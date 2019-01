Stiri pe aceeasi tema

- "Viorel, „neputinciosul guraliv" constructorul de autostrazi! Inteleg ca „neputinciosul guraliv" Victor Viorel Ponta, doctor plagiator, a glasuit ca cel care l-a impiedicat sa faca autostrada Comarnic – Brasov ar fi fost Basescu. Pai, sa vedem. In 2000, cand am plecat de la Ministerul Transporturilor,…

- Fostul președinte Traian Basescu a scris sambata ca fostul premier Victor Ponta nu a fost capabil, din fruntea Palatului Victoria, sa construiasca nici macar un metru de drum din Comarnic-Brașov din cauza propriei incompetenței, dupa ce fostul prim-ministru a spus ca Basescu și DNA i-au pus piedici.„Viorel,…

"Anul acesta, noi trebuie sa terminam 100 de kilometri de autostrada. Pe 31 decembrie, seful CNAIR trebuie sa vina si sa-mi spuna: 'Avem cei 100 de kilometri de autostrada'. Daca zice 'nu-i avem', pleaca acasa. Deci avem un act semnat, am promis acest lucru, trebuie sa-l facem", a afirmat Dancila, potrivit…

- "Anul acesta noi trebuie sa terminam 100 de kilometri de autostrada. Pe 31 decembrie, seful companiei de autostrazi trebuie sa vina sa spuna ca ii avem. Daca nu, pleaca acasa", a declarat Viorica Dancila la Antena 3, potrivit News.ro. De asemenea, a anuntat ca la jumatatea lunii ianuarie va…

- Romania ar putea construi o autostrada mare in fiecare an daca ar avea o rata de colectare a TVA-ului ca in Bulgaria, a afirmat, miercuri, presedintele Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru, la conferinta anuala organizata de Asociatia Analistilor Financiar-Bancari din Romania. "In Bulgaria avem…

- Traian Basescu susține ca parteneriatul public privat in domeniu infrastructurii este cel mai legal lucru pentru a jefui un stat, mentionand ca aceasta modalitatea de realizarea a proiectelor ar fi viabila in conditiile in care nu am dispune de fonduri europene."E e revoltator sa vezi ca un…

- Alpenside, liderul asocierii care a castigat contractul pentru proiectarea si executia primilor kilometri din autostrada Comarnic – Brasov (sectorul Rasnov – Cristian), a emis prima factura pe 15 octombrie, conform datelor din Registrul Operatiunilor Generatoare de Obligatii de Plata (ROGOP) al CNAIR.