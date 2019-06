Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a afirmat vineri, într-o intervenție telefonica la un post de televiziune, ca Eugen Teodorovici nu este &"o soluție nici macar pentru contabil la o scara de bloc&", comentând despre dorința ministrului Finanțelor de a

- Traian Basescu a declarat ca Eugen Teodorovici nu este „o solutie nici macar pentru contabil la o scara de bloc", comentand despre dorinta ministrului Finantelor de a candida in competitia interna pentru alegerile prezidentiale. „Teodorovici nu e o solutie nici macar pentru contabil la o scara de bloc.…

- Traian Basescu e de parere ca funcția de președinte al PSD este deja antamata: Viorica Dancila va caștiga detașat, la Congresul de sambata, in fața contracandidaților sai. Vineri seara, la Romania TV, Basescu a declarat ca, pentru binele PSD, ar fi de preferat ca Ecaterina Andronescu sa nu ajunga…

- "Eu cred ca toti trebuie alesi de Congres, vom vedea care sunt argumentele daca se va cere alegerea vreuneia dintre aceste functii in CEx. Trebuie alese in Congres, asa cum am stabilit in CEx-ul trecut. (...) Trebuie sa fim consecventi, daca am spus ca aceste functii vor fi scoase la concurs in congres,…

- Liderii PSD negociaza la malul marii funcțiile pentru Congres, la pachet cu funcții de miniștri la viitoarea remaniere. In discuțiile informale de vineri seara, de la un restaurant din stațiune, s-a avansat o noua varianta de lucru: Președinte executiv: Daniel Suciu, ministrul DezvoltariiSecretar…

- Traian Basescu a avut numai cuvinte de lauda la adresa Vioricai Dancila, pe care o vede un adevarat lider de partid. Fostul presedinte a comentat prestatia premierului dupa condamnarea lui Dragnea. „Viorica este ceea ce am intuit, este un om de partid, care stie ce vrea. Daca nu o sa le puna Viorica…

- Legat de ultimele mișcari din PSD și de faptul ca urmeaza un Congres pentru alegerea noului președinte, dupa incarcerarea lui Liviu Dragnea, fostul președinte al Romaniei a avut cuvinte de apreciere pentru premierul Dancila: ”Viorica Dancila este ceea ce am intuit: un om de partid care știe…

- La ședința comitetului național al PSD, Paul Stanescu și-a anunțat colegii ca demisioneaza din funcția de președinte executiv interimar al PSD. Decizia vine in contextul in care acesta a spus ca nu trebuie convocat un congres in care sa se aleaga o noua conducere a partidului pana dupa alegerile…