului acordat Romania TV un alt subiect important: pensiile. Seful Guvernului sustine ca punctul de pensie va creste, ca urmare a dorintei Executivului de a rezolva inechitatile din cadrul sistemului.Citeste…