Băsescu, despre acuzaţiile de colaborare cu Securitatea: Nu va fi găsit un angajament, pentru că niciodată nu am semnat un angajament Traian Basescu a precizat la Romania TV ca nu a fost inca citat si a reluat afirmatiile conform carora va merge in instanta cand va fi chemat. El a explicat din nou ca are cinci adeverinte de necolaborare cu Securitatea, emise cu ocazia altor candidaturi ale sale si ca in 2002 a fost invitat la CNSAS sa ofere niste lamuriri, dar ca de aceasta data nu a fost solicitat. De asemenea, a precizat ca nu stie ce contine dosarul CNSAS. "Garantez ca niciodata nu va fi gasit un angajament, pentru ca niciodata nu am semnat un angajament", a tinut sa sublinieze fostul presedinte. Traian… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Basescu a precizat la Romania TV ca nu a fost inca citat si a reluat afirmatiile conform carora va merge in instanta cand va fi chemat. El a explicat din nou ca are cinci adeverinte de necolaborare cu Securitatea, emise cu ocazia altor candidaturi ale sale si ca in 2002 a fost invitat la CNSAS sa ofere…

- Traian Basescu a declarat vineri ca va avea o pozitie publica despre decizia CNSAS dupa ce va vedea dosarul din instanta, transmite Agerpres. El a fost intrebat de jurnalisti cu privire la informatia conform careia a fost trimis in judecata de CNSAS pentru ca ar fi colaborat cu securitatea din perioada…

- Elena Udrea, care in trecut a fost consilierul lui Traian Basescu, este de parere ca fostul președinte al Romaniei „este lucrat pentru a nu pleca europarlamentar”. Totul a pornit de la informațiile aparute in ultimele zile, potrivit carora CNSAS a votat reverificarea relației fostului președinte Traian…

- Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii a decis, la sedinta de joi, transmiterea catre instanta de contencios a unei actiuni pentru a fi stabilita calitatea de colaborator al Securitatii pentru Traian Basescu, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse din CNSAS. Surse din cadrul…

- Traian Basescu a avut prima reacție dupa decizia CNSAS de a inainta Curții de Apel București o acțiune pentru a stabili daca a colaborat sau nu cu Securitatea, fostul președinte menționand ca este ”la a cincea adeverința”. "Sunt la a cincea adeverința. Ințeleg ca... colaborare, colaborare,…

- "Sunt la a cincea adeverinta. Inteleg ca colaborare, colaborare, dar nu exista un angajament. O sa ma duc la instanta sa vad dosarul si dupa aceea voi avea o pozitie publica", a raspuns jurnalistilor Traian Basescu, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Iasi. Potrivit unor informatii…

- Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) a anuntat, joi, ca a introdus o actiune in instanta pentru stabilirea calitatii de colaborator al Securitatii in cazul unui parlamentar. "Note de Constatare - Colaboratori ai Securitatii: Colegiul a aprobat Nota de Constatare…

- Documente atasate: Comunicatul CNSAS Traian Basescu este suspectat din nou de legaturi cu Securitatea. Colegiul CNSAS nu poate da direct o decizie de poliție politica, fiind obligat sa apeleze la instanța de contencios administrativ, singura in masura sa stabileasca daca e vorba de o colaborare cu…