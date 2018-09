Stiri pe aceeasi tema

- Liderul liberalilor, Ludovic Orban, considera ca in PSD are loc "o reglare de conturi intre cei care nu il mai vor pe Dragnea presedinte si cei care au ramas alaturi de Dragnea". "Din punctul meu de vedere, sunt toti o apa si-un pamant. Pana mai ieri, dl Stanescu se intelegea foarte bine cu dl Dragnea…

- Fostul presedinte al PNL, Crin Antonescu, anunta ca si-a depus documentele pentru a intra pe lista PNL pentru alegerile europarlamentare ce vor avea loc anul viitor. „Am depus astazi documentele pentru candidatura la PE. Pe circuitul normal, stabilit de deciziile PNL pentru orice alt membru”, a precizat…

- Traian Basescu a declarat ca acesta este un bun moment pentru o moțiune de cenzura. In opinia sa, modul dezastruos in care Guvernul Dancila a acționat in criza pestei porcine, dar și „mineriada” din 10 august sunt motive suficiente pentru o moțiune.PMP a inceput demersurile pentru depunerea…

- Sute de oameni au venit la inmormantarea lui Mihai Radu Pricop. De asemenea, toata familia Basescu a mers sa-si ia ramas bun de la fostul deputat PSD. Membrii familiei s-au imbrațișat in fața bisericii și au stat impreuna la discuții minute intregi. Traian Basescu și-a imbarbatat ginerele și a depus…

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 3,15%, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), scrie News.ro.Citeste si: HAOS in PMP - O noua DEMISIE de RASUNET! Senatorul care a plecat aduce…

- Primaria Campina a angajat detectivi particulari ca sa-i prinda pe cei care abandoneaza caini sau distrug bunuri publice. Autoritațile locale din orașul prahovean au achiziționat servicii de investigații și siguranța de la o firma privata, care are, printre altele, sarcina de a strange informații despre…

- Aproape 200 de pachete de tutun aromat pentru narghilea, in valoare de peste 31.000 de lei, din Emiratele Arabe Unite, au fost gasite, la controlul de frontiera, de catre politistii si vamesii din judetul Galati, in rezervorul pentru combustibil al unui autocar care avea soferi doi cetateni bulgari.…

- Sediul central PMP este „blindat” cu pozele lui Traian Basescu. Din orice loc al sediului te uiți, in curte sau in cladire, dai peste o imagine inramata cu fostul președinte: fostul președinte intr-un discurs, fostul președinte intr-o baie de mulțime printre „basiști”, fostul președinte la o ședința…