- Senatorul Traian Basescu, presedintele PMP, spune ca, daca ar fi in locul presedintelui Klaus Iohannis, nu ar revoca-o din functie pe Laura Codruta Kovesi, procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, pentru "a proteja interesele mari ale Romaniei", dar ar pune-o "sub control". …

- „Pot sa va spun in mod cert ca nu am stiut de acest protocol secret niciodata pana astazi. Aici sunt martori sefii de institutie. Un protocol de asemenea importanta nu avea niciun motiv sa fie un protocol secret. Trebuiau sa isi asume ca este un mod de lucru si sa il faca public si sa fie pus in…

- Desecretizarea Protocolului dintre SRI și Parchetul General , valabil intre 2009 și 2016, redeschide discuția esențiala a ultimei decade politice, in care obiectivul național prioritar, de combatere a corupției, a dat doi președinți de țara, pe Traian Basescu și pe Klaus Iohannis, a rasturnat un guvern…

- „Absenta presedintelui Klaus Iohannis de la sedinta solemna a Parlamentului dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania este trecuta la „categoria erori politice majore” de fostul președinte Traian Basescu.

- Senatorul PMP Traian Basescu a declarat joi ca trece la "categoria erori politice majore" absenta presedintelui Klaus Iohannis de la sedinta solemna a Parlamentului dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. "Mi-e greu sa gasesc o justificare neparticiparii, o…

- Traian Basescu a declarat miercuri seara, la Romania TV, ca nu crede ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, va fi revocata din functie de presedintele Klaus Iohannis. Traian Basescu considera nesabuita o revocare din functie a Laurei Codruta Kovesi, apreciind ca aceasta ar putea fi interpretata ca un semnal…

- La vremea respectiva Klaus Iohannis se afla in incompatibilitate, conform unei decizii ANI, dar Basescu a intervenit pe langa institutiile statului. "Devenise prim-vicepresedinte la PNL, nu mai era un simplu primar. N-am stiut ca avea un dosar de incompatibilitate. Dupa ce am vazut scandalul public,…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, 'face scut' in fata lui Klaus Iohannis in scandalul momentului. Actualul senator spune ca Iohannis nu este obligat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA dupa cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader. In ultima vreme, n spatiul…

- Sebastian Ghița i-a primis lui Mircea Badea, in direct, la Antena 3, ca urmeaza sa difuzeze inregistrarile video pe care le deține cu Laura Codruța Kovesi de la el de acasa.”Mircea Badea: Veți difuza inregistrarea cu Laura Codruța Kovesi la dumneavoastra acasa? Sebastian Ghița: DA!”,…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghița, a facut o noua serie de afirmatii grave in interviul acordat lui Ion Cristoiu. Ghița spune ca Basescu deține imaginile filmate la Palatul Cotroceni cu Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Basescu…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, 'da de pamant' pur si simplu cu fondatorul Antenelor, Dan Voiculescu, dar si cu vedetele Antenei 3, Mihai Gadea si Mircea Badea. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Basescu a acuzat alianta dintre Antena 3 si RTV si a acuzat o 'spalare' a lui…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca proiectul de lege privind supravegherea cu bratara electronica ar urma sa fie adoptat in Guvern pana la finele actualei sesiuni parlamentare si sa intre in dezbatere in sesiunea de toamna a Legislativului, adaugand ca va cere procedura accelerata…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, ii da lectii lui Klaus Iohannis. In direct la Romania TV, actualul snator i-a transmis sefului statului sa nu o revoce pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Mai mult, Basescu i-a transmis lui Iohannis cum ar trebui sa o umileasca pe Kovesi.Citeste si: Traian…

- Traian Basescu a spus, intr-o emisiune la TVR 1, ca in momentul in care ANI a deschis o ancheta de incompatibilitate impotriva lui Klaus Iohannis, l-a sunat pe șeful Agenției, Horia Georgescu. ”A fost de negasit. Plecase din țara, a stat doua saptamani.”, a dezvaluit fostul președinte.Luni…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, s-a dezlantuit in direct la Romania TV la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Fostul sef al statului a dezvaluit un episod incredibil din institutia pastorita de Kovesi. Aceasta ar fi promis ca fiica actualului senator, dar si ginerele lui Basescu vor ajunge…

- "Eu, daca as fi presedinte, nu as revoca-o (pe Laura Codruta Kovesi, n.r.). In primul rand, din cauza urletului public. Cand vezi toti propagandistii ca tipa sa plece Kovesi...", a declarat Traian Basescu duminica, la Romania TV. El a adaugat ca nu ar revoca-o pe Kovesi, ci ar lasa-o sa isi…

