Stiri pe aceeasi tema

- Plenul reunit al Parlamentului dezbate, luni, raportul Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, iar dupa dezbatere, parlamentarii vor vota o hotarâre de aprobare a raportului, cu concluziile adoptate de comisie si propunerile formulate.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, luni, ca este nevoie de o ancheta parlamentara atat in privinta activitatii SPP, cat si in privinta unor sefi din diverse institutii "care se pare ca actioneaza ilegal". "Este nevoie de o ancheta parlamentara atat in ceea ce priveste activitatea…

- ”In ceea ce priveste utilitatea SPP, eu nu am contestat-o niciodata, insa, avand in vedere informatiile care au aparut in spatiul public privitoare la o implicare politica a serviciului, putem sa luam in considerare infiintarea unei anchete. Putem sa discutam si despre infiintarea unei comisii de ancheta.…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc luni in sedinta pentru a dezbate raportul Comisiei de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009. Parlamentul dezbate in sedinta comuna raportul Comisiei privind alegerile din 2009. Pe ordinea de zi a sedintei plenului reunit care ar urma sa aiba…

- Liviu Dragnea vrea o comisie parlamentara de ancheta in cazul SPP. Liderul social-democrat a precizat ca, in lumina informațiilor care incep sa apara in spațiul public, constituirea unei astfel de comisii nu mai poate fi evitata. Liviu Dragnea a precizat ca dorește o comisie parlamentara de ancheta…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca nu crede ca ar putea fi evitata infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP). "Nu cred ca putem evita o comisie de ancheta parlamentara (...) L-am vazut pe domnul Vela…

- Dosarul Microsoft. Cel mai rasunator din arhiva DNA a ultimilor 15 ani. Un fel de Perla Coroanei cu care se mandrea șefa DNA, procurorul Laura Codruța Kovesi. Agenții FBI nu-i dadusera un ajutor insemnat in marea ancheta care viza 9 miniștri ai Guvernului Romaniei, așa cum avea sa maruriseasca intr-un…

- Procurorul special Robert Mueller il va interoga pe Mark Corallo, fostul purtator de cuvant al echipei juridice a lui Donald Trump, cu privire la posibilele ingerinte ale Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, a informat o sursa din cadrul anchetei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele de onoare al Partidului Democrat (PDM), Dumitru Diacov, este sceptic in privinta viitorului politic de la Chisinau al fostului presedinte roman Traian Basescu. Potrivit lui, Basescu a fost „parasutat” in Republica Moldova doar pana la parlamentarele din 2018, cu scopul de a spori numarul…

- Politistii au fost sesizati chiar de directorul scolii unde s-a intamplat incidentul. Copilul batut se va prezenta miercuri, 31 ianuarie, la Serviciul de Medicina Legala pentru a i se elibera certificat medico-legal.

- Politistii au fost sesizati chiar de directorul scolii unde s-a intamplat incidentul. Copilul batut se va prezenta miercuri, 31 ianuarie, la Serviciul de Medicina Legala pentru a i se elibera certificat medico-legal.

- Politistii constanteni au deschis o ancheta la o scoala generala din Constanta dupa ce un elev in varsta de 13 ani ar fi fost agresat pe holurile institutiei de invatamant de catre mamele unor colegi, care venisera sa depuna o plangere impotriva sa.

- Fostul premier Adrian Nastase susține ca debarcarea sa de la conducerea PSD a fost rezultatul unei tradari, insa nu știe nici pana astazi cu siguranța cine a stat in spatele acestui plan. ”Este inevitabil. Cei din echipa in care ești doresc sa preia conducerea. Ideea de a polemiza cu propriul meu trecut…

- Deputatul liberal Catalin Predoiu a criticat, intr-o postare pe Facebook, raportul Comisiei pentru alegerile din 2009, apreciind ca nu are nicio legatura cu realitatea in ceea ce il priveste; cu aceeasi ocazie, parlamentarul buzoian intreaba daca nu cumva s-ar impune si o comisie de ancheta privind…

- Avocatul Poporului (AP) s-a autosesizat si efectueaza o ancheta la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, dupa decesul unei femei survenit la inceputul acestei luni in unitatea medicala.Citeste si: Traian Basescu, atac FURIBUND la seful PSD: 'Vrea sa aduca Guvernul la propriul nivel,…

- Deputatul PNL Catalin Predoiu a criticat, intr-o postare pe Facebook, Raportul Comisiei pentru alegerile din 2009, apreciind ca nu are nicio legatura cu realitatea in ceea ce il priveste, el intreband daca nu se impune comisie de ancheta privind „lovitura de stat” din 2012.

