- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat vineri, dupa publicarea protocolului dintre SRI si Parchetul General, ca acesta demonstreaza ca in mandatul lui sunt invocate doar cinci hotarari ale CSAT, dintre care patru se refera la antiterorism si contraterorism, activitati aflate in sarcina DIICOT si…

- Judecatoarea Dana Girbovan, presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, realizeaza o prima analiza dura a protocolului de colaborare dintre SRI si Parchetul General, publicat vineri, 30 martie, dupa desecretizare. Potrivit judecatoarei, documentul incalca normele constitutionale si…

- Deputatul USR Lucian Stanciu-Viziteu a anuntat vineri ca a solicitat CSM sa se pronunte asupra protocolului semnat intre Ministerul Public si SRI. "Am citit cu atentie protocolul semnat intre Ministerul Public si Serviciul Roman de Informatii si felicit cele doua institutii pentru transparenta de care…

- Serviciul Roman de Informatii a publicat vineri pe site Protocolul de colaborare cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul securitatii nationale.Citește și: DNA da lovitura in dosarul care vizeaza firma unui apropiat…

- Senatorul PSD, Șerban Nicolae, a reacționat vineri dupa ce SRI a facut public protocolul incheiat in 2009 cu Parchetul General. Acesta face trimitere la articolele 14 și 16 din respectivul protocol, susținand ca „se vede foarte clar cum s-a produs toata aceasta incalcare flagranta a drepturilor și…

- Jurnalista Sorina Matei reacționeaza dupa ce Serviciul Roman de Informatii (SRI) a publicat protocolul de colaborare incheiat de SRI cu Parchetul General in anul 2009. Aceasta susține ca desi „cercetarea penala este secreta potrivit Codului de Procedura Penala, PG/DNA adica procurorii trebuiau sa…

- Prima reactie din cadrul Comisiei parlamentare de control a activitatii SRI, dupa publicarea protocolului de colaborare dintre Serviciu si Parchetul General, vine de deputata PSD Oana Florea. Aceasta afirma ca nu a apucat sa parcurga documentul, insa apreciaza transparenta de care au dat dovada cele…

- Ministerul Public a anuntat marti seara ca in urma analizei facute privind aspectele legale ale procedurii de descretizare a protocolului secret incheiat in 2009 intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și Serviciul Roman de...

- Fostul premier Victor Ponta l-a acuzat pe fostul presedinte Traian Basescu, ca "minte de ingheata apele", dupa ce acesta a sustinut, marti seara, ca scrisoarea Comisiei Europene prin care se cereau informatii in cazuri de presupusa coruptie la nivel inalt a fost datata 12 iulie 2012, cand el era suspendat…

- Dan Voiculescu a spus ca in momentul in care in Romania va fi o justiție independenta, fostul președinte va ajunge la inchisoare. Profesorul a mai zis ca Traian Basescu, prin șantaj, "mai controleaza inca anumiți oficiali ai statului roman motiv pentru care este inca nepedepsit pentru faptele sale". …

- Liderul organizatiei Vrancea a social-democratilor, Marian Oprisan, a afirmat, luni, ca fostul sef al statului Traian Basescu si fostul sef al SRI George Maior sunt cei care „l-au facut” pe Victor Ponta presedinte al PSD. „De fapt, romanii nici nu stiu daca Traian Basescu a castigat alegerile in anul…

- Claudiu Manda, seful comisiei de control SRI, a declarat, la Parlament, ca l-a sunat Eduard Hellvig, directorul SRI, care i-a comunicat ca este de acord cu desecretizarea protocolului SRI-Ministerul Public.

- Traian Basescu solicita desecretizarera protocoalelor semnate de SRI, considerand ca avand in vedere presiunea publica, trebuie asumat acest risc. Senatorul PMP Traian Basescu considera ca protocoalele semnate de SRI trebuiesc desecretizate, data fiind presiunea publica, precizand ca CSAT nu are ce…

- Fostul președinte Traian Basescu a vorbit, duminica, despre protocoalele SRI-DNA, in jurul carora se invarte un scandal imens, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut, luni, desecretizarea documentelor. Actualul senator a vorbit despre protocoalele incheiate in timpul mandatului sau, despre…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, vineri seara, la Antena 3, ca luni dimineata va cere Ministerului Public desecretizarea protocolului cu Serviciul Roman de Informatii, daca solicitarea formulata in acest sens de catre premierul Viorica Dancila nu se refera explicit si la protocolul SRI…

- Premierul Viorica Dancila solicita desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, “avand in vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru functionarea Romaniei ca stat democratic in care functioneaza separatia puterilor in…

