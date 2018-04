Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a lansat un atac devastator la adresa Laurei Codruța Kovesi, pe care o acuza ca a mințit cand a spus ca o astfel de ințelegere nu exista și o numește ”fetița inca neajunsa la pubertate”. ”Din pacate, daca in timpul lui Daniel Morar, DNA a lucrat respectand Codul Penal, in timpul…

- Traian Basescu a lansat un atac devastator la adresa procurorului pe care a insistat sa il numeasca in fruntea Parchetului General și al DNA! Dupa apariția protocolului secret dintre PICCJ și SRI, Basescu o jignește grav pe Laura Codruța Kovesi, pe care o acuza ca a mințit cand a spus ca o astfel…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, este verificata de Inspecția Judiciara, anunța luni Antena3. Potrivit sursei citate, inspectorii judiciari au primit o sesizare din partea jurnaliștilor luju.ro și urmeaza sa faca verificari asupra unui comunicat emis pe data de 27 ianuarie 2017 de catre DNA. In acel…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, este verificata de Inspecția Judiciara, anunța luni Antena3. Potrivit sursei citate, inspectorii judiciari au primit o sesizare din partea jurnaliștilor luju.ro și urmeaza sa faca verificari asupra unui comunicat emis pe data de 27 ianuarie 2017 de catre DNA. In acel…

- Scandalul desecretizarii protocolului dintre Parchet si Serviciul Roman de Informatii (SRI) ia amploare. O parte a celor din spatiul public sunt de-a dreptul scandalizati de continutul acestui protocol. Totusi, acesta nu este singurul. Operatiunile dintre institutiile de forta nu sunt o noutate.Cooperarea…

- „Pot sa va spun in mod cert ca nu am stiut de acest protocol secret niciodata pana astazi. Aici sunt martori sefii de institutie. Un protocol de asemenea importanta nu avea niciun motiv sa fie un protocol secret. Trebuiau sa isi asume ca este un mod de lucru si sa il faca public si sa fie pus in…

- Fostul presedinte Traian Basescu iese la rampa cu o reactie dura, dupa ce SRI a decis sa desecretizeze si sa publice protocolul incheiat in 2009 cu Parchetul General. Politicianul sustine ca documentul dovedeste clar ca CSAT nu a avut nicio implicare in deciziile luate de Serviciul Roman de Informatii…

- Președintele PNL Timiș, Nicolae Robu, se declara public pentru desecretizarea protocoalelor de colaborare dintre serviciile secrete din Romania și diverse instituții. Poziția primarului Timișoarei vine dupa ce liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu l-a acuzat public, astazi, ca este impotriva acestui…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, 'face scut' in fata lui Klaus Iohannis in scandalul momentului. Actualul senator spune ca Iohannis nu este obligat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA dupa cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader. In ultima vreme, n spatiul…

- In spatiul public s-a vehiculat un zvon incredibil. Presedintele Klaus Iohannis ar fi santajat cu mai multe dosare pentru a nu o revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Actualul senator, Traian Basescu, nu crede in aceste zvonuri. Mai mult, Basescu anunta ca dosarul lui Iohannis in privinta caselor…

- Judecatorul Dana Girbovan a vorbit la Antena3 despre desecretizarea procoalelor SRI. Magistratul spune ca acestea nu trebuie ”rupte” de hotararile CSAT și ca acestea lovesc fundamentele valorilor europene, democrația și drepturile omului.”Cred ca la un moment dat vor fi desecretizate. Am remarcat…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a lansat luni seara mai multe declarații referitoare la relatia dintre mogulul Dan Voiculescu si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, despre care sustine ca au pus bazele unui „sistem ticalosit”.

- Fostul presedinte, Traian Basescu, s-a dezlantuit in direct la Romania TV la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Fostul sef al statului a dezvaluit un episod incredibil din institutia pastorita de Kovesi. Aceasta ar fi promis ca fiica actualului senator, dar si ginerele lui Basescu vor ajunge…

- Liderul social democrat, Liviu Dragnea, a avut o reactie de ultim moment, dupa ce premierul Viorica Dancila, dar si ministrul Justitiei, au cerut desecretizarea protocoalelor DNA-SRI. Presedintele PSD spune ca sustine fara rezerve demersul si ca este de parere ca protocoalele cu pricina ar trebui facute…

- Liderul social democrat, Liviu Dragnea, a avut o reactie de ultim moment, dupa ce premierul Viorica Dancila, dar si ministrul Justitiei, au cerut desecretizarea protocoalelor DNA-SRI. Presedintele PSD spune ca sustine fara rezerve demersul si ca este de parere ca protocoalele cu pricina ar trebui facute…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, sugereaza ca un protocol poate fi desecretizat doar de catre șeful de instituție care a pus numele de secret de stat. „Șeful de instituție care a pus numele de secret de stat este singurul care poate decide desecretizarea. Viorica Dancila este…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a afirmat ca, avand in vedere presiunea publica, trebuie asumat riscul desecretizarii tuturor protocoalelor semnate de SRI, precizand ca CSAT nu are ce desecretiza din acest punct de vedere. "Protocolul nu poate reflecta decat proceduri in baza…

