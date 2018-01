Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Traian Basescu a declarat, marti, ca este in favoarea unei coalitii de dreapta care sa sustina la urmatoarele alegeri prezidentiale un candidat unic, dar a adaugat ca problema este "onestitatea PNL-ului". "Categoric, da, (...) daca se reuseste o coalitie foarte bine. Problema mea este alta,…

- Costuri suplimentare si birocratie tipic romaneasca. Acreditarea ceruta prin Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate este un proces extrem de complex, foarte costisitor si care depaseste posibilitatile materiale ale multor cabinete de medicina a familiei. In acelasi timp, este vorba…

- Liderul deputatilor PNL Raluca Turcan a transmis HotNews.ro clarificari privind legea 29/2018 care anuleaza o serie de obligatii fiscale pentru dezvoltatorii imobiliari, numarandu-se printre initiatorii acestui proiect.

- Cele 7 comune nu au mai primit anul acesta fonduri de la bugetul de stat din cauza unei aberații birocratice @ Niște funcționari de la Ministerul de Finanțe au considerat ca cele 7 comune au excedent bugetar deoarece implementeaza fonduri europene și prin urmare nu mai au nevoie de bani de la buget…

- Bancnotele si monedele care includ noua stema a tarii, cu Acvila de aur incoronata cu Coroana de Otel, au fost lansate luni in piata de catre Banca Nationala a Romaniei, acestea avand inscrisa pe avers data de 1 ianuarie 2018 si vor circula in paralel cu bancnotele si monedele deja existente. Banca…

- Guvernul analizeaza o schema prin care sa compenseze salariile programatorilor, cercetatorilor și persoanelor cu dizabilitați, dupa ce trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat va duce la scaderea lefurilor cu circa 6% din 2018. Mai exact, trecerea contribuțiilor la salariat vine la pachet…

- Ca in fiecare an, Sfantul Arhidiacon Ștefan, recunoscut drept cel dintai martir al Bisericii lui Hristos este sarbatorit pe 27 decembrie, a treia zi dupa Nașterea Domnului. In cinstea lui, preoții savarșesc astazi, slujbe speciale iar credincioșii care participa la randuielile bisericești și-L cauta…

- Stema Romaniei a fost modificata anul trecut, prin adaugarea pe capul acvilei de aur a coroanei regale, un simbol al independentei, suveranitatii si unitatii statului. „Scutul mare, pe albastru, are o acvila de aur cu capul spre dreapta incoronata, cu ciocul si ghearele rosii, cu aripile…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, spune ca nu va fi nicio problema in privinta incasarilor la buget, fiind deja depasite veniturile prognozate in legea bugetului."Din analizele pe care le-am facut pana in momentul de fata, nu cred ca vom avea nicio problema si cred ca ati remarcat ca in momentul…

- "Din analizele pe care le-am facut pana in momentul de fata, nu cred ca vom avea nicio problema si cred ca ati remarcat ca in momentul de fata deja am depasit veniturile prognozate in legea bugetului si incasarile noastre sunt peste 100% pe anul 2017. Este depasita suma prevazuta in legea bugetului…

- Primaria Tg-Jiu justifica, intr-un amplu comunicat de presa, necesitatea achiziționarii unui teren de 2.000 de mp pe strada Geneva in vederea amenajarii unei parcari. ”Pe de o parte, demersurile autoritaților abilitate de includere in Patrimoniul Mondial UNESCO a Ansamblului Monumental ”Calea Eroilor”,…

- Problemele de fond funciar reprezinta o prioritate pentru conducerea Instituției Prefectului. Acestea trebuie rezolvate de urgența, in caz contrar prefectul este cel care raspunde, in nume personal, in fața legii. „Am promis ca voi debloca Fondul Funciar, iar acest lucru l-am si facut. In data de 20…

- Reprezentantii USR si PNL au acuzat miercuri din nou, de la tribuna Camerei Deputatilor, coalitia PSD - ALDE - UDMR ca ''isi bate joc'' de un mecanism sensibil - CSM -, in timp ce deputatul PSD Nicolae Bacalbasa a omagiat 'clarviziunea presedintelui SUA, Donald Trump, care a dezvaluit zilele trecute…

- Mircea Sandu, fostul președinte al FRF, spune ca singura soluție pentru rezolvarea scandalului dintre MApN și Gigi Becali ar fi ca Armata sa-i dea echipa omului de afaceri pentru un leu și acesta sa fie obligat sa investeasca. "Din punctul meu de vedere Ministerul Apararii ar fi trebuit sa-i ceara o…

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa atrage atentia ca formatiunile europene de Dreapta, prin votul dat in Comisia Juridica a Parlamentului European (JURI) cu privire la decizia de a intra in negocierile interinstituționale pentru regulamentul privind radiodifuziunea, au afectat posibilitatea utilizatorilor…

- Senatorul Traian Basescu, președintele PMP, a declarat ca modificarea Legii de funcționare a ANI, votata luni in plenul Camerei Deputaților, „șterge cu buretele” incompatibilitațile constatate in perioada 2007 - 2013 in cazul primarilor și parlamentarilor și „prabușește ANI”.

- Presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual, Dumitru Coarna, a declarat luni ca este de acord cu reglementarile din domeniul ordinii si sigurantei publice supuse dezbaterii publice de Ministerul Afacerilor Interne, insa o problema importanta ramane subfinantarea…

- Senatorul Traian Basescu, presedintele PMP, a declarat luni ca problema modificarii legilor justitiei ar trebui tratata pragmatic iar "urgenta zero" ar fi trebuit sa fie modificarea codurilor penal si comercial. "Eu mi-as dori foarte mult sa se puna problema legilor justitiei pragmatic. Legile 303…

- Senatorul Traian Basescu, presedintele PMP, a declarat luni ca "statul paralel" este "o foarte buna metafora jurnalistica", dar a adaugat ca, in opinia sa, nu este vorba de alte institutii paralele celor ale statului, ci de faptul ca legea se aplica diferentiat."Ce-i ala stat paralel? E o…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca ceea ce s-a intamplat sambata in Piata Victoriei reprezinta „inceputul anarhiei”, precizand ca a luat decizia de a muta Targul de Craciun intr-o alta locatie, fapt care, totusi, „nu rezolva problema de fond”. „Este foarte grav ce s-a intamplat astazi…

- Incadrarea in tinta de deficit de 3% din produsul intern brut si chiar depasirea acesteia nu reprezinta o problema daca Executivul poate sa explice Comisiei Europene depasirea controlata a deficitului, a declarat, miercuri, Eugen Teodorovici, presedintele Comisiei de buget-finante din Senat, dupa…

- Legea prevenirii a fost adoptata miercuri in Parlament. Varianta finala a legii permite Guvernului sa faca regulile in ceea ce priveste tipul si numarul de sanctiuni de la care firmele vor fi scutite la prima abatere.

- Sindicatele timisene nu prea doresc sa se asocieze cu miscarile de protest de duminica. Desi s-a spus ca mitingul este sustinut de organizatiile BNS si Cartel Alfa, actiunea nu a avut deloc ingredientele unui protest sindical, lipsind cu desavarsire revendicarile sociale invocate inaintea iesirii in…

- "Eu ințeleg supararea reprezentanților companiilor mici cand spun ca intervine o munca in plus. Este normal, este o modificare la Codul fiscal, trebuie sa ințeleaga și ei ca noi ne dorim protecția angajaților. Ce nu ințeleg de unde supararea sindicatelor ca noi oferim o posibilitate de a negocia…

- Companiile private care au activitati de cercetare-dezvoltare ezita in continuare sa aplice facilitatile fiscale pentru cercetatori de teama inspectorilor fiscali. La polul opus, oficialii din Ministerul Cercetarii si Inovarii nu inteleg de ce firmele care fac cercetare refuza sa beneficieze de o lege…

- Romania, acord cu Eurotransplant pe termen nelimitat. Ministrul Sanatații, Florian Bodog a anunțat ca, in acest an, pentru prima data in istoria instituției pe care o conduce, a fost semnat un acord cu Eurotransplant pe termen nelimitat, la inceputul mandatului lui, semnand un acord pe trei luni care…

- Am fost contactați de catre cititorii noștri care ne-au semnalat mai multe probleme de pe strada Ioan Alexandru, cea cuprinsa intre Calea Iuliu Maniu și Splaiul General Praporgescu. Aici, de curand, au venit muncitorii care au inceput sa lucreze la reabilitarea strazii. Problema semnalata de aradeni…

- Beneficiile pe care legea le acorda denuntatorilor produc confuzie in randul magistratilor. Legea spune ca orice persoana cercetata care ii ajuta pe procurori, printr-un denunt, sa descopere alte fapte penale, primeste pedepse reduse la jumatate. Numai ca nu spune si daca acelasi denunt poate fi invocat…

- PSD și ALDE manifesta un dispreț sfidator, in forma continuata, fața de legi vitale ale statului roman, demonstrand ca agenda celor care guverneaza Romania este una strict personala, fara legatura cu buna guvernare, cu statul de drept, cu problemele de zi cu zi ale cetațenilor romani. 15…

- Dupa ce luni, Vila Florica a devenit bun de patrimoniu național, odata cu semnarea contractului de vanzare - cumparare intre Ministerul Culturii și proprietari, marți, 14 noiembrie, imobilul a intrat in administrarea CJ Argeș, in urma incheierii unui contract de comodat intre Minister și Consiliul Județean.…

