Traian Basescu, intrebat ce parere are despre alianța aflata la guvernare, PSD-ALDE, fostul Președinte al Romaniei, a marturisit ca alianța va rezista atata vreme cat Calin Popescu Tariceanu va dori și nu va trada PSD-ul.

''In alianța sunt tensiuni formidabile care nu mai pot fi ținute sub capac. Tocmai de aceea alianța va rezista cat vrea Tariceanu. E tradator de profesie. A tradat pe toți cei cu care a fost aliat. Tariceanu e in stare sa negocieze orice. PSD nu poate sa se bazeze pe Tariceanu. Nu exista partid pe care Tariceanu sa nu il fi tradat. Și-a tradat intotdeauna toți partenerii.…