- "Eu, daca as fi presedinte, nu as revoca-o (pe Laura Codruta Kovesi, n.r.). In primul rand, din cauza urletului public. Cand vezi toti propagandistii ca tipa sa plece Kovesi...", a declarat Traian Basescu duminica, la Romania TV. El a adaugat ca nu ar revoca-o pe Kovesi, ci ar lasa-o sa isi…

- Scandalul din Justitie ia amploare. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Presedintele Klaus Iohannis nici nu se gandeste sa raspunda acestei cereri, dar un fost judecator CCR il someaza pe seful statului.Citește și: Scandal de proporții la…

- Victor Ponta a relatat vineri, intr-un interviu pentru stiripersurse.ro, cum s-au luat deciziile privind numirile procurorilor-sefi DNA, DIICOT si procurorului general in 2013 - Laura Codruta Kovesi, Alina Bica si Tiberiu Nitu - si a confirmat ceea ce afirmase Elena Udrea in 2017, ca aceasta a mers…

- Dupa cazul educatoarei din Timisoara, care a socat o tara intreaga pentru ca si-a ucis fiica de 4 ani, Ministerul Educatiei a transmis mai multe precizari cu privire la modalitatea in care se face testarea psihologica a cadrelor didactice. Una dintre acestea se refera la necesitatea anuala a unei astfel…

- Fostul presedinte al PNL Crin Antonescu a confirmat miercuri, la Antena 3, dezvaluirile liderului social-democratilor, Liviu Dragnea, conform carora fostul premier Victor Ponta ar fi negociat propunerea procurorilor sefi cu seful statului de la acea vreme Traian Basescu. ”Domnul Ponta m-a informat ca…

- Scandalul din justitie ia amploare pe zi ce trece. Dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA, razboiul a izbucnit si pare fara finalitate. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca sefa DNA e departe de revocare. In tot acest…

- Scandalul din justitie pare fara finalitate. Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, este luata la tinta de politicieni, dar si de catre judecatori. Adina Lupea, judecator la Curtea de apel Cluj lanseaza noi acuzatii grave la adresa DNA si spune de ce Romania a primit condamnari la CEDO.Citeste si: Miscare…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, cere 1 milion de lei daune, dupa ce in platoul ”Sintezei Zilei” s-au pus simple intrebari și s-au emis opinii, referitoare la cazul Mircea Basescu - Bercea Mondial.

- O cunoscuta judecatoare din Romania ii da lovitura sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Scandalul din justitie ia amploare. Judecatoarea CSM, Gabriela Baltag spune ca ar fi votat pozitiv cererea de revocare a lui ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Mai mult, Baltag devoaleaza problemele cu care se…

- Fostul ministru al Justitiei, Monica Macovei, iese la rampa cu un atac dur la adresa lui Tudorel Toader, dupa ce acesta a fost acuzat ca a publicat un document secret al Inspectiei Judiciare in cadrul anexelor atasate raportului privind revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.Citeste si:…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta reacția jurnalistului Cristian Tudor Popescu in legatura cu cererea ministrului justiției Tudorel Toader de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi.Digi24: Ministrul Justitiei a facut in aceasta seara un proces la televizor,…

- Liderul PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat ca, in opinia sa, Laura Codruta Kovesi nu ar trebui schimbata de la conducerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar ar trebui pusa sa "curete" aceasta institutie, mentionand ca atat aceasta, cat si presedintele Klaus Iohannis au gresit nerecunoscand…

- Traian Basescu a declarat ca, cel mai probabil, Laura Codruța Kovesi va ramane la conducerea DNA pana la finalul mandatului. Insa, fostul președinte spune ca e mai speriat de ce va urma dupa Kovesi la șefia DNA.Intrebat daca aceasta iși va da demisia, Basescu a raspuns: ”Eu am o spaima, ce…

- Fuziunea dintre PMP și UNPR este contestata in instanța de aripa lui Gabriel Oprea, iar procesul tocmai a primit o noua amanare de la judecatorii ICCJ.Fostul lider al UNPR, Gabriel Oprea, ii solicita liderului PMP, Traian Basescu, sa denunțe de urgența fuziunea cu PMP, pentru a termina in cele din…

- Jurnalistul Ion Cristoiu intervine in scandalul momentului, comentand intr-o postare pe blogul personal conferința de presa susținuta de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Acesta susține ca evenimentul de la DNA a fost „o mare lovitura”, subliniind ca Laura Codruța Kovesi a convocat aceasta conferința…

- Cineva trebuie sa iși asume responsabilitatea la nivel inalt pentru faptele ilegitime din interiorul DNA, aduse in vedere, in urma cu cateva zile, de fostul deputat Vlad Cosma. Dupa ce s-a cerut demiterea șefului Direcției Naționale Anticorupție Ploiești, Lucian Onea, dar și demiterea procurorului-șef…

- Scandalul imens cu inregistrari de la DNA Prahova ia amploare. Acum ies la iveala alte amanunte incredibile. Se pare ca cineva a vrut ca acestea sa fie exportate in strainatate. Digi 24 anunta ca o companie de PR, care gestioneaza probleme de imagine și reputații contra cost, a trimis o serie de…

