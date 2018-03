Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu lanseaza o ipoteza exploziva despre dosarul in care fratele sau, Mircea Basescu, a fost condamnat și a facut pușcarie. Fostul președinte e de parere ca dosarul ar fi facut parte dintr-o ințelegere intre DNA și Antena 3.”Eu mi-am dat seama ca serviciile nu mai sunt de partea…

- Clubul patronat de omul de afaceri Nicolae Sarcina, lider in L3, e in mijlocul unor complicații juridice, pe care Comitetul Executiv FRF i le-ar putea rezolva azi. Cazul e și cu bataie electorala pentru președintele Burleanu. ...

- Curtea Suprema a respins astazi cererea depusa de Elena Udrea, prin avocatii sai, de recuzare a magistratului Ionut Matei, cel care a devenit membru al completului de judecata pentru dosarul Gala Bute la finele lunii ianuarie. Urmatorul termen in acest dosar va fi in 28 martie.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat luni, in legatura cu Formularul 600, ca va exista un singur formular, iar contribuabilii vor face o singura plata anuala a contributiilor, informeaza news.ro.La mijlocul lunii februarie, ministrul a declarat ca Ministerul Finantelor va incerca…

- Presedintele PNL crede ca atacurile la adresa DNA din ultima perioada au ca scop demiterea Laurei Coduta Kovesi si „imblanzirea” procurorilor anticoruptie. Invitat intr-o emisiune la Digi24, Ludovic Orban s-a declarat insa convins de faptul ca ministrul Justitiei nu va propune revocarea procurorului…

- 'Presedintele a parut mai repede ca abandoneaza aceasta lupta si cauta motive pentru a iesi din disputa publica cu privire la aceasta tema', acuza presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac. Intr-un interviu acordat RFI, politicianul sustine ca presedintele Iohannis a preferat sa stea departe de scandalul…

- Val de vesti bune pentru Traian Basescu! Fiica sa, Elena Basescu va deveni peste cateva luni mama pentru a treia oara, in timp ce fosta lui "protejata", Elena Udrea, va naste in aceeasi perioada gemeni.Intrebat, intr-o interventie prin telefon la Romania TV, daca este doar o coincidenta faptul…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, duminica, faptul ca procurorii DNA au prezentat in dosarul ginerelui sau, Radu Pricop, acuzat de complicitate la santaj si instigare la fals in declaratii, stenograme care nu corespund cu inregistrarile prezentate in instanta, motiv pentru care acesta a fost…

- Opt persoane dintre cele 20 reținute vineri de PA și CNA in dosarul farmaciștilor ramin in izolator pentru diferite termene, iar 11 - in arest la domiciliu, pentru 30 de zile. Un medic-cardiolog este internat in spital cu probleme cardiace. Deciziile au fost emise de magistrați pe parcursul zilei de…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține ca in Dosarul ”EADS” am putea asista la prescripția faptelor, similar cu ce s-a intamplat in Dosarul ”Microsoft” unde șapte foști miniștri au scapat de acuzații. ”Și cazul EADS este la fel de grațiat. In EADS sunt opt firme și foarte…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, face anuntul serii. Dupa dosarul Microsoft, un alt mega dosar al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) va fi clasat. Senatorul PMP lanseaza un atac grav la adresa Laurei Codruta Kovesi si spune ca dosarul EADS va fi prescris. Totui, senatorul crede ca dosarul Microsoft…

- Potrivit unor surse din apropierea fostului ministru Elena Udrea, avocatii sai au depus o adeverinta in care arata ca se afla la o clinica din Atena unde urmeaza niste proceduri specifice femeilor aflate in primele luni de sarcina.

- Brigitte Sfat divorțeaza de Ilie Nastase. Focoasa bruneta se pare ca nu a mai rezistat și a depus deja cererea de divorț. Brigiite Sfat și Ilie Nastase au avut parte in ultimii ani de o casnicie cu multe suișuri li coborașuri. Cei doi ba s-au certat, ba s-au impacat, insa acum lucrurile se pare ca au…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat marti ca 90% din probatoriile din dosarul "Black Cube" sunt finalizate, dar atata timp cat nu va exista colaborarea fostului ofiter SRI Daniel Dragomir, inculpat in acest caz, lucrurile se vor opri. Intrebat daca s-a aflat cine este in spatele…

- Parchetul General a anuntat luni ca efectueaza o analiza jurisprudentiala si doctrinara asupra indeplinirii conditiilor legale de promovare a unui recurs in interesul legii privind institutia prescriptiei raspunderii penale. Anuntul vine dupa decizia de clasare dispusa de DNA in dosarul…