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, marti, la TVR 1, ca raportul Comisiei privind alegerile prezidentiale din 2009 este „o prostie” si ca alesii nu au putut dezlega „misterul” sufrageriei lui Oprea, afirmand ca Maior, Coldea si Kovesi s-au adunat pentru ca „nu stiau in ce parte sa se duca”.

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Traian Basescu, a declarat marti seara ca în 2009 a devenit presedinte al României în urma unor alegeri validate de Curtea Constitutionala, afirmând ca raportul Comisiei parlamentare de control pe aceasta chestiune este o "prostie".…

- Concluzia raportului final al Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 este ca au fost actiuni concertate de schimbare a sefilor de prefecturi si de deconcentrate din teritoriu cu intentia de modificare a rezultatului votului, dar, neavand buletinele de vot, nu se…

- Inspectia Judiciara a solicitat, pe 23 noiembrie anul trecut, copii dupa cererile transmise de catre Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 catre procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, precum si dupa raspunsurile acesteia. Kovesi a refuzat de patru ori sa vina…

- Comisia parlamentara speciala de ancheta pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor prezidentiale din 2009 se va reuni marti intr-o sedinta in care va fi analizat raportul final pe aceasta tema."Maine, Comisia de ancheta pentru alegerile din 2009 va discuta raportul final",…

- Refuzul persoanelor citate la Comisia de ancheta de a se prezenta la audieri constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 8 zile la 3 luni sau amenda penala de 10.000 lei, iar 3 ani nu pot ocupa functii publice, potrivit unui proiect initiat de deputatul PSD Oana Florea. Proiectul…

- Un proiect de lege ce vizeaza functionarea Comisiilor parlamentare de ancheta are in vedere eventuale sanctiuni – din sfera amenzilor si chiar a inchisorii – pentru cei care aleg sa nu se prezinte in fata acestor foruri, odata chemati. Cateva din prevederile acestei initiative legislative – asumate…

- Proiect PSD: Neprezentarea la Comisiile de ancheta, pedepsita cu inchisoarea Potrivit unui proiect initiat de deputatul PSD Oana Florea, refuzul persoanelor citate la Comisia de ancheta de a se prezenta la audieri constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea sau amenda penala si interdictia…

- Presedintele comisiei parlamentare pentru alegerile din 2009, deputatul Oana Florea, a anuntat ca va depune un proiect de lege prin care persoanele care nu se prezinta la audierile comisiilor speciale din Parlament risca o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 3 luni si pedeapsa complementare de a nu…

- Scenariile politice, dupa demisia lui Tudose. In acest moment, PSD urmeaza sa iși stabileasca urmatoarea propunere de premier , a treia, dupa Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, iar președintele Klaus Iohannis este așteptat sa anunțe daca accepta aceasta propunere sau va numi un alt premier, Constituția…

- Emotii mari pentru fostul presedinte, Traian Basescu! Comisia parlamentara de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009 se va reuni in sedinta pe 23 ianuarie, pentru a adopta raportul final. Citeste si: Solicitare SOC in plenul CSM: Un membru vrea lista cu magistratii acoperiti…

- "Pe 23 ianuarie o sa discutam raportul final. In acest moment, raportul este finalizat in proportie de 90%, mai trebuie sa se uite pe el cativa colegi din comisie. In mare parte sunt valabile concluziile din raportul partial de asta-vara pe care noi l-am votat in comisie. Am mai adus niste completari…

- Noaptea de 6-7 decembrie 2009 Noaptea alegerilor prezidențiale din 2009, turul doi. Lucrasem alaturi de consultanții straini in echipa de campanie a lui Traian Basescu, dar odata cu inceperea votului treaba noastra se cam terminase. Perspectivele erau incurajatoare, fara a ne entuziasma, intrucat sondajele…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, joi, ca ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller privind ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016 va fi una corecta, insa a adaugat ca aceasta afecteaza imaginea SUA, relateaza CNN.

- Politiștii Municipiului Alba Iulia fac verificari cu privire la incidentul de miercuri seara, de pe Calea Moților din Alba Iulia, cand un cal inhamat la o caruța, cazut lat de oboseala in mijlocul drumului, era batut cu cruzime de stapanii sai. Surse din cadrul IPJ Alba au declarat ca exista deja un…

- Birourile permanente reunite ale Parlamentului au aprobat, miercuri, prelungirea termenului de depunere a raportului pana pe 31 ianuarie 2018 pentru Comisia speciala de ancheta privind verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009. "Avand in vedere complexitatea activitatii comisiei,…

- A doua zi dupa ce au fost facute publice imaginile surprinse in satul Jijia din comuna Albești cu o mama bauta transportata cu o roaba de propriul baiat, autoritațile au declanșat o cercetare.

