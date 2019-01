Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, prezideaza, marti, reuniunea Consiliului Afacerilor Generale, de la Bruxelles. Partea romana va prezenta prioritatile privind Presedintia Consiliului UE si stadiul discutiilor privind cadrul financiar multianual.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a intalnit miercuri, 19 decembrie a.c., cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene (UE), acreditati la Bucuresti. Reuniunea a fost organizata de Ambasada Republicii Austria, tara care detine in prezent Presedintia Consiliului UE. In cadrul intalnirii…

- Reuniunea a fost organizata de Ambasada Republicii Austria, tara care detine in prezent Presedintia Consiliului UE.In cadrul intalnirii au fost abordate, in principal, teme legate de preluarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului UE incepand cu 1 ianuarie 2019. De asemenea, au fost…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca va folosi pentru prima oara stiloul pe care l-a primit de la președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, atunci cand Romania va prelua Președinția Consiliului Uniunii Europene."Sper ca acest stilou sa fie cel cu care voi depune semnatura pe…

- Atributiile legale ale ministrului delegat pentru Afaceri europene referitoare la reprezentarea si gestionarea dosarelor CAG - Consiliul Afaceri Generale vor fi indeplinite si asigurate de un alt reprezentant al Guvernului, conform unei dispozitii a premierului. "Conform dispozitiei prim-ministrului…

- Fostul presedinte Traian Basescu a lansat, miercuri, critici la adresa Vioricai Dancila si a ministrului de Externe, afirmand ca in scurt timp Romania va prelua presedintia Consiliului UE, insa premierul prefera sa „colinde” in lumea araba, in loc sa mearga in marile capitale ale Europei.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, ca Romania trebuie sa ia exemplul celorlalte state membre ale UE privind existenta unui consens pe perioada Presedintiei Consiliului UE, subliniind ca disputele...

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul Dancila a avut luni o intrevedere cu Corina Cretu, in contextul participarii oficialului european la Conferinta "O politica de coeziune incluziva pentru o Uniune mai aproape de cetatenii sai". Conform Executivului, in cadrul intrevederii a fost abordat…