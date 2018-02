Stiri pe aceeasi tema

- „M-a impresionat foarte urat, am vazut dezbaterea in Parlamentul European. Vreau sa stiti ca Parlamentul European are 750 de europarlamentari. In toata sala au fost maxim 40. Marile familii, nici socialistii, nici PPE-ul (Partidul Popular European - n.r) n-au participat, ca si-au dat seama ca romanii…

- „M-a impresionat foarte urat, am vazut dezbaterea in Parlamentul European. Vreau sa stiti ca Parlamentul European are 750 de europarlamentari. In toata sala au fost maxim 40. Marile familii, nici socialistii, nici PPE-ul (Partidul Popular European - n.r) n-au participat, ca si-au dat seama ca romanii…

- Viceprim-ministrul Bulgariei, Valeri Simeonov, a semnat o declaratie prin care se cere expulzarea lui Ska Keller, presedintele grupului Verzilor in Parlamentul European, dupa ce a participat la proteste fata de planul guvernului bulgar de a construi partii de schi pe un amplasament din patrimoniul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, vineri, ca in cadrul dezbaterii legilor justitiei din Parlamentul European a asistat la un concurs de epitete si atacuri din partea unor europarlamentari romani impotriva adversarilor politici, dar si la o campanie de fake-news.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a afirmat vineri ca la dezbaterea pe legile Justitiei care a avut loc zilele trecute la Strasbourg s-au spus "foarte multe minciuni" chiar de catre europarlamentari romani, in timp ce alti eurodeputati au explicat adevarul din Romania. El…

- Liviu Dragnea s-a aratat deranjat de faptul ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a fost lasat sa ia cuvantul in cadrul dezbaterilor din Parlamentul European, discutii ce vizau situatia justitiei din Romania. "Era de asteptat sa nu fie lasat sa ia cuvantul. Daca era ministrul Justitiei…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a dezbatut miercuri modificarile aduse legilor justitiei din Romania. Europarlamentarii romani membri ai PSD si ALDE au incercat sa explice ca lupta anticoruptie de la noi din tara este, de fapt, un abuz impotriva cetatenilor. Europenii…

- In acesta seara, la emisiunea moderata de Silviu Manastire, la postul B1 TV, Florin Iaru a avut o iesire transanta vis-a-vis de ceea ce s-a intamplat in Parlamentul European despre reactiile nepotrivite ale europarlamentarului Monica Macovei.

- Fostul ministrul al Justiției, Catalin Predoiu, deplange ironic pe Facebook, prestanța dezolanta a a ministrului Tudorel Toader in forul suprem UE. Iata ce noteaza, pe contul sau de Facebook: ”Dezbaterea din Parlamentul European privind legile pesediste ale Justiției a reconfirmat lipsa de clasa politica…

- 'Induiosatoare, daca n-ar fi fost usor jenanta, atitudinea domnului Toader, care astepta cuminte pe culoar, precum un catelus de companie, desi cunostea bine ca nu era invitat si care era procedura, deci ca nu va fi si dansul chemat in sesiunea de 'ham-ham' politic. Spune multe despre credibilitatea…

- Marian Cucsa, vicepresedinte ALDE, transmite ca formatiunea pe care o reprezinta incearca sa combata prin dialog cu oficialii europeni manipularile celor din PNL, pe care ii acuza ca incearca sa manipuleze, dand exemplu inclusiv dezbaterea pe teme de justitiei, de miercuri, din Parlamentul European.

- Conflictul dintre putere și opoziție de la București s-a mutat la Parlamentul European, unde miercuri a avut loc dezbaterea cu tema „Amenintari la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din Romania”. Comisarul european pe justitie, Vera Jourova, a precizat ca rolul Comisiei…

- Au fost dezbateri aprinse, miercuri, in Parlamentul European pe tema justitiei din Romania. Parlamentarii romani au aruncat vorbe grele de la tribuna, in timp ce strainii au transmis Legislativului de la Bucuresti ca mai au timp pentru a corecta Legile justitiei, scrie Digi 24.Europarlamentarii si ar…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a discutat miercuri dupa-amiaza modificarile la legile justitiei din Romania, in prezenta ministrului Justitiei, Tudorel Toader, caruia nu i s-a permis sa ia cuvantul. Dezbaterea, intitulata 'Amenintari la adresa statului de drept…

- El a spus ca 's-a discutat intr-o maniera absoluta politicianista' si ca afirmatiile facute de comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, 'probabil nu emana de la dansa'. 'N-am cum sa fiu multumit, in conditiile in care s-a vazut cu ochiul liber (...) faptul ca s-a discutat intr-o maniera…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat miercuri seara, la Strasbourg, ca in s-au spus "neadevaruri" in cadrul dezbaterii pe legile justitiei din Parlamentul European, acuzand si faptul ca "nu s-a dorit aflarea adevarului" prin faptul ca nu a fost lasat sa vorbeasca la dezbatere.

