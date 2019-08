Stiri pe aceeasi tema

- In baza ordinului ministrului interimar de Interne, Mihai Fifor, organele de poliție au demarat acțiunea de depistare a transportatorilor ilegali de persoane din intreaga tara, actiunea urmand a se desfasura timp de opt zile. “Am dispus ca, incepand de ieri, Politia sa inceapa verificarea transportatorilor…

- Bucuresti, 28 iul /Agerpres/ - Aproximativ 400 de persoane, printre care si numeroase femei imbracate in haine negre, participa duminica seara la o actiune de protest organizata in fata Ministerului de Interne. Actiunea feminista "Cade una, cadem toate!" a fost initiata, pe retelele de socializare in…

- Departamentul de Stat al SUA a prezentat Raportul privind traficul de persoane, ediția 2019 (Trafficking in Persons Report/TIP), emis anual, in care sunt reflectate și evaluate masurile intreprinse de 190 state, printre care și a Republicii Moldova, in prevenirea și combaterea a unuia din cele mai periculoase…

- Un grav accident a avut loc azi la intrare in orașul Comarnic. In carambolul de pe șosea au fost implicate doua mașini mici și o cisterna. Doua autoturisme circulau pe sensul de mers catre Brasov, iar in momentul in care primul a incetinit pentru a efectua viraj stanga, cel din spate nu a pastrat distanța…

- Deputatul PNL, Adriana Saftoiu, relateaza un episod halucinant din traficul bucureștean. Aflata in zona Otopeni, Saftoiu a asistat, alaturi de alți șoferi la un exercițiu de tocat nervii oamenilor din partea SPP și Poliție. Pentru ca prin zona trecea o coloana oficiala, cel mai probabil coloana președintelui…

- Vremea se menține calduroasa in București, insa incepand cu orele amiezii crește probabilitatea pentru instabilitate atmosferica, respectiv ploi torențiale, frecvente descarcari electrice,vijelii și grindina.Citește și: Episod spumos cu Traian Basescu la moțiunea de cenzura: Tariceanu l-a…

- Carambol pe Autostrada Soarelui, la kilometrul 84, in care au fost implicate cinci mașini. In urma incidentului care a avut loc vineri, trei persoane au fost ranite. Traficul este ingreunat. "Pe sensul catre litoral al Autostrazii 2 Constanta – Bucuresti, la kilometrul 84, in zona localitatii Vlad Tepes…

- Traficul rutier va fi restricționat sambata, 18 mai, in intervalul 10.00 - 11.30, in mai multe zone din Capitala, pentru buna desfașurare a Crosului Universitații din București – Cora Lujerului Challenge 2019. Evenimentul sportiv va avea loc pe urmatorul traseu: curtea Facultații de Drept – Bd. Mihail…