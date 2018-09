Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea largita a PSD a inceput discuțiile, la ora transmiterii acestei știri, la Parlament, intr-o ședința a Comitetului Executiv Național, pe marginea scrisorii anti-Dragnea, la ședința fiind prezent și premierul Viorica Dancila, scrie Mediafax.Inaintea ședinței CExN au avut loc doua…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a anunțat ca partidul pe care il conduce a scris deja textul moțiunii de cenzura impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila și va da startul negocierilor cu celelalte partide din opoziție pentru a obține susținere.Citește și: Firea, atacuri in rafala la Dragnea:…