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, discuta miercuri, de la ora 18.30, modificarile la legile justitiei din Romania, in prezenta ministrului Justitiei, Tudorel Toader.Dezbaterea, intitulata 'Amenintari la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, va discuta miercuri dupa-amiaza modificarile la legile justitiei din Romania, in prezenta ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Dezbaterea, intitulata 'Amenintari la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din…

- Liderul eurodeputatilor PSD din cadrul grupului socialistilor europeni, Dan Nica, a transmis miercuri dimineata, catre toti europarlamentarii din actuala legislatura, inainte de dezbaterea ce va avea loc in plenul Parlamentului European de la Strasbourg pe tema legilor justitiei din Romania, un document…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, a reacționat dur dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu a fost lasat sa ia cuvantul miercuri in Parlamentului European pe modificarile aduse la legile justiției. „Este o execuție”, a tunat deputatul PSD, la Antena3. „Pe de alta parte, raman la…

- Decizie politica in Parlamentul European. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu este lasat sa vorbeasca in plenul parlamentului, anunța Antena3.Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, va discuta miercuri dupa-amiaza modificarile la legile justitiei din Romania, in…

- Trimisul special al AGERPRES, Ionut Mares, transmite: Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, va discuta miercuri dupa-amiaza modificarile la legile justitiei din Romania, in prezenta ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Dezbaterea, intitulata 'Amenintari la…

- Europarlamentarul PSD Victor Bostinaru a transmis prin e-mail tuturor parlamentarilor din grupul PPE - cel mai mare grup din cadrul Parlamentului European - un articol din ziarul romanesc in limba engleza "Nine O'Clock" in care este citat fostul presedinte Traian Basescu laudand legile justitiei, potrivit…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit marti dimineata cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans la Strasbourg, in contextul in care miercuri va avea loc dezbaterea din Parlamentul European pe legile justitiei din Romania. Intalnirea, la care a participat si Ministrul delegat…

- Co-presedintele grupului Verzilor/Aliantei Libere Europene din Parlamentul European, Philippe Lamberts, a declarat marti, intr-o conferinta de presa la Strasbourg, ca motivul pentru care grupul sau a initiat dezbaterea privind schimbarile legilor justitiei din Romania se leaga de faptul ca guvernul…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca istoricul Neagu Djuvara a plecat „la stele”, insa a lasat poporului roman opera sa, „dragostea pentru tara, pentru oamenii acestui pamant”. REACTII la moartea lui Neagu Djuvara | Basescu: Drum bun, Neagu Djuvara! Ai plecat la stele, dar ne-ai lasat…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca istoricul Neagu Djuvara a plecat ”la stele”, insa a lasat poporului roman opera sa, ”dragostea pentru tara, pentru oamenii acestui pamant”.

- Ska Keller, co-presedinte al grupului europarlamentar al Verzilor, a declarat pentru HotNews.ro ca "statul de drept in Romania este in pericol, iar guvernul nu asculta cu atentie societatea civila". Dezbaterea va avea loc pe 7 februarie. Decizia a fost luata joi, in conferinta presedintilor grupurilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a acceptat-o pe Viorica Dancila pentru functia de premier, iar acum apar primele obiectii la adresa acesteia. Premierul propus de Traian Basescu, Siegfried Muresan, o ridiculizeaza pur si simplu pe Dancila. Europarlamentarul vorbeste despre performantele lui Dancila din…

- Reprezentanții Centrului “Europe Direct” Vaslui vor desfașura, in acest an, mai multe activitați cu scopul de a face cunoscute instituțiile Uniunii Europene. Dezbaterea “Parlamentul European al tinerilor” va avea loc in unitați de invațamant din Vaslui, Huși, Barlad și Negrești. 2018 a fost a fost desemnat,…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a participat astazi, 9 ianuarie 2018, la dezbaterea cu tema ldquo;Provocari de securitate in regiunea Marii Negre", informeaza MAE. Evenimentul a fost organizat de New Strategy Center si Center for American…

- Udrea: Constat ca pe Florian Coldea l-au lasat nervii si a inceput ”sa dea din casa” Fostul deputat Elena Udrea a scris, vineri, pe Facebook, ca, dupa ultimele sale postari, pe fostul director adjunct al SRI, Florian Coldea, ”l-au lasat nervii si a inceput ”, prin intermediul unei ”trompete a…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS a realizat in perioada 12-15 decembrie 2017 un sondaj de opinie privind perceptia opiniei publice asupra activitatii europarlamentarilor.Rezulatele sondajului releva ca aproape jumatate (47%) dintre respondenți considera ca Uniunea Europeana…

- SONDAJ CURS: Potrivit studiului ale carui rezultate au fost transmise, joi, AGERPRES, 47% dintre cei intervievati au declarat ca sunt de parere ca UE se indreapta intr-o directie buna.De asemenea, 35% dintre respondenti considera ca Parlamentul European are cea mai mare importanta in luarea…

