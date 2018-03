Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PMP, Traian Basescu, a fost prezent la Marea Adunare Centenara de la Chisinau, din Piata Marii Adunari Nationale, cea Post-ul Traian Basescu: „Suntem singura țara care mai accepta sa traiasca dupa voința lui Stalin și Hitler” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- SNTGN Transgaz SA informeaza ca in data de 23 martie 2018, a avut loc semnarea contractului sectorial de lucrari avand ca obiect "Lucrari de executie pentru statiile de comprimare STC Podisor, STC Bibesti si STC Jupa din cadrul proiectului: "Dezvoltarea Sistemului National de Transport Gaze Naturale…

- Liderul organizatiei Vrancea a social-democratilor, Marian Oprisan, a afirmat, luni, ca fostul sef al statului Traian Basescu si fostul sef al SRI George Maior sunt cei care „l-au facut” pe Victor Ponta presedinte al PSD. „De fapt, romanii nici nu stiu daca Traian Basescu a castigat alegerile in anul…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca daca ar fi in locul lui Klaus Iohannis nu ar revoca-o pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, dar ar obliga-o sa „cearna gunoiul pe care il are in DNA".

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca protocoalele incheiate de SRI cu alte institutii trebuie desecretizate, in contextul presiunii publice, desi exista riscul ca infractorii sa profite de acest demers, afirmand ca CSAT „nu are ce sa desecretizeze”.

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, sustine ca daca ar mai detine functia de sef de stat nu ar revoca-o pe Laura-Codruta Kovesi, procurorul-sef al DNA, din cauza "urletului public", dar i-ar cere, pana la finalul mandatului, sa faca ordine in institutie. "Eu daca as fi presedinte nu as revoca-o,…

- Agentii economici din zona industriala s-au coalizat pentru a dovedi autoritatilor locale ca noua zonare a intravilanului municipiului nu a respectat realitatea din teren si ca impozitele de lux ce le-au fost impuse nu au fundament.

- Presedintele PSD Vrancea Marian Oprisan sustine ca, in 2010, Victor Ponta l-a invins pe Mircea Geoana in cursa pentru sefia PSD fiind sustinut de Traian Basescu si de George Maior, directorul de atunci al SRI si nasul lui Victor Ponta. Aseara, Liviu Dragnea a sustinut ca primul Guvern USL a fost format…

- PENSII 2018 Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, s-a pronuntat marti impotriva oricarei pensii speciale, precizand ca nu crede ca va fi sustinuta initiativa legislativa depusa la Camera Deputatilor prin care se propune acordarea unei indemnizatii alesilor locali pentru limita de varsta.…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, considera ca proiectul "Unirea Romaniei cu Republica Moldova" al partidului pe care il conduce este adevaratul proiect de tara si ii indeamna pe alesii locali sa voteze in mod simbolic in consiliile locale dorinta de unire cu Republica Moldova. El a mentionat…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, sustine ca un premier sau un ofiter de informatii nu va devoala secrete de stat la audierea la o comisie parlamentara, ci, eventual, doar unele "lucruri ilegale, daca le cunoaste". "Eu sunt un om realist. De la un ofiter de informatii, de la…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, marti, ca nu va sustine proiectul privind pensiile speciale pentru alesii locali, afirmând ca pensiile speciale sunt &"un furt&" pentru ca nu sunt rezultate din contributii.

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, declarat ca nu crede ca Florian Coldea va dezvalui secrete ale Serviciului Roman de Informatii la audierea de marti de la comisia parlamentara de specialitate."Nu ma pricep neaparat, dar sunt convins ca generalul Coldea nu va deserta acolo secrete…

- Primaria Capitalei poate acorda firmelor proprii lucrari fara licitatie, insa trebuie sa fundamenteze foarte bine acest lucru, iar nivelul costurilor aferente sa fie comparabil cu pretul pietei, au declarat reprezentantii Consiliului Concurentei, dupa ce patronatele in constructii au anuntat ca vor…

- Aleșii locali și-au dat avizul pentru executarea unor lucrari de reabilitare la rețelele de apa-canal din Huși, precum și pe acordul de achiziții de bunuri și lucrari de alimentare cu apa și de canalizare al SC Aquavas SA. Consiliul Local (CL) Huși a avizat, in ședința de indata din 7 martie, documentația…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a propus, sambata, realizarea unor proiecte majore de infrastructura prin care Bucurestiul sa fie legat, prin autostrazi si cale ferata de mare viteza, de Sofia, Budapesta, Belgrad si Chisinau, informeaza Agerpres.ro. In afara de obiectivele stabilite deja, pe care le…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a raspuns luni afirmatiei facute de secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, cel care a spus duminica seara ca asteapta explicatii de la "camaradul" sau Dragnea cu privire la participarea sa la chermezele SRI, afirmand ca Stefanescu ar trebui sa ceara explicatii…

- Președintele UEFA, Aleksander Ceferin, e pregatit sa revoluționeze fotbalul astfel incat sa ofere șanse cluburilor mai mici sa caștige Liga Campionilor. "Trebuie sa indraznim sa regandim modelul nostru si, mai ales, sa stabilim un echilibru mai bun in competitie, este una dintre cele mai mari provocari…

- Ex-Președintele Romaniei, Traian Basescu, ar fi un bun candidat la funcția de primar al Chișinaului, a declarat președintele Partidului Unitații Naționale (PUN), Anatol Salaru, la TVR Moldova.