- Fostul premier Victor Ponta a avut o reacție dura in urma dezvaluirilor unui ofițer SPP, conform carora dosarul Turceni-Rovinar ar fi fost livrat de catre Sorin Blejnar prin intermediului SPP-ului. „Știu ca Sorin Blejnar mi-a facut dosarul și i l-a dat lui Traian Basescu. In ce mod, nu știu.…

- Victor Ponta este audiat luni la ICCJ, in dosarul Rovinari-Turceni. Pe holurile instanței supreme, fostul premier a reiterat provocarea la adresa lui Dragnea, lansata inițiat duminica seara. Ponta susține ca nu l-a denunțat pe Dragnea in dosarul Tel Drum, insa liderul PSD a declarat la RTV ca a vazut…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca urgenta numarul 1 în momentul de fata, în privinta Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), este reabilitarea credibilitatii institutiei, invocând mai multe esecuri

- La DNA ca la cinema! Potrivit surselor Realitatea TV, toti cei care au fost filati in mega dosarul Microsoft au posibilitatea sa vizioneze imaginile captate de oamenii legii sau sa asculte interceptarile.

- Fostii lideri PDL, Vasile Blaga si Adriean Videanu, sunt cercetati de procurorii DNA pentru marturie mincinoasa. Cei doi politicieni au dat declaratii in dosarul finantarii alegerilor prezidentiale din 2009, dar marturiile ar fi fost in contradictie cu probele anchetatorilor, informeaza ziare.com.…

- Un dosar de trafic de persoane, instrumentat de judecatorii Tribunalului Vaslui, scoate la iveala drama romancelor ademenite sa munceasca pentru un trai mai bun in Italia, insa sfarsesc prin a fi vandute periculosilor proxeneti albanezi. Doi vasluieni, Florin Adrian Frasinescu si Mihaela Monica Alexa,…

- Comisarul-sef Ioan Nichitoi, fostul sef al Politiei municipiul Falticeni, actualmente pensionar, a fost absolvit de raspundere penala in dosarul in care a fost condamnat pentru tentativa la abuz in serviciu, decizia fiind definitiva. Practic, deși condamnarea la 6 luni de inchisoare suspendata sub ...

- Parchetul General a sesizat, joi, Inspecția Judiciara (IJ) in dosarul privind rețeaua de proxenestim cu victime minore, care a funcționat pana in anul 2005 și ar fi fost protejata de autoritați din Capitala și din Ilfov, despre care a relatat site-ul tolo.ro. Reprezentanții Parchetului General au precizat,…

- Fostul premier al Romaniei Emil Boc nici n-ar fi vrut sa auda de afacerile companiei omului de afaceri Nicolae Bogdan Buzaianu, și a incheiat intempestiv o vizita de lucru facuta de un grup de investitori din Qatar, le-a povestit regizorul Bobby Paunescu anchetatorilor DNA, in dosarul de corupție al…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri, sa excluda doua probe din dosarul "Microsoft 3", in care sunt judecati fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu, fostul jucator de tenis Dinu Pescariu, omul de afaceri Claudiu Florica si fostul director general al Microsoft Romania SRL, Calin…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat luni ca dosarul "Tel Drum" se bazeaza pe denunturile "unor turnatori, speriati de puscarie" si a sustinut ca nu are de ce sa se teama, pentru...

- Judecatorii Curtii Supreme au citat, luni, pentru audieri, mai multi martori in dosarul „Gala Bute“. Procesul se afla in faza de apel, fostul ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea, contestand condamnarea de 6 ani de inchisoare cu executare, primita la fond, pentru luare de mita si abuz in serviciu.

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, si viceprimarul Dan Diaconu au fost audiati vineri dimineata, la Politie, in dosarul portii de intrare in Timisoara, care s-a prabusit la furtuna din 17 septembrie 2017, omorand un tanar de 24 de ani.

- Fostul ministru Elena Udrea a cerut astazi in instanța ridicarea cauțiunii de un milion de euro in dosarul Buzoianu, anunța Antena3. Amintim ca, in 2015, procurorii DNA i-au cerut Elenei Udrea fabuloasa suma de 5 miliarde de lei vechi pentru a o lasa in libertate. Atunci Elena Udrea a pus la bataie…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat, marti, pentru 8 februarie pronuntarea sentintei in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Valcov a fost trimis in judecata de DNA…

- Magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti au amanat pronuntarea in dosarul lui Dragos Basescu pentru data de 6 februarie. Dragos Basescu, nepotul lui Traian Basescu, a fost condamnat in urma cu un an la 2 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul de trafic de influenta. Hotararea nu este definitiva. Tribunalul…

- Urmariți LIVE pe NOI.md, ultima ședința de judecata in cazul dosarul Traian Basescu vs. Igor Dodon, privind anularea decretului de retragere a cetațeniei. Traian Basescu se afla la Judecatorie.