- Traian Basescu a fost de curând într-o vizita în Balți, al doilea ca oraș ca marime din Republica Moldova unde a fost surprins placut de atitudinea oamenilor. Fostul președinte al României s-a aratat foarte încântat de entuziasmul participanților…

- "Impreuna cu Anatol Șalaru si Constantin Codreanu am fost in Republica Moldova, la Balti, cel mai mare oras dupa Chisinau. In acest oras, din 1990 si pana acum, alegerile au fost castigate numai de partide pro-ruse. Dezbaterea pe care am organizat-o a fost legata de Unirea Republicii Moldova…

- Delegația PSD din Parlamentul European se remarca prin apropierea de centrul consensului politic din grupul S&D, fapt ce confirma rolul tot mai important al europarlamentarilor romani in cadrul acestei familii politice, arata o analiza recenta realizata de VoteWatch Europe. Eurodeputații PSD…

- Solicitarea facuta de europarlamentarul Cristian Preda, in Parlamentul European, pentru suspendarea dreptului de vot al Romaniei in Consiliul European, reprezinta un "act iresponsabil si o dovada de ura impotriva propriei tari", considera europarlamentarii social-democrati romani.In opinia…

- Solicitarea facuta de europarlamentarul Cristian Preda, in Parlamentul European, pentru suspendarea dreptului de vot al Romaniei in Consiliul European, reprezinta un "act iresponsabil și o dovada de ura impotriva propriei țari", considera europarlamentarii social-democrați romani.

- Solicitarea facuta de europarlamentarul Cristian Preda, in Parlamentul European, pentru suspendarea dreptului de vot al Romaniei in Consiliul European, reprezinta un "act iresponsabil și o dovada de ura impotriva propriei țari", considera europarlamentarii social-democrați romani. …

- Aproximativ 600 de persoane au participat, vineri, la recepția oferita de președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni cu prilejul Zilei Naționale. Printre cei care au participat la recepție s-au aflat foștii președinți Traian Basescu și Emil Constantinescu,…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, 'da de pamant' pur si simplu cu unul dintre oamenii trimisi chiar de el in Parlamentul European. Europarlamentarul Cristian Preda a propus in organismul european sa i se retraga Romaniei dreptul de vot din cauza legilor justitiei propuse de PSD si ALDE. Basescu…

- Eurodeputata Renate Weber, membra a grupului ALDE din Parlamentul European, a apreciat marti, in cadrul unei intalniri cu jurnalisti romani, ca in actuala disputa legata de pachetul privind legile justitiei poarta o responsabilitate atat fostul presedinte Traian Basescu, pentru ca a sporit prerogativele…

- Corespondența de la Sorin Popescu: Eurodeputata Renate Weber, membra a grupului ALDE din Parlamentul European, a apreciat marți, in cadrul unei intalniri cu jurnaliști romani, ca in actuala disputa legata de pachetul privind legile justiției poarta o responsabilitate atat fostul președinte Traian…

- "Am urmarit cu surprindere marea dezbaterea organizata de Grupul de Dialog Social si mi-a sugerat ceva ingrozitor. Am crezut ca vad o scena din Coreea de Nord, in care cetatenii, in pofida neajunsurilor, preamaresc regimul. L-am vazut pe Ludovic Orban la acea jelanie, cum, in fata procurorului sef,…

- Europarlamentarii PSD Viorica Dancila, Andi Cristea și Ioan Mircea Pașcu și-au exprimat sambata regretul ca Sorin Moisa a decis sa nu mai faca parte din delegația partidului de la Parlamentul European, remarcand totodata "modul nu foarte colegial" prin care acesta din urma și-a anunțat…

- Europarlamentarii au apreciat progresul facut de unele țari a Parteneriatului Estic, ca Moldova, Ucraina și Georgia, care acum beneficiaza de liber-schimb și regimuri de viza liberalizate cu UE, transmite Parlamentul European.

- „El (n.red- Principele Nicolae) nu e membru al familiei regale. (…) Proprietatile vor fi mostenite de cele cinci fiice. (…) Inainte si dupa august 2015, nu avea interese patrimoniale. Nu s-au produs schimbari in testament. El nu a fost inclus niciodata in testament. El nu are un interes succesoral in…

- Tanara din Bistrita, Liliana Pop, concurenta de la “Gospodar fara perche“ a reusit sa intrigue telespectatorii inca din primele editii ale concursului. Liliana are 20 de ani si lupta sa il cucereasca pe Alexandru Abramiuc (28 de ani), din Negostina, judetul Suceava.

- El a precizat ca eu existat influențe de stanga din familie, acestea avand o influența asupra deciziei sale. Mihnea Nastase considera ca nu este momentul prielnic pentru a se discuta daca PSD a fost nedrept cu tatal sau. "Nu cred ca este un moment prielnic sa discutam despre chestiunile…