- Marian Vanghelie susține ca Victor Ponta s-a dus acasa la Traian Basescu și i-a cerut sa-l puna ministrul Justiției. Intr-un interviu acordat Antena 3, Vanghelie a spus ca „Victor Ponta și-a batut joc de PSD”. Potrivit lui Vanghelie, Liviu Dragnea are și el o vina pentru situația actuala.Ponta,…

- Scandalul dintre politicieni si DNA pare fara sfarsit. Seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, s-a trezit cu o plangere si ar putea avea un nou dosar penal pentru ca nu ar avea trecut in declaratia de avere o vacanta. Un lider PSD mazilit la Congresul de sambata ii ia apararea lui Tariceanu si…

- Florian Coldea, audiat marți in comisia pentru controlul SRI. Fostul prim-adjunct al directorului Serviciului Roman de Informații trebuia sa fie audiat saptamana trecuta, insa președintele comisiei parlamentare, Claudiu Manda, a anunțat ca acesta este racit și nu poate veni. Ulterior, au existat speculații…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a negat luni ca partidul l-ar sustine pe presedintele Klaus Iohannis la viitoarea presedintie a Consiliului European, asa cum a sustinut fostul presedinte Traian Basescu, dupa ce la Congresul PSD din 10 martie a fost adoptata o conventie pentru sustinerea unui candidat…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente, a povestit intr o emisiune la Antena 3 ca, in perioada in care a fost cercetata in dosarul in care este judecata pentru trafic de influenta si spalarea banilor, i s a cerut in repetate randuri sa faca denunturi impotriva celor aflati in…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Primul și cel mai recent numitor comun al celor trei personaje este ca fiecare, in felul lui, se izmenește in raport cu prezența și prestația sa in fața Comisiei de control a activitații Serviciului Roman de Informații. George Maior vine la Comisie doar cand aterizeaza in…

- In perioada 05-09 martie 2018 se deruleaza saptamana educatiei juridice in scoli. Evenimentul este organizat de Ministerul Justitiei, Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii si Inalta Curte de Casatie si Justitie in baza Protocolului de colaborare privind…

- Saptamana Educatiei Juridice | Judecatori, procurori si avocati, cu legea in scoli Mai multi angajati din domeniul juridic, printre care judecatori, procurori si avocati, vor sustine in scoli, in perioada 5 - 9 martie, cursuri de educatie juridica pe teme de interes pentru elevi si profesori, precum…

- Pe DN 1, între Cluj-Napoca și Turda, drumarii au fost prinși pe picior greșit de zapada cazuta. Nu s-a intervenit deloc. Deși ninsorile și gerul sunt anunțate de meteorologi de câteva zile, drumarii de la Direcția de Drumuri și Poduri Cluj, care administreaza…

- Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a spus marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a relatat ca in urma unei discutii cu o persoana care in 2005 lucra la Presedintie, iar in prezent ar fi parlamentar PNL, a aflat ca pe biroul presedintelui Traian Basescu se aflau redate convorbiri…

- Elena Basescu a anunțat, luni, pe contul de socializare, ca este insarcinata in 6 luni. Cine este Catalin Tomata, iubitul fiicei fostului președinte al Romaniei. Anunțul Elenei Basescu vine dupa ce, in ultimele zile, s-a vehiculat in presa ca este insarcinata. Redam mesajul integral postat de Elena…

- Liderul PMP Traian Basescu a scris, pe Facebook, ca „a inceput Unirea”, precizand ca, pana in acest moment, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile locale unirea cu Romania.

- Statul paralel a fost o expresie folosita, marti, ca argument si contraargument in Comisia de Aparare a Senatului, in timpul sedintei in care se discuta raportul la un proiect de lege initiat de Traian Basescu, senator PMP, care prevede desfiintarea Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale.

- „M-a impresionat foarte urat, am vazut dezbaterea in Parlamentul European. Vreau sa stiti ca Parlamentul European are 750 de europarlamentari. In toata sala au fost maxim 40. Marile familii, nici socialistii, nici PPE-ul (Partidul Popular European - n.r) n-au participat, ca si-au dat seama ca romanii…

- Standardele politice intr-un stat democratic nu mai permit mentinerea lui Darius Valcov in functia de consilier de stat in aparatul de lucru al premierului, dupa condamnarea acestuia in prima instanta la opt ani de inchisoare, considera senatorul Traian Basescu, presedintele PMP. "Dragnea,…

- Fostul presedinte Traian Basescu cere suspendarea "revolutiei fiscale" ca urmare a efectelor negative pe care le constata si ii recomanda lui Liviu Dragnea sa o opreasca pe Lia Olguta Vasilescu de la "revolutia pensiilor". "Daddy, e groasa (MA) cu revolutia ! Doamne ce harababura cu “revolutia…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui, prin care Basarabia a intrat in sfera de influenta a Uniunii Sovietice.