- Victor Ponta a fost unul dintre criticii foarte activi ai guvernului Tudose.Nu s-a ferit deloc sa il critice dur și pe președintele PSD, Liviu Dragnea.Citește și: RASTURNARE DE SITUATIE Reactia Elenei Udrea dupa ce s-a zvonit ca ar fi insarcinata Cu toate acestea, fostul premier spune…

- O gorjeanca trimisa in judecata de procurorii DNA, la sfarsitul anului trecut, si-a primit acum pedeapsa, asta dupa ce a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei, ancheta care o vizeaza avand legatura cu dosarul primarul...

- Potrivit acesteia, fosta șefa a Cancelariei Prezidențiale a lui Traian Basescu ar fi ramas insarcinata in urma unui proces reușit de fertilizare desfașurat la o clinica din București. De asemenea, se scrie ca Elena Udrea ar fi la a treia incercare de ramane insarcinata, iar cel care a insistat…

- Fostul președinte Traian Basescu critica legea prin care Parlamentul a șters sumele datorate, cu titlu de impozit și contribuții sociale, de dezvoltatorii imobiliari care au construit blocuri intregi sau chiar mini-cartiere pe „persoana fizica”. „Mafia este transpartinica, indiferent daca ne place sau…

- Omul de afaceri Dinu Pescariu s-a prezentat astazi la sediul DNA pentru a i se aduce la cunoștința ca este acuzat de spalare de bani in dosarul „Microsoft3”.„Am aflat cat de corupt sunt. (...) N-are cum sa ma ingroape (c.n. dosarul Microsoft). Adevarul este de partea mea. Putea sa ma ingroape…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a scris,joi, pe Facebook, ca ”mafiile transpartinice PNL–PSD functioneaza perfect”, oferind ca exemplu legea prin care se da amnistie fiscala dezvoltatorii imobiliari evazionisti, initiata de parlamentari PNL, printre care si Raluca Turcan si promulgata de Iohannis.

- Procurorii arata ca, potrivit dispozitiilor art. 135 Cod de procedura penala, persoana juridica raspunde penal pentru infractiunile savarsite in realizarea obiectului de activitate sau in interesul ori in numele persoanei juridice. Conform unui comunicat al DNA transmis miercuri, in dosar a fost pus…

- Un martor in dosarul in care Liviu Dragnea este judecat pentru instigare la abuz in serviciu, in legatura cu mentinerea in functie a doua angajate ale institutiei, desi si-ar fi desfasurat activitatea la sediul PSD, sustine ca i s-a spus ca presedintele CJ Teleorman cunostea situatia.

- Liderii PSD se pregatesc de o confruntare decisiva in cadrul unui Comitet Executiv, care va avea loc de la ora 16.00, in Kiseleff. Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, considera ca intregul razboi politic pornește de la faptul ca PSD dorește modificarea legilor justiției, iar anumite forțe lucreaza…

- Fostul sef al Politiei Romane Petre Toba a fost audiat, vineri, de magistratii instantei supreme in dosarul in care Sebastian Ghita este judecat pentru dare de mita, spalarea banilor, cumparare de influenta, alaturi de fosti sefi de Parchet si Politie din Prahova.Petre Toba a fost audiat in…

- ANUNȚ privind scoaterea la concurs a urmatoarelor posturi: 8 posturi de electrician: 2 posturi la Serviciul Mecano-Energetic – MHC Valea lui Stan; 2 posturi la Sectorul Stație Epurare Ape Uzate Rm. Valcea; 2 posturi la Sectorul Babeni 1 post la Sectorul Olanești 1 post la Sectorul Captare Tratare și…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu 2018 este anul in care, inevitabil, Elena Udrea va vorbi. In 2018 ea va fi pusa literalmente la zid. Va primi o condamnare dupa gratii. Acest deznodamant, corect sau incorect, nu mai poate fi evitat. La fel cum reacția previzibila a Elenei Udrea nu lasa loc la prea multe…

- Atacuri in valuri ale Elenei Udrea. Fostul ministru al Turismului a desființat-o pe Laura Codruța Kovesi, in urma scandalului privind interceptarile facute de DNA. Elena Udrea l-a atacat voalat și pe Traian Basescu. "Daca eu as fi fost astazi seful opozitiei, alta ar fi fost Romania! Tocmai pentru…

- (update 11:28) „Declarațiile inaintate de Igor Dodon demonstreaza ca cetațenia a fost retrasa strict pe criterii politice. Basescu și Dodon sunt antagoniști pe scena politica, este evident ca șeful statului in momentul cand a retras cetațenia a vizat activitatea politica, or lipsirea de cetațenie te…