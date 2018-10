Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Romaniei Traian Basescu, senator PMP a declarat duminica, despre revocarea procurorului general Augustin Lazar, ca este socat de nivelul de mahala la care au ajuns relatiile dintre institutii si ca actiunea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, este un exces.

- Traian Basescu a vorbit, duminica seara, la Romania TV, despre propunerea lui Tudorel Toader de revocare a lui Augustin Lazar din funcția de procuror general. Basescu, devenit notoriu pentru scandalurile provocate in mandatele sale, uimește și spune ca pana și el e șocat de nivelul ”de mahala” in…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor i-au solicitat astazi ministrului Justitiei, Tudorel Toader, "sa abandoneze imediat" procedura de revocare a procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar. "O astfel de procedura, care ocoleste…

- USR a depus miercuri la Parlament un proiect de lege care transpune in legislație recomandarile Comisiei de la Veneția, se arata in comunicatul de presa al USR Arad. „Vom cere dezbaterea proiectului in procedura de urgența. Daca proiectul USR ar fi votat, procurorul general NU ar putea fi revocat din…

- Procurorul general Augustin Lazar va fi audiat de Consiliul Superior al Magistraturii, pe 13 noiembrie, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a propus revocarea acestuia din funcție, anunta Digi. In replica, procurorul general, Augustin Lazar, a declarat ca raportul de evaluare a activitatii…

- Procurorul General al Romaniei, Augustin Lazar, va sustine o conferinta de presa la ora 19.30. Va fi prima reactie a acestuia la cererea de revocare la adresa sa formulata de catre ministrul Tudorel Toader.

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, propune revocarea din funcție a procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar, in baza evaluarii facute. Anunțul a fost facut, marți, la Ministerul Justiției, dupa prezentarea raportului de evaluare. Urmeaza ca propunerea sa-i fie inaintata președintelui Klaus…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, sustine ca discursul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, este unul plin de ofense la adresa magistraturii si a Ministerului Public si arata nivelul la care este institutia in holul careia se afla statuia lui Mihail Kogalniceanu, precum si nivelul la…