- Traian Basescu a fost intrebat, vineri, la Sinaia, cum comenteaza decizia guvernantilor in ceea ce priveste formularul 600. “Prosti ca noaptea, ce sa spun, daca nu s-au putut gandi ca acest formular 600 creeaza probleme, iar renuntarea la el creeaza probleme mai mari. Si o sa va spun de ce.…

- Iata ca, desi aflat in plin razboi cu capii structurilor statului paralel carora chiar el le-a dat „sistemul ticalosit” pe maini, Traian Basescu a sarit ca ars pentru Lucian Pahontu, pe care a incercat sa-l ascunda atata vreme sub fustele prezidentiale. Iar seful statului nu a avut nicio greata sa si…

- Liderul PMP Traian Basescu a spus luni in plenul reunit al celor doua amere ca in Guvernul Dancila sunt doar doi-trei oameni valorosi, alti cativa oameni bolnavi, „cu coloana flexibila” si altii care vorbesc cu dificultate limba romana, la aceasta ultima categorie facand aluzie la greselile gramaticale…

- "Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopsesca Romania cu un guvern in care sunt destui oameni cu probleme penale. Dar asta nu i-a ajuns lui Dragnea. Tine sa ne pricopseasca si cu un analfabet la Educatie. Este prea mult. Dragnea, ia-ti anafabetul la partid! Dar nu ne pricopsi cumva cu groparul educatiei,…

- Fostul presedinte Traian Basescu a postat pe Facebook un mesaj emotionant dupa decesul celebrului istoric Neagu Djuvara. "Drum bun Neagu Djuvara.Ai plecat la stele, dar ne-ai lasat opera ta, dragostea ta pentru tara, pentru cultura, pentru oamenii acestui pamant. Un om care a plecat…

- "Cred ca intre timp trece de la entuziasmul stradal la realismul functiei. Nu ai cum sa supui referendumului legile justitiei. Ce articol din codul penal sa il supui referendumului, ce principiul din legile de functionare a justitiei sa le supui referendumului? Sunt lucruri care se pot si care nu…

- Vorbim catu-i ziulica de lunga despre Dragnea și PSD. Foarte rar insa ne aducem aminte de evenimente importante pentru noi ca popor și țara. Daca un grup de seniori il cinstesc pe poetul nostru național Mihai Eminescu la 15 ianuarie, de exemplu, acest gest este unul pe langa care trecem fara sa intoarcem…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, plecat in Madagascar, ar putea fi dat astazi in urmarire generala internaționala, anunța Pro Tv.Judecatorii de la ICCJ trebuie sa decida luni definitiv soarta mandatului de arestare preventiva emis in lipsa pe numele lui Radu Mazare. Mandatul ar putea…

- Senatorul PMP Traian Basescu a afirmat sambata ca presedintele Klaus Iohannis putea respinge nominalizarea Vioricai Dancila in functia de premier si se intreaba cine l-a pacalit pe presedinte ca va fi suspendat.

- Liviu Dragnea este vazut de 41% dintre respondenți drept politicianul care a greșit cel mai mult in 2017. Liderul PSD este urmat la mare distanța de Klaus Iohannis - 9%, dar, in mod surprinzator, și de Traian Basescu - 6% și Victor Ponta - 3%. Urmeaza protagoniștii guvernamentali din ultimul an: Florin…

- Delegatia PMP a intrat in urma cu scurt timp la consultarile cu seful statului pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Delegatia Partidului Miscarea Populara care a sosit la Palatul Cotroceni la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis este formata din Traian Basescu, presedintele formatiunii,…

- ”Jucati Domnule Presedinte! Cred ca merita”, scrie Traian Basescu pe pagina sa de Facebook. Liderul PMP continua: ”Viorica Dancila, o alta perla teleormaneana marca Daddy, este propunerea PSD pentru functia de premier. Desigur, pentru aparente, deputatul de Vaslui, Dumitru Buzatu (pe post…

- Fostul președinte al Romaniei a comentat despre criza interna din PSD. Traian Basescu susține ca, Romania este interesata de fondurile de coeziune, care inseamna autostrazi si cai ferate modernizate, iar Dragnea și Tudose ”se joaca de-a doamna Carmen Dan”. ”Despre criza din PSD! Intr-un context european…

- Tragedie auto la Clujana. Soferul vinovat, retinut Politistii rutieri au dispus retinerea pentru 24 de ore a conducatorului auto implicat in accidentul rutier de pe strada Campul Painii, din Cluj-Napoca. In perioada urmatoare, cel in cauza va fi prezentat magistratilor pentru dispunerea altor masuri…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, transmite un mesaj premierului si "spre stiinta" liderului PSD si ministrului de Interne, subliniind ca un prim-ministru poate cere institutional revocarea unui membru al Cabinetului. ''Ministrul Carmen Dan este femeie. A da batalia cu Dragnea prin…