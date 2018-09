Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu susține, referitoar la vizita pe care premierul Romaniei o va face in Parlamentul European pentru a vorbi despre situația Romaniei, ca nu exista elemente pentru dezbatere intrucat legile justiției au trecut de CCR și se așteapta avizul Comisiei de la Veneția, iar…

- 'Am participat la Bruxelles la reuniunea Grupului Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European, unde am avut ocazia sa vorbesc despre masurile adoptate la nivel guvernamental pentru promovarea reformelor in plan economic si social, pentru cresterea nivelului de trai…

- Dancila spune ce a vorbit cu oficialii de la Bruxelles: „Discutia despre incalcarea statului de drept in Romania este una falsa”, a transmis premierul, in deschiderea sedintei de Guvern, ea acuzand „manipulari”, „zvonuri” si „teme false”. Viorica Dancila a precizat ca „discutia despre incalcarea statului…

- Premierul Vicorica Dancila a spus, miercuri, la reuniunea Grupului Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European, ca reformele din domeniul justitiei au urmarit o mai buna calibrare a sistemului judiciar romanesc la practicile europene si la recomandarile Comisiei…

- Viorica Dancila a participat, miercuri la Bruxelles, la reuniunea grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, premierul discutand cu aceștia despre protestele din 10 august și reforma in domeniul justiției in Romania, informeaza Guvernul."Referitor…

- USR transmite ca "deplange" decizia Curții Constituționale "de a ignora recomandarile Comisiei de la Veneția in privința legilor justiției". Partidul anunta ca va iniția in procedura de urgența modificarea lor potrivit recomandarilor Comisiei, "deoarece organismul european a confirmat ceea ce USR…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca opinia preliminara a Comisiei de la Venetia referitoare la modificarile aduse legilor justitiei constituie "un semnal extrem de ingrijorator cu privire la independenta justitiei" si solicita Parlamentului sa nu ignore aceste recomandari, potrivit unui comunicat…

- Premierul Viorica Dancila a discutat la Bruxelles cu presedintele Comsiei Uniunii Europene Jean-Claude Juncker si alti oficiali europeni despre legile justitiei, precizand ca le-a explicat acestora ca aceste legi sunt interne si nu afecteaza statul de drept, titreaza News.ro. „A fost ridicat acest subiect…