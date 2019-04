Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele de onoare al PMP, Traian Basescu, afirma ca remanierea guvernamentala ar fi trebuit sa aiba loc dupa alegerile europarlamentare cand cei doi ministri social-democrati care candideaza pentru Parlamentul European ar fi plecat "in mod natural (...) prin conflictul de interese". "Ce…

- Presedintele de onoare al PMP, Traian Basescu, afirma ca remanierea guvernamentala ar fi trebuit sa aiba loc dupa alegerile europarlamentare cand cei doi ministri social-democrati care candideaza pentru Parlamentul European ar fi plecat "in mod natural (...) prin conflictul de interese". "Ce e cu Europa…

- Traian Basescu a lansat un atac dur la adresa liderului Partidului Social Democrat. Totul s-a petrecut in cursul zilei de miercuri, din cauza discuțiilor din Cex-ul PSD care priveau remanierea Guvernului. Acesta a afirmat faptul ca nu a vazut un “un cuc mai prost”. Fostul președinte al Romaniei a criticat…

- Vicepresedintele PNL Florin Roman a declarat sambata, la un miting la Craiova, ca la alegerile europarlamentare ”Dragnea si banditii lui trebuie pusi in genunchi”, iar romanii trebuie ”sa scape de tuta din fruntea guvernului”, potrivit MEDIAFAX. ”In 26 (mai, ziua alegerilor europarlamentare – n.r.)…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat vineri ca liberalii intenționeaza sa depuna moțiune de cenzura împotriva guvernului PSD-ALDE dupa alegerile pentru Parlamentul European, aratând ca principala miza a partidului este câștigarea scrutinului astfel încât raportul de…

- Fostul premier Victor Ponta, lider al Pro Romania, a afirmat la Digi24 ca, daca ar fi in locul presedintelui Klaus Iohannis, ar declansa referendumul pentru justitie, in ziua alegerilor europarlamentare. El precizeaza ca, in opinia sa, 26 mai trebuie sa fie "un moment in care oamenii trebuie sa se exprime…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat luni, la Digi24, ca președintele Klaus Iohannis ar trebuie sa organizeze un referendum in aceeași zi cu alegerile europarlamentare pentru a demonta principalul argument cu care guverneaza PSD.„Daca as fi in locul lui Iohannis, as face-o. Alegerile pentru…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica, la Calarasi, intr-o conferinta de presa, ca ar putea fi o remaniere guvernamentala dupa alegerile europarlamentare, dar numai daca vor fi membri ai Guvernului acceptati in postura de candidati. ''Daca vor fi membri ai Cabinetului acceptati de…