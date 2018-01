Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a sfatuit-o public pe ministrul de Interne, Carmen Dan, sa achizitioneze "rapid" bratari electronice, nu bastoane pentru jandarmi, in contextul in care o femeie a fost injunghiata mortal de catre sot, desi impotriva acestuia exista un ordin de restrictie. "Militarul…

- Demisia premierului Mihai Tudose in opinia liderilor politici din Romania: Alina Gorghiu, lider PNL: PSD ar trebui sa-și dea demisia fiindca nu guverneaza in beneficiul Romaniei, ci al lui Liviu Dragnea. "Al doilea Guvern PSD daramat tot de PSD pentru pofta ce-a poftit-o Daddy Dragnea. Penibil, nu?…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in cadrul CExN s-a discutat si despre tema demisiei lui Carmen Dan de la sefia MAI, subliniind ca in cadrul reuniunii colegii din conducerea social-democrata au spus "nu" variantei ca actualul ministru de Interne sa faca un pas in spate. "S-a…

- Ședința decisiva in PSD. Miniștrii lui Dragnea ar putea amenința cu demisia, in CExN, pentru a forța plecarea lui Tudose, au relatat surse politice, pentru Libertatea. Pe de alta parte, caderea Guvernului condus de Mihai Tudose, prin depunerea de catre PSD a unei moțiuni de cenzura, are in acest moment…

- Presedintele PMP, Traian Basescu subliniaza într-o postare pe pagina sa de Facebook ca potrivit Constitutiei, ''în disputa dintre un membru al guvernului si premier, îi da întotdeauna dreptate prim-ministrului, care are instrumentul propunerii de revocare a ministrului,…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, luni, pe Facebook, ca ministrul nu poate cere revocarea premierului, afirmand ca ”nicaieri in Constitutie nu este implicat CEx-ul, baronii sau DADDY (Liviu Dragnea-n.r.)”. ”Despre criza din PSD ! Intr-un context european important, de care Romania…

- Traian Basescu a postat pe pagina lui de facebook un mesaj, cu puțin timp, inaintea CEx-ului. Mai exact, fostul președinte a precizat ironic ca Dragnea și Tudose "se joaca de-a doamna Carmen Dan". Comitetul Executiv Național s-a reunit luni de la 16:00 pentru a raspunde solicitarilor lui Mihai Tudose.…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat ca, la sedinta Comitetului Executiv al partidului, de luni dupa-amiaza, va milita „pentru echilibru”, sustinând necesitatea stabilirii unor „limite de competenta ale guvernului si ale partidului”. „La…

- Desi liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, dupa precedentul CEx, ca urmatoarea sedinta va avea loc in perioada 29-31 ianuarie la Iasi, mai multi membri si lideri social-democrati au cerut convocarea de urgenta a Comitetului Executiv. In sedinta de luni ar urma sa se discute daca i se retrage sprijinul…

- Ministrul de Interne primeste critici peste critici dupa scandalul declansat dupa ce a cerut demiterea sefului Politiei. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a declarat, la Digi24, ca ministrul Carmen Dan nu mai poate ramane in functie dupa aceasta criza. Mai mult decat atat, sustine el, „PSD nu are…

- Traian Basescu nu uita momentele din 2010 și nu ii iarta pe sindicaliștii din poliție, care i-au strigat la poarta Cotrocenilor „Ieși afara, javra ordinara!”. In contextul scandalului cu polițistul pedofil, dostul președinte ii acuza pe sindicaliștii Dumitru Coarna și Iulian Surugiu ca acopera mizeria…

- Niculae Badalau a facut o afirmatie soc intr o emisiune tv legata de scandalul din PSD. Presedintele executiv al partidului sustine ca, luni, trebuie sa se decida cine pleaca: fie premierul Mihai Tudose, fie ministrul de Interne, Carmen Dan, scrie Romania TV.Exista o disputa de partid care a fost accentuata…