- Senatorul Traian Basescu a declarat, luni, ca parlamentarii UDMR, initiatorii initiativei legislative prin care se propune ca ziua de 15 martie sa fie consacrata ca sarbatoare a comunitatii maghiare din România, urmaresc sa-i umileasca pe români si sa faca din aceasta data o zi nationala…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca in penitenciare sunt 25.093 de detinuti, cu 5.972 de detinuti peste capacitatea de cazare la standardul de 4 metri pe detinut, afirmand ca in urma aplicarii legii recursului compensatoriu au fost eliberati 650 de detinuti. Tudorel…

- Președintele Grupului de Investigații Politice (GIP), Mugur Ciuvica, a spus duminica, la Antena 3, ca PSD face ”o prostie” lasând impozitul zero celor din IT, pentru ca ”trebuie sa traiasca și ei în mediul real, nu în cel virtual”. ”Cu IT-iștii…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat ca cei din Guvern vor veni cu mai multe propuneri pentru a rezolva problema privind impozitul din IT, astfel incat angajatii din acest domeniu sa aiba in continuare impozit zero pe venit.

- 'Exista mai multe state europene unde problema minoritatilor etnice a fost rezolvata. Cred ca a venit momentul ca si Uniunea Europeana sa se aplece asupra acestei probleme si sa fie conceputa o lege unitara pentru protectia acestor minoritati la nivel european. Obiectivul pe care ni l-am propus -…

- Orice intenție a Guvernului de ajutorarea a familiilor tinere în soluționarea problemei locative este salutabila. Însa totodata este necesar sa ne asiguram ca bunele intenții sunt și bine implementate, și în rezultat vom obține cea ce ne-am dorit, scrie pe blogul sau economistul…

- Guvernul a adoptat miercuri modificarile aduse Codului Fiscal, inclusiv pe cele prin care multinationalele vor plati impozit in tara unde isi desfasoara activitatea. Varianta legislativa transpune Directiva 2016/1164/UE, pentru combaterea externalizarii profiturilor companiilor multinationale.

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat, luni, la Parlament, ca a avut o discutie cu premierul Mihai Tudose si cu liderul PSD Liviu Dragnea, iar ordonanta de urgenta privind noile masuri fiscale va intra miercuri in sedinta de Guvern. ”Se poate aplica Legea salarizarii fara niciun fel de probleme.…

- Vechile policlinici de stat care functionau pe langa spitale sunt acum pline de cabinete medicale. Problema e ca, desi aceste spatii sunt sau au fost candva publice, unele dintre cabinetele de acolo functioneaza mai mult ca afaceri, urmarind sa scoata profit imediat din consultatii si alte servicii,…

- Legea recursului compensatoriu produce haos in sistemul penitenciar. Trei detinuti de la inchisoarea din Giurgiu au fost eliberati, desi nu ar fi trebuit sa beneficieze de zile de libertate. Cei trei erau inchisi pentru viol, talharie si trafic de persoane si stateau in conditii care indeplinesc standardele…

- O noua lege din China prevede ca lipsa de respect fața de imnul național poate fi pedepsita cu pana la trei ani de inchisoare, a anunțat sambata Xinhua, relateaza AFP și DPA. Legea a fost adoptata sâmbata de Comitetul permanent al Congresului Național al Poporului, potrivit DPA.…

- Parlamentarii au gasit o cale prin care ar putea sa scape de acuzatia de trafic de influenta. Vor sa-și modifice statutul pentru a putea face lobby in favoarea unor firme, ceea ce acum le este interzis. Desi spun ca nu vor primi niciun bonus de la patroni, senatorii si deputatii se feresc sa vorbeasca…

- "Personal, nu cred ca vor exista cresteri si o spun deschis. De ce spun lucrul acesta? Pentru ca eu cred ca legea este bine facuta astazi. Avem un segment de riscuri prestabilite la care ne raportam cand calculam tariful de prima. Sigur ca ele pot fi extinse in conditiile in care exista o aprobare…

- In sfarsit, o lege promisa si asumata de Liviu Dragnea si de PSD in timpul campaniei electorale, cea a preventiei, a fost adoptata de Senat – prima Camera sesizata in acest caz. Trecuta fara niciun vot contra de Senat, legea preventiei va avea mai mult ca sigur succes si in Camera Deputatilor – condusa…

- Consiliul National Sanitas discuta revendicarile angajatilor din sanatate care se refera la legea salarizari, dar si la conditiile specifice de munca ale personalului medical, scrie news.ro. Ministrul Sanatatii Florian Bodog afirma miercuri ca a gasit o solutie pentru problemele acestora,…