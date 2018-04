Stiri pe aceeasi tema

- ”De cand l-a anuntat ma tot intreb care va fi abreviere. RMI?... Cand o sa ma lamuresc, va spun”, a spus Traian Basescu, intrebat ce parere are despre formatiunea fondata de Dacian Ciolos si PMP poate colabora ca aceasta. Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, vineri, ca a depus actele pentru…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a anuntat marti, inainte de sedinta Consiliului Executiv National, ca partidul va retrage sprijinul politic consilierilor locali din Sectorul 6 Mihaela Popescu si Florin Luchian, pe motiv ca acestia au vizat o preluare "ostila" a organizatiei din sector.Citeste…

- Dacian Ciolos a raspuns articolului potrivit caruia lipsa pozitionarii ideologice a partidului Miscarea Romania Impreuna ar fi o abordare gresita. Fostul premier a declarat ca nu aceasta este cauza „dezastrului actual”, ci „oamenii politici corupti”.

- Fostul presedinte Traian Basescu, candva un sustinator al lui Dacian Ciolos, are o reactie ironica la adresa partidului infiintat de fostul premier.Intrebat ce parere are despre infiintarea noului partid si daca ar fi dispus sa colaboreze cu Miscarea Romania Impreuna, Basescu a raspuns: "De…

- Fostul premier Dacian Cioloș a anunțat ca iși dorește sa candideze la alegerile europarlamentare din 2019. El a facut acest anunț la doar cateva zile dupa ce a anunțat inființarea partidului “Mișcarea Romania Impreuna”. Fostul premier a fost intrebat la RFI daca va candida personal la alegerile europarlamentare…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a anuntat marti, inainte de sedinta Consiliului Executiv National, ca partidul va retrage sprijinul politic consilierilor locali din Sectorul 6 Mihaela Popescu si Florin Luchian, pe motiv ca acestia au vizat o preluare "ostila" a organizatiei din sector. "Completarea…

- "Deci aici nu e vorba doar de ce crede Dacian Ciolos, de ce cred eu, ci de care este strategia partidului. (...) Nu pot acum sa spun eu si sa-mi iau un angajament în numele unui partid care, înca o data, nu exista, dar pentru mine si cu siguranta, pentru noi, pentru viitorul partid,…

- „Am inteles ca avem in jur de 30.000 care s-au inscris deja pe site-ul viitorului partid si dintre care circa 17.000 spun ca isi doresc sa devina membri in momentul in care partidul va avea o existenta legala, deci ei vor primi un formular de inscriere automat dupa ce partidul va avea o existenta legala…

- Intrebat daca, dupa ce nu a mai fost premier, s-a mai intalnit cu presedintele Klaus Iohannis, Dacian Ciolos a raspuns ca a avut discutii "de mai multe ori" cu seful statului.In privinta unei posibile sustineri a candidaturii lui Klaus Iohannis pentru un al doilea mandat de presedinte al…

- Succes neașteptat pentru noul partid anunțat de Dacian Cioloș! La doar doua zile dupa ce fostul premier a facut anunțul, Mișcarea Romania Impreuna a strans deja 30.000 de susținatori, majoritatea dorind sa devina membri de partid.„In primele 48 de ore de la anunțarea depunelor actelor pentru…

- 30.000 de persoane s-au inscris pe site-ul Mișcarii Romania Impreuna, partidul lui Dacian Cioloș, in doua zile de la anunțarea demararii inființarii noului partid, iar din aceștia, in jur de 17.000 și-au exprimat dorința de a se inscrie in noul partid. Dacian Cioloș a afirmat, la Realitatea TV, ca…

- Fostul premier Dacian Ciolos a afirmat duminica seara, la Realitatea Tv, ca presedintele Klaus Iohannis poate conta pe sustinerea sa "in masura in care continua cu acelasi mod de abordare cu care ne-am obisnuit pana acum". Intrebat daca, dupa ce nu a mai fost premier, s-a mai intalnit cu presedintele…