- Presedintele executiv PSD, Niculae Badalau, spune ca in sedinta de luni a Comitetului Executiv National trebuie sa se decida cine pleaca - premierul Mihai Tudose sau ministrul de Interne, Carmen Dan. "Este clar ca unul dintre ei trebuie sa plece", a afirmat Badalau, duminica seara, la Antena 3. Presedintele…

- Fostul presedinte Traian Basescu a sustinut, intr-o emisiune la B1 TV, ca intreg scandalul din PSD a pornit de la ministrul de Interne, Carmen Dan. Basescu sustine ca desi ministrul stia ca premierul nu-si dorea schimbarea sefului din Politie, Carmen Dan i-ar fi fortat mana lui Tudose."Sincer…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, ieri, la Vaslui, ca nu exista tabere in partid si ca nici nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. Intrebat de ziaristi daca se impune demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, sau daca ar fi oportuna o demisie a premierului, liderul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Vaslui, dupa ce a participat la o intalnire cu membrii de partid din organizatia judeteana, ca e important ca partidul sa ramana unit. Dragnea a raspuns și la intrebarea jurnaliștilor daca actualul premier Mihai Tudose ar trebui sa-și dea demisia,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Vaslui, dupa ce a participat la o intalnire cu membrii de partid din organizatia judeteana, ca e important ca partidul sa ramana unit. 'Am avut o discutie si la Vaslui si la Bacau si la Suceava cu membrii de partid, cu primarii, cu viceprimarii,…

- Ițele cazului in care este implicat polițistul pedofil se adancesc mai mult cu fiecare zi. Au aparut imagini cu un nou atac pentru care este suspectat Eugen Stan. Agresiunea, cercetata de Parchetul General, a avut loc in 2016, iar victima, o femeie, ar fi avut 43 de ani. Cazul polițistului, aflat de…

- Premierul și ministrul de Interne ai României au opinii diferite privind scandalul declanșat de polițistul-pedofil. Arestarea lui Eugen Stan, un polițist care a recunoscut mai multe fapte de pedofilie, „a tulburat țara”, scrie Euronews. Dupa ce a agresat…

- Fostul presedinte Traian Basescu a lansat un atac dur la adresa PSD, spunand ca partidul „este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru Romania”. Fostul șef al statului mai scrie, pe Facebook, ca pe fondul conflictului dintre premierul Mihai Tudose si…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține in conflictul dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, „Constituția Romaniei este facuta pulbere”. Basescu susține intr-o postare pe Facebook ca Tudose ar fi trebui sa ceara președintelui Klaus Iohannis revocarea…

- Presedintele ALDE Gorj, Dian Popescu, considera ca romanii au de suferit in urma conflictului dintre premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan. Acesta susține ca este, de fapt, un joc politic și nu dorește ca partidul pe care il conduce sa se amestece in certurile PSD-ului.…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, considera ca deznodamantul conflictului dintre premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, va fi unul ”nu chiar placut”, iar in cazul in care conflictul va continua in acest fel, mai ramane ca CEX al PSD sa ceara demisia premierului.

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a solicitat demisia ministrului Carmen Dan. Orban a precizat ca pe fondul incapacitații PSD de a guverna, cetațeanul roman este in pericol. PNL a solicitat nu doar demisia ministrului de Interne, ci și demisia șefului IGPR. Președintele PNL, Ludovic…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține ca ministrul de Interne, Carmen Dan, și Poliția Romana s-ar afla in mijlocul conflictului dintre premierul Mihai Tudose și șeful PSD Liviu Dragnea. ”A da batalia cu Dragnea prin umilirea unui ministru nu este demn pentru un Prim Ministru.…

- Intr-o intervenție telefonica la emisiunea „Ediție speciala” de la Romania TV, Dan Andronic susține informațiile publicate de Evenimentul Zilei despre dezvaluirea momentului: Ministrul de Interne, Carmen Dan ar fi inscenat scandalul cu microfonul „gasit” in casa acesteia, conform unor surse din cadrul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marți, referindu-se la cazul polițistului suspectat de pedofilie, ca in majoritatea unitaților Poliției se folosesc teste psihologice fara licența, solicitand refacerea intregii proceduri de testare. „Am discutat astazi (marți, n.r.) cu șeful centrului de…