- Plin scandal in peisajul justiției din Romania! Dupa ce s-a redeschis, din nou, Cutia Pandorei- acuzații grave, dezvaluiri fara precedent despre șefa DNA- iata ca, Laura Codruța Kovesi vine cu o explicație referitoare la declarațiile facute de procurorul Mihaiela Iorga Moraru, la cererea jurnaliștilor…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, spune ca nu a vazut inregistrarile in care fostul deputat PSD Vlad Cosma acuza procurorii de la DNA Ploiești ca ar fi fabricat probe in anumite dosare. Imaginile au fost difuzate de catre Antena 3. Intrebat daca el crede ca procurorul-sef al…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, marti, ca nu a vazut inregistrarile facute de Vlad Cosma si acuzatiile aduse DNA. Intrebat daca el crede ca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ar trebui sa demisioneze, Basescu a replicat ca nu crede nimic, deoarece “la Biserica se crede”.Alina…

- DNA s-a aparat sustinand ca este victima unei manipulari si a unor incercari de santajare a procurorilor, prezentand stenogramele unor discutii cu asa-zisi mesageri ai lui Vlad Cosma. Cu toate acestea, nici DNA si nici Laura Codruta Kovesi nu au raspuns concret la intrebari legitime in contextul acestui…

- Parlamentari clujeni ai opozitiei si puterii, despre scandalul momentului. "PSD are pe agenda proprie executarea DNA" vs "Avem o problema" Parlamentari clujeni din opozitie dar si de la putere au comentat pentru ZIUA de CLUJ scandalul momentului legat de presupuse dezvaluiri despre procurorii DNA si…

- Scandalul fabricarii de probe din cadrul DNA Ploiești ia amploare. Dupa ce a aparut informația ca Laura Codruța Kovesi, șefa instituției, ar fi avut cunoștința de aceste fapte, mai multe voci din spațiul public au cerut demisia procurorului-șef.

- La asta nu ne-am fi putut astepta vreodata. Mogulul Dan Voiculescu o apara pe sefa Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi. Nu e nicio gluma. Suparat ca fostul presedinte, Traian Basescu i-a cerut demisia sefei DNA, Voiculescu a reactionat dur. Intr-o postare pe propriul blog,…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, sugereaza ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, ar trebui inlocuita din funcție pentru a recredibiliza instituția. „Trebuie adus DNA-ul macar la nivelul si credibilitatea pe care le avea in timpul lui Morar, cand nu prea plecau dosare fara probe…

- Fostul presedinte Traian Basescu a comentat activitatea sefei DNA in contextul raportului Inspectiei Judiciare trimis catre CSM. "Din 2015-2016 am inteles ca e in stare sa faca orice pentru cariera ei. Ce a facut in cazul Microsoft e o proba ca pentru aceasta doamna nu are relavanta omul, ci interesele…

- Fostul președintele Traian Basescu, cel care a numit-o de doua procuror general și o data șefa a DNA, o critica in termeni duri pe Laura Codruța Kovesi. Intr-un interviu la RTV, Basescu afirma ca șefei DNA i s-a urcat puterea la cap și este in stare de orice pentru a-și salva cariera.Traian…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu pentru Ziare.com, la o zi dupa ce Directia Nationala Anticoruptie a anuntat ca faptele din dosarul Microsoft s-au prescris, ca “Am cerut aviz de urmarire penala pentru cei 6 ministri ...

- Fostul ofiter SPP Stefan Burlacu crede ca scandalul in care este implicat Serviciul de Protectie si Paza este doar un joc politic. Fosta garda de corp la trei presedinti ai Romaniei - Ion Iliescu, Emil Constantinescu si Traian Basescu - considera ca nu este intamplator ca acest scandat a izbucnit chiar…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat AGERPRES, referitor la actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara, ca totul a inceput ''intamplator'', anul trecut, odata cu atacurile asupra justitiei, aratand ca, in opinia sa, nu trebuie sa demisioneze."Lucrez…

- Autor: Petru ROMOȘAN Din timp in timp, prin diverse voci, unele chiar cat de cat serioase, ni se induce ideea ca am avea nevoie de o dictatura. Ca lucrurile nu mai pot merge asa, ca democratia, asa cum o practicam noi, e o crasa bataie de joc. Ce fel de dictatura ? O dictatura militara sau o sanatoasa…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, se implica in scandalul momentului dintre Liviu Dragnea si Mihai Tudose. Actualul senator i-a dat lectii de guvernare premierului in direct pe B1. Basescu ii transmite lui Tudose sa o demita cat mai repede pe Carmen Dan, dar si pe restul ministrilor care ar raspunde…

- Mikaela Albu a petrecut Craciunul cu tatal ei, iar Revelionul cu mama. Dupa zilele petrecute cu Mikaela, Mihai Albu a declarat in presa ca fetita sufera din cauza divortului. "Copilul sufera din cauza problemelor din familie, ea sta cand la mine, cand la fosta sotie. Chiar fetita mi-a spus…