- Prima reacție din USR, dupa anunțul de dpeunere a actelor pentru noul partid al fostului premier Dacian Cioloș, Mișcarea Romania Impreuna. Presedintele USR, Dan Barna a scris pe pagina sa de Facebook, ca drumul lui Dacian Ciolos, al lui Vlad Voiculescu si al membrilor RO100 “este comun cu al USR”. ”Suntem…

- Huiduieli si strigate de ”Rusine” s-au auzit la Conferinta judeteana a PMP Timis, unde urma sa se aleaga, sambata, liderul organizatiei judetene a partidului.Candidati pentru aceasta functie au fost deputatul Cornel Samartinean si vicepresedintele Consiliului Judetean Timis, Roxana Iliescu.Unii…

- Presedintele USR, Dan Barna, apreciaza, pe pagina sa de Facebook, ca drumul lui Dacian Ciolos, al lui Vlad Voiculescu si al membrilor RO100 "este comun cu al USR". "Singura sansa de politica decenta in Romania sunt oamenii valorosi", spune Barna. El aminteste ca vineri membrii RO100 au depus actele…

- Fostul ministru pentru dialog social in guvernul condus de Dacian Ciolos, Violeta Alexandru, a anuntat, sambata, ca va inceta colaborarea cu "echipa Ciolos", dupa anuntul fostului premier privind infiintarea partidului "Miscarea Romania Impreuna". Ea a afirmat ca "orice noua constructie politica neclarificata…

- Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a postat, sambata, pe Facebook, o imagine cu simbolul noului partid infiintat de fostul premier Dacian Ciolos, Miscarea Romania Impreuna, despre care spune ca este logo-ul care va aparea pe buletinele de vot. Vezi in text ...

- Partidul lui Dacian Cioloș, „Miscarea Romania Impreuna” va participa la toate alegerile, incepand cu cele europarlamentare, a declarat vineri fostul premier, adaugand ca formațiunea sa va colabora cu cei toți cei care ii impartașesc valorile. El a precizat ca partidul pe care il reprezinta va participa…

- Fostul sef al Guvernului tehnocrat a anuntat, vineri, ca a depus la instanta documentatia necesara pentru infiintarea unui partid. Formatiunea politica, desprinsa din proiectul “Platforma Romania 100”, se va numi Miscarea Romania Impreuna (cu sigla RO+), iar Dacian Ciolos va fi presedinte fondator.…

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu, unul dintre fondatorii partidului Mișcarea Romania Impreuna, a anunțat ca intenționeaza sa candideze la alegerile pentru Primaria Capitalei din 2020. Anunțul a venit in ziua in care Dacian Cioloș a anunțat lansarea partidului din care face parte și Voiculescu.…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ca a depus la tribunal actele pentru infiintarea partidului “Miscarea Romania Impreuna” (RO+), desprins din platforma civica Romania 100. ”In decembrie anul trecut am anuntat ca din «Platforma Romania 100» se va desprinde…

- "Pe acest acest domn Daniel Zamfir l-am numit repetat un socialist ratacit in PNL: Am spus si despre Dacian Ciolos ca prin masurile luate, cand a fost premier, s-a comportat ca un socialist. In mod natural apartin aceleiasi grupari care nu cred in forta partidului de a castiga singur batalia…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca Biroul Executiv al partidului a cerut Biroului Judetean Neamt sa revina asupra deciziei de dizolvare a Biroului Local PNL Piatra Neamt, aratand ca o echipa condusa de secretarul general al liberalilor, Robert Sighiartau, a fost desemnata sa realizeze…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, sustine ca Victor Ponta a avut un rol foarte important in constructia „sistemului paralel” si el, impreuna cu fostul presedinte Traian Basescu si fostul sef al SRI George Maior, a construit „statul de tip ticalos”, permitand unor procurori si judecatori sa faca…

