- Fostul președinte Traian Basescu a acuzat, joi, Guvernul Dancila ca nu vrea sa cheltuiasca banii nerambursabili puși la dispoziția Romaniei pentru infrastructura, ci „Viorica, Valcov și Dragnea” vor sa faca investiții prin „extrem de costisitorul si dubiosul sistem de parteneriat public – privat”.„Mai…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, saptamana trecuta, ca la Constanta se va construi un spital regional cu 1.000 de paturi, in baza unui parteneriat public privat, avand ca parteneri investitori din Turcia. La randul sau, presedintele Consiliului Judetean Constanta, Marius Horia Tutuianu, a salutat…

- Victor Ponta a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Iasi, ca nu crede ca autostrada A8, care ar urma sa lege Vestul de Estul tarii, va fi construita prin parteneriat public-privat. "Ne-am chinuit...

