- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, se implica in scandalul pe Legea offshore. Dupa ce astazi la presiunea ALDE și UDMR legea a fost retrimisa in comisii pentru dezbatere, Traian Basescu a reacționat dur pe Facebook. "Dar interesul Romaniei ?In Parlamentul Romaniei…

- Liderii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin-Popescu Tariceanu, s-au intalnit marti cu negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru retragerea Marii Britanii din UE, Michel Barnier. Ei au discutat despre pozitia Romaniei in procesul Brexit si despre drepturile cetatenilor…

- Negociatorul-șef al Comisiei Europene, Michel Barnier, va avea, marți, intrevederi cu președintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dancila și cu președinții celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, informeaza Reprezentanța CE in Romania, informeaza Mediafax.Principala…

- PNL a depus marti o scrisoare catre presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, prin care solicita suspendarea dezbaterilor la Codul penal pâna la pronuntarea Comisiei de la Venetia.

- Gabriel Vlase a depus, joi, juramantul la Palatul Cotroceni pentru a fi investit in funcția de director al Serviciului de Informații Externe, dupa ce cu o zi in urma plenul reunit al Parlamentului i-a acordat votul de incredere.Președinții celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea…