- Liderul PMP, Traian Basescu, vine cu un semnal dur, dupa ce a supus aprobarii Consiliului Executiv National al Partidului Miscarea Populara doua proiecte importante: "Alegem primarul in doua tururi" si "Unirea cu R. Moldova".Citeste si: DISPARE o taxa importanta: Primaria o va plati in locul…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, sustine ca un premier sau un ofiter de informatii nu va devoala secrete de stat la audierea la o comisie parlamentara, ci, eventual, doar unele “lucruri ilegale, daca le cunoaste”. ”De la un ofiter de informatii, de la un sef de stat, de la un prim-ministru…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu este impotriva pensiilor speciale. Asta deși propunerea legislativa depusa la Camera Deputatilor prin care se propune acordarea unei indemnizatii alesilor locali pentru limita de varsta este semnata și de un parlamentar PMP. El a explicat ca cei care au pensii…

- Astazi, la Palatul Parlamentului, s a desfasurat Consiliul Executiv National al PMP. In cadrul sedintei, PMP a decis convocarea Congresului Extraordinar al partidului pentru data de 16 iunie.Deputatul PMP de Constanta, Robert Turcescu a precizat pentru cotidianul ZIUA de Constanta ca nu se pune problema…

- "Alegem primarul in doua tururi" si "Unirea cu R. Moldova" constituie doua proiecte care vor fi supuse marti aprobarii Consiliului Executiv National al Partidului Miscarea Populara. Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a explicat ca aceasta campanie - "Alegem primarul in doua tururi" - trebuie…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a transmis sambata, la finalul Congresului partidului, un avertisment tuturor celor care doresc sa conteste rezultatul alegerilor, anuntand ca discutia asupra acestui subiect nu se mai poate face in interiorul partidului. "Eu imi doresc foarte mult ca dupa…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, inaintea ședinței PSD, ca il sustine pe Nicolae Badalau sa aiba o funcție in conducerea partidului, și a adaugat ca la Congres se ia decizia privind persoanele care vor ocupa functii. 'Il sustin pe Nicolae Badalau sa fie in conducerea partidului, eu,…

- In pregatirea Congresului Extraordinar al PSD de saptamana viitoare, mai multe organizații județene ale PSD iși anunța susținerea pentru liderul partidului, Liviu Dragnea. Intre timp au aparut și critici. Ecaterina Andronescu, senator PSD, a declarat ca in opinia sa ar fi pagubos inclusiv pentru Liviu…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, ca raportul Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 decredibilizeaza Parlamentul prin falsurile pe care le introduce in opinia publica, informeaza Agerpres.Astfel de rapoarte…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui, prin care Basarabia a intrat în sfera de influenta a Uniunii Sovietice.…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca urgenta numarul 1 în momentul de fata, în privinta Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), este reabilitarea credibilitatii institutiei, invocând mai multe esecuri

- Ex-presedintele si actualul sef al PMP, Traian Basescu, il critica virulent, printr-un mesaj postat pe Facebook, pe presedintele Iohannis, dupa ce acesta a acceptat nominalizarea PSD a Vioricai Dancila pentru functia de premier, spunand ca a seful statului a dat “constient Guvernul Romaniei pe mana…

- Delegatia PMP a intrat in urma cu scurt timp la consultarile cu seful statului pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Delegatia Partidului Miscarea Populara care a sosit la Palatul Cotroceni la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis este formata din Traian Basescu, presedintele formatiunii,…

- "Astazi are loc ședința Consiliului Executiv Național al PSD. O ședința ”de criza”, cum altfel? Pentru ca, de mai bine de un an, PSD da senzația unui partid aflat in perpetua criza. A caștigat alegerile, a format guvernul, dar nu este capabil sa gestioneze victoria politica. Deciziile pe care le…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat, vineri, pe marginea propunerii pe care a anuntat c-o va face deputatul social-democrat Catalin Radulescu in viitorul CEx al partidului, aceea de a solicita retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose. „Eu inca sper ca Tudose sa ramana prim-ministru",…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, este de parere ca PSD ''este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru România'', adaugând ca partidul condus de Liviu Dragnea da ''o noua proba'' ca este incapabil…