- Bogdan Despescu, seful Politiei Romane, a fost demis din functie de catre Carmen Dan, ministrul de Interne. Carmen Dan a declarat ca a transmis primului-ministru propunerea de schimbare din functie a lui Bogdan Despescu acesta urmand a fi inlocuit de Catalin Ionita. Decizia acesteia vine in urma cazului…

- In aceasta dimineata, ministrul de Interne a facut declaratii in legatura cu cazul politistului pedofil. Carmen Dan a spus ca nu a vazut pe nimeni sa faca un pas in spate, facand referire la eventuale demisii.

- Președintele ALDE Suceava, deputatul Alexandru Baișanu, a anuntat ca ministrul de Interne, Carmen Dan, va anula ordinul de prefect prin care proba practica pentru obtinerea permisului auto ar urma sa fie sustinuta doar in municipiul Suceava. Alexandru Baișanu a spus ca a discutat marti seara cu ...

- "Am avut o discutie in aceasta dimineata cu domnul senator Baciu care si-a motivat eroarea votului dat prin simplul fapt ca nu a fost prezent la sedinta de grup de ieri (luni-n.r.) dimineata, convocata de domnul presedinte Traian Basescu prin care foarte clar s-a trasat decizia de a vota in bloc…

- Protestatarii au blocat mașinile parlamentarilor din PSD - ALDE, unele mașini fiind lovite de protestatari. Codrin Ștefanescu spune ca jandarmeria nu iși face datoria și amintește de proteste impotriva lui Traian Basescu sau cele de susținere a lui Arafat cand jandarmeria a aplicat legea la sange.…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a reactionat luni seara, in cazul politistului lovit la Tulcea si cere sa i se explice de ce agentul de politie a actionat singur si cine a luat aceasta decizie. Carmen Dan a scris pe Facebook, luni seara, ca a vazut imaginile in care politistul din Tulcea este agresat…

- Fostul președinte Traian Basescu nu crede in evenimentul petrecut in casa ministrului de Interne, Carmen Dan saptamana trecuta. Basescu considera ca ministrului i s-a spus unde se afla microfonul iar tacerea instituțiilor indica faptul ca e vorba de un mandat de...

- Fostul presedinte, Traian Basescu, intervine in scandalul ascultarii ministrului de Interne, Carmen Dan. Actualul senator rade de interventia celor de la SRI, dar lanseaza o ipoteza incredibila.Citește și: Se anunța schimbari radicale la programul Prima Casa: Cum vor fi afectați romanii…

- Aproximativ 3.500 de militari si specialisti din MApN, MAI si SRI, cu peste 350 de mijloace tehnice, dintre care circa 50 de aeronave, si militari din mai multe tari aliate sau partenere au participat de 1 decembrie, la parada militara de Ziua Nationala a Romaniei, conform Ministerului Apararii. Defilarea…

- Deputatul Ovidiu Raetchi, vicepresedinte al Comisiei de aparare din Camera Deputatilor, a afirmat, joi, ca ministrul Carmen Dan ar fi trebuit sa vorbeasca mai intai cu cei de la DGPi, adica serviciul care-i asigura protectia, apoi sa anunte presa de faptul ca e posibil sa fi fost „spionata“.

- "In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor prevazute de art 224 si art 226. Cercetarile continua sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie", precizeaza sursa citata. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a afirmat,…

- Parchetul General anunta ca a deschis dosar penal in cazul dispozitivului gasit in locuinta ministrului de Interne, Carmen Dan, ca dispozitivul va fi expertizat si ca cercetarile sunt coordonate de Sectia de urmarire penala si criminalistica."In cursul zilei de astazi, 29 noiembrie 2017, in…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat, miercuri seara, la Romania TV, ca a gasit in apartamentul inchiriat in care locuieste un dispozitiv de inregistrare si a sesizat Politia pentru demararea unei anchete. Ministrul a precizat ca a facut plangere pentru violare de domiciliu.Claudiu…