- Conducerea Inspectiei Judiciare (IJ) a discutat, joi, cu expertii Comisiei Europene (CE), aflati in misiune de evaluare in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), despre preconizatele modificari ale legilor Justitiei. Reamintim ca, pe 6 martie, Comisia de monitorizare a progreselor inregistrate…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca este pregatit sa sesizeze CCR in cazul in care presedintele Klaus Iohannis va refuza sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi de la conducerea Directiei Nationale Anticoruptie. Tudorel Toader a precizat ca deocamdata asteapta motivarea avizului negativ dat…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat, sambata, la Ploiesti, ca nu crede ca o suspendare a presedintelui Klaus Iohannis trebuie avuta in vedere in cazul in care acesta nu o revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. “Sa stiti ca aceasta posibilitate (de suspendare a presedintelui - n.r.)…

- Asociatia “Forumul Judecatorilor din Romania”, i-a solicitat președintelui Klaus Iohannis consultarea Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneția) asupra unor aspecte curente vizand modificarea in Romania a ”legilor justitiei”, precum si unele reglementari…

- "In lipsa de orice alta ocupatie, cei din PNL critica si arunca public cu tot felul de acuzații la adresa membrilor guvernului. Mai nou, in loc sa fie preocupat de promovarea intereselor cetațenilor romani la nivelul instituțiilor europene, Daniel Buda de la PNL se trezește sa ceara demisia ministrului…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Primul și cel mai recent numitor comun al celor trei personaje este ca fiecare, in felul lui, se izmenește in raport cu prezența și prestația sa in fața Comisiei de control a activitații Serviciului Roman de Informații. George Maior vine la Comisie doar cand aterizeaza in…

- Autor: Serban CIONOFF Lung prilej de vorbe și de ipoteze!Umbla vorba prin targ cum ca președintele Klaus Iohannis ar fi in carți pentru a prelua inalta funcție de președinte al Consiliului European. Asta dupa ce președintele in exercițiu, Donald Tusk, iși va incheia mandatul. Adica fix pe 1 decembrie…

- Intrebat daca a citit raportul prin care se cere revocarea procurorului-șef al DNA, Frans Timmermans a raspuns: "Am fost informat și am vazut raportul, dar eu nu sunt un judecator al acestei chestiuni, nu vreau sa fiu eu cel care spune ca ceva e greșit sau nu, dar, din principiu, daca exista acuzații…

- Prim-vicepreședintele Comisie Europene, Frans Timmermans, a sosit, joi, in Romania pentru o serie de intalniri care vizeaza viitorul Romaniei in Uniune. Demnitarul european s-a intalnit deja cu liderul Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Oficialul se va intalni cu președintele Klaus Iohannis, cu președintele…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, responsabil pentru mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, efectueaza o vizita oficiala la Bucuresti joi, 1 martie, avand prevazute in program intalniri la nivel inalt cu autoritatile…

- ”Ministrul Tudorel Toader este ministru in Guvernul meu, este un ministru foarte bun, membru al Comisiei de la Venetia, in care eu am foarte mare incredere”, a declarat Viorica Dancila, marți, la Chișinau, cu cateva ore inainte de audierea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, in CSM. Prim-ministrul a aratat…

- Ambasada Olandei este minisune diplomatica ce reacționeaza dupa ce ministrul Tudorel Toader a cerut revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. „Declaratia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, reprezinta inceputul unei proceduri care prevede mai multe etape, inclusiv opinia CSM si decizia presedinte…

- Decizia lui Tudorel Toader de a-i cere presedintelui Klaus Iohannis sa o revoce din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi a creat un cutremur in viata publica. Desi seful statului a anuntat in urma cu cateva minute ca nu ii este clar raportul lui Tudorel Toader, situatia ar putea sa nu stea asa.Mai…

- Jurnalistul Rareș Bogdan are o reacție dura, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea din funcție a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Rareș Bogdan considera ca Romania moare puțin cate puțin și arata ca singurul care mai poate face ceva este președintele Klaus Iohannis.„ROMANIA…

- Tariceanu: Daca sefa DNA se crede mai presus de lege, nu pot accepta Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a fost audiat marti, timp de doua ore, in comisia de control SRI, la final declarand ca audierea sa poate fi un exemplu pentru alte persoane publice care nu raspund invitatiilor comisiilor…

- Tariceanu, acuzații grave, dupa audierea in comisia SRI: Și in 2014 și in 2012 am avut pus telefonul sub ascultare, a spus președintele Senatului, lider al ALDE, marți seara, la Parlament. Calin Popescu Tariceanu a declarat dupa audiere ca a existat o perioada in care au exista derapaje grave ale ”binomului…

- Inregistrarile prezentate de Vlad Cosma cu procurorii DNA au produs o noua scindare in viața publica și politica, dar și cateva premiere. Laura Codruța Kovesi a susținut o conferința de presa la sediul DNA, ministrul Justiției, Tudorel Toader, și-a intrerupt vizita in Japonia, președintele Klaus…