- Traian Basescu vrea sa candideze la alegerile prezidențiale din Republica Moldova in 2018. Avocatul fostul președinte al Romaniei a spus ca Basescu ar putea candida, daca iși va redobandi cetațenia molodveneasca, scrie presa din Republica Moldova. „Din cate știu, domnul Basescu iși dorește sa candideze…

- Traian Basescu ar putea candida la alegerile parlamentare din Republica Moldova, de anul viitor. Informația vine de la avocatul care îl reprezinta pe fostul președinte al României în procesul de la Chișinau, cu Igor Dodon, potrivit Realitatea TV.

- Fostul președinte Traian Basescu a facut previziuni in eventualitatea unor alegeri anticipate. In aceste context, el spune ca daca s-ar organiza, acestea ar fi caștigate tot de PSD și tot cu scor mare, pentru ca masurile pe care le-au luat satisfac clientela lor. ”Cei care vorbesc de alegeri anticipate…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri seara ca liberalii sustin varianta alegerilor anticipate, punctand ca PSD nu mai are legitimitate, in contextul in care programul de guvernare nu mai are nicio legatura cu cel prezentat in campania electorala.

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a fost criticat de socialiști și comuniști in Parlamentul Republicii Moldova. Deputații PSRM sunt indignați de faptul ca Basescu a facut propaganda politica in unele universitați din țara și au chemat reprezentanții Ministerului Educației la raport in plen.

- Echipa de avocati ai presedintelui SUA Donald Trump a fost anuntata de avocatii lui Michael Flynn, fostul conslier al liderului de la Casa Alba, ca nu mai pot discuta despre ancheta cu privire la amestecul Rusiei in alegerile din Statele Unite. Cotidianul The New York Times (NYT) transmite ca asta arata…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu, membru in comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidențiale din 2009, a declarat ieri, pentru EVZ, ca in urma refuzurilor lui Florian Coldea (fostul șef operativ al SRI) și Laura Codruța Kovesi (foto) (procurorul-șef al DNA) de a se prezenta la audieri, Comisia…

- "Am fundamentat scrisoarea noastra in drept, in care am prezentat ca deciziile Curtii sunt obligatorii, ca Decizia 611 este fara echivoc, constata obligativitatea persoanelor cu functii publice de a se prezenta la comisiile de ancheta si am indicat articolul 69 din Legea 304 prin care ministrul Justitiei…

- ”Acum 21 de ani, nimic despre prezumtia de nevinovatie. Ce zici Dragnea, ai curaj sa repeti si tu acest discurs in plenul Camerei Deputatilor?”, a scris Traian Basescu pe Facebook. El a publicat si fragmente din discursul sau din sedinta Camerei Deputatilor din 9 aprilie 1996, in timpul careia…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, l-a indemnat, marti, pe Liviu Dragnea sa ii urmeze exemplu si sa demisioneze din Parlament pentru a dovedi ca nu face ”din imunitatea parlamentara o pavaza pentru ilegalitati”, fostul sef al statului publicand fragmente din anuntul demisiei sale din 1996.…

- Dupa o scurta perioada de tatonari și replici publice, PNL și PMP s-au ințeles, iar oamenii lui Basescu au decis sa susțina moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Tudose.Moțiunea PNL-USR a fost semnata de toți cei 24 de parlamentari PMP, deci și de Traian Basescu. Moțiunea de cenzura este…

- Curtea Constituționala a României (CCR) a respins, miercuri, sesizarea PNL referitoare la Hotarârea Parlamentului care modifica modul de funcționare a Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitații SRI, au declarat surse…

- „Da, absolut. Prefectul este reprezentantul Guvernului in teritoriu, atata timp cat Guvernul nu mai era format dintr-o coalitie care asuma guvernarea, Guvernul este indrituit sa solicite schimbarea oricarui reprezentant al lui in teritoriu care la un moment dat nu sustine sau nu corespunde programului…

- Fostul prim-vicepresedinte PDL Adriean Videanu s-a prezentat miercuri dimineata in fata Comisiei parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009. Audierea lui Videanu a inceput la ora 9.00.

- Membrii Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 au hotarat, luni, sa o cheme din nou la audieri pe procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Hotararea a fost luata cu 9 voturi „pentru", 2 voturi „impotriva" si 2 abtineri. La o zi distanta, sefa DNA a transmis ca…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, l-a indemnat, marti, pe Liviu Dragnea sa ii urmeze exemplu si sa demisioneze din Parlament pentru a dovedi ca nu face ”din imunitatea parlamentara o pavaza pentru ilegalitati”, fostul sef al statului publicand fragmente din anuntul demisiei sale din 1996. ”Acum 21…

- ”Va aduc la cunostinta ca nu detin <>”, le-a transmis Laura Codruta Kovesi marti parlamentarilor din comisia de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009. Sefa DNA a fost chemata din nou, pentru miercuri, la audieri de catre comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale…