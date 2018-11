Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu afirma ca rezolutia Parlamentului European si raportul MCV sanctioneaza Romania din cauza unor oameni politici care nu inteleg care sunt regulile in Uniunea Europeana. „Sa nu ne amagim! Rezolutia Parlamentului European din 13.11.2018 nu este impotriva lui Dragnea, Dancila…

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu a declarat, intr-un interviu pentru Romania Tv, despre rezolutia din PE si raportul MCV, ca Romania trebuie sa invete din aceste lectii, iar partidele din tara noastra nu trebuie sa puna in cheie complotista faptul ca cineva ne vrea raul.

- Documente atasate: Raport reforma Sanatate "Avem ambulante rosii, ceea ce nu este rau, dar... In 2009, dupa 3 ani de munca, o echipa de mari specialisti in medicina, condusa de prof.dr. Cristian Vladescu, finaliza un raport care punea un diagnostic real sistemului romanesc de sanatate. Raportul…

- Atac surprinzator al unei contestatare a liderului PSD Liviu Dragnea, la primarul Capitalei, Gabriela Firea. Ecaterina Andronescu, careia Liviu Dragnea i-a oferit postul de ministru al Educatiei, a criticat-o dur pe Firea, dupa ce s-a plans ca a pierdut majoritatea in Consiliul General al Capitalei.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, la Parlament ca niciuna din observatiile prevazute in raportul preliminar al Comisiei de la Venetia facute la Legile Justitiei nu se refera la probleme de constitutionalitate.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, susține ca șe așteapta sa fie citat la parchet, in dosarul privind protestul din 10 august la finalul anchetei."Cred ca undeva la un moment de final voi fi si eu citata sau invitata la Parchet, iau in calcul si acest moment, dar asa cum am declarat,…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a anunțat ca va vota la referendumul pentru redefinirea familiei, menționand ca votul sau va fi in DA."Voi merge la vot pentru un DA familiei formate din barbat si femeie", a declarat Traian Basescu la Romania Tv. Referendumul pentru modificarea…