- Gabriel Liiceanu a declarat in timpul emisiunii "In fața ta" de la Digi24, ca Laura Codruța Kovesi, ar putea fi un bun candidat la alegerile prezidențiale. "Banuiesc ca ar fi cel mai bun președinte", este de parere Liiceanu. "M-am gandit cum ar arata Romania cu un asemenea om care prin comportamentul…

- Victor Ponta a declarat la Romania TV ca 'razboiul' dintre Liviu Dragnea și Laura Codruța Kovesi este de fațada. De asemenea, fostul premier a spus ca liderul PSD nu va avea de suferit in urma dosarelor deschise la DNA.Citește și: Victor Ponta, mesaj pentru protestatarii care au manifestat…

- Un protest impotriva presedintelui Klaus Iohannis se desfasoara, sambata dupa amiaza, in fata Palatului Cotroceni, printre participanti numarandu-se si deputatul PSD Liviu Plesoianu, care si-a exprimat nemultumirea ca seful statului "o acopera" pe Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al Directiei…

- Traian Basescu are vești proaste pentru social-democrați, care doresc o schimbare din temelii a DNA, incepand cu revocarea șefei Laura Codruța Kovesi. Fostul președinte crede ca procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție nu va fi revocat de Klaus Iohannis. Basescu ii transmite, insa, lui…

- 'Imi doresc ca tot acest scandal din ultima vreme sa nu fi timorat ceea ce inseamna sistemul judiciar din Romania. CSM si Inspectia Judiciara nu ar trebui sa cedeze deloc niciunei presiuni venite din spatiul public de la politicieni, de la media care a insistat foarte mult sa prezinte dintr-o anumita…

- "Imi doresc ca tot acest scandal din ultima vreme sa nu fi timorat ceea ce inseamna sistemul judiciar din Romania. CSM si Inspectia Judiciara nu ar trebui sa cedeze deloc niciunei presiuni venite din spatiul public de la politicieni, de la media care a insistat foarte mult sa prezinte dintr-o anumita…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut luni, ca dezvaluirile facute de procurorul Mihaela Iorga Moraru a aratat ca Romania este „condusa cu dosare penale”, afirmand ca blocarea unui candidat la functia de prim ministru este o dovada elocventa ca statul paralel functioneaza.…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat joi seara, la TVR1, ca, in aceasta luna, va prezenta in Parlament un raport complet pe baza datelor primite de la Ministerul Public. Intrebat in legatura cu eficienta DNA, el a spus ca partial institutia este eficienta, iar partial nu, referindu-se la…

- Senatorul PSD Serban Nicolae s-a lansat, marti, intr-un atac la adresa presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. El a precizat ca afirmațiile oficialului european, la adresa Romaniei, cu privire la modificarile aduse legilor justiției, echivaleaza cu o „amenintare ridicola si usor etilica”,…

- Fostul presedinte Traian Basescu spune ca seful statului, Klaus Iohannis, ar trebui sa o schimbe pe Laura Codruta Kovesi cat mai repede, daca tine la DNA, sau sa o pastreze cu mandatul de a indrepta ceea ce a stricat la DNA si de a scapa de procurorii slugi. El a spus, la Romania TV, ca Kovesi administreaza…

- In acest context, senatorul Daniel Zamfir a spus ce erau invațați comunicatorii PNL sa spuna atunci cand merg in platourile televiziunilor in legatura cu președintele Klaus Iohannis. "PNL este condus de Ludovic Orban și de Ionel Danca, dar este o problema aici. Ionel Danca a dat un comunicat…

- Daca legile Justiției raman așa cum au fost votate de Parlament, discuțiile despre MCV și aderarea la Schengen se vor pune in alți termeni, a declarat șeful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, miercuri, in urma unei intalniri cu Klaus Iohannis. "Daca legile Justitiei raman asa cum au fost votate…

- Fostul președinte al PSD, Mircea Geoana, a declarat, la interviurile Libertatea Live , ca actualul șef al social-democraților, Liviu Dragnea, va avea susținerea partidului daca va lua decizia de a candida la prezidențiale. In ciuda problemelor penale și a faptului ca este contestat in strada. Totodata,…

- "In cadrul UE, suntem un participant activ la procesul de consolidare a proiectului european. Viziunea pe care o sustin este sincera si constructiva, favorabila unei integrari mai profunde. Ca stat cu o natiune pro-europeana, fara partide parlamentare eurosceptice, avem legitimitatea sa participam…

- Mihai Tudose a anuntat, luni seara, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD, ca demisioneaza din functia de premier al Romaniei. „Plec cu fruntea sus”, a spus Tudose. El a precizat ca nu va asigura interimatul la Palatul Victoria. Victor Ponta, reacție-fulger la „execuția” lui Tudose:…

- Nouasprezece asociatii si comunitati on-line cer presedintelui Klaus Iohannis sa foloseasca atributiile de mediator pe care i le confera Constitutia si sa foloseasca ”toate mijloacele”, astfel incat ”Romania sa nu devina un proiect blocat, esuat din punctul de vedere al statului de drept, capturat…