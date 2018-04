"Absolut corecta. Ganditi-va ce s-ar fi intamplat daca o aprobau - ar fi creat un precedent care sa vina pe urma si la o comisie speciala care sa desfiinteze SRI sau sa-l mute si la SIE si asa mai departe. Curtea Constitutionala a procedat absolut corect. Nu e treaba Parlamentului sa faca comisii speciale de ancheta pentru un serviciu care este in subordinea CSAT si nu a Parlamentului. Ei pot face anchete in ceea ce priveste SRI, ca il au constitutional sub control, pot face anchete in ceea ce priveste SIE, ca il au constitutional sub control, dar SPP este sub controlul CSAT", a declarat fostul…