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a facut un anunț de ultima ora, pe contul sau de Facebook. Președintele PMP spune ca EBA, fiica sa cea mica, va deveni mamica pentru a 3-a oara,...

- Presedintele PNL crede ca atacurile la adresa DNA din ultima perioada au ca scop demiterea Laurei Coduta Kovesi si „imblanzirea” procurorilor anticoruptie. Invitat intr-o emisiune la Digi24, Ludovic Orban s-a declarat insa convins de faptul ca ministrul Justitiei nu va propune revocarea procurorului…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova a anunțat, marți, la Parlament, inființarea unui comitet interministerial activ la Transporturi, pentru gestionarea infrastructurii strategice. El a transmis și un mesaj pentru firmele contractoare de lucrari in infrastructura: ”Nu se va mai deschide nicio procedura…

- Fostul presedinte Traian Basescu ii transmite presedintelui PSD Liviu Dragnea ca mentinerea lui Darius Valcov in aparatul premierului nu este posibila, chiar daca sentinta de 8 ani de inchisoare nu este una definitiva.

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui, prin care Basarabia a intrat in sfera de influenta a Uniunii Sovietice.

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui, prin care Basarabia a intrat in sfera de influenta a Uniunii Sovietice. …

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui, prin care Basarabia a intrat in sfera de influenta a Uniunii Sovietice. "Suntem…

- Fostul președinte Traian Basescu a afirmat ca, la numirea Vioricai Dancila in funcția de prim-ministru, Klaus Iohannis putea sa aduca in discuție un „protocol de colaborare institutionala” cu PSD.

- Reconstructia continua la nivelul organizatiei judetene a ALDE Arad. Deputatul Eusebiu Pistru, presedinte al organizatiei judetene ALDE Arad a aratat ca a inlocuit conducerea filialei de la Lipova „Am adunat foarte multi oameni la Lipova. Avem sanse mari la Lipova, avem sanse pentru a „bate” la Primarie”,…

- Interviu exclusiv cu Anatol Salaru, presedintele executiv al Partidului Unitații Naționale. Igor Dodon a savârșit un abuz atunci când i-a retras cetațenia lui Traian Basescu, iar Partidul Unitații Naționale (PUN) ar accede în Parlament și fara fostul șef de la Cotroceni,…

- Președintele de onoare al Partidului Unitații Naționale, Traian Basescu, a participat la o intalnire cu cetațenii din raionul Nisporeni. Unde a fost discutata Unirea Republicii Moldova cu Romania.

- Presedintele PMP, Traian Basescu, scrie sambata, pe pagina sa de Facebook, ca "Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopsesca Romania cu un guvern in care sunt destui oameni cu probleme penale" si adauga ca "asta nu i-a ajuns lui Dragnea. Tine sa ne pricopseasca si cu un analfabet la Educatie."

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, sambata, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, vrea sa ”pricopseasca” Romania ”cu un analfabet la Educatie”, cerandu-i sa-l retraga pe Valentin Popa de pe lista cu ministri propusi, dar sa nu il inlocuiasca pe acesta cu ”groparul Educatiei, Cati Andronescu”.

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, sambata, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, tine sa "pricopseasca" Romania cu un "analfabet" la Educatie. "Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopseasca Romania cu un guvern in care sunt destui oameni cu probleme penale. Dar asta nu i-a ajuns…

- Burleanu e sigur ca va caștiga din nou alegerile FRF: ”182 de membri ma susțin”. Presedintele in funcție a declarat ca 182 de membri ai federatiei si-au aratat sustinerea sa fie reales in functie la alegerile din 18 aprilie, iar numarul acestora continua sa creasca. In jur de 230 de membri cu drept…

- Cresterea tuturor elementelor de cost la nivelul productiei si deprecierea leului vor determina scumpiri cu 6-8% la alimentele de baza, a declarat, intr-o conferinta de presa, Dragos Frumosu, presedintele Federatiei Sindicatelor din Industria Alimentara – FSIA. „S-a scumpit energia, s-au scumpit gazele…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, marti, ca prin nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia premier incepe "guvernarea 100% Dragnea", afirmand totodata ca Partidului Social Democrat ii va fi greu sa administreze modificarile aduse Codului Fiscal.

- ”(Viorica Dancila-n.r.) va fi foarte docila in relatia cu Daddy (Liviu Dragnea-n.r.). In sfarsit Dragnea va fi seful Guvernului. Incepe guvernarea 100% Dragnea”, a declarat presedintele PMP, Traian Basescu, la TVR1. Traian Basescu a afirmat ca Romania ”nu va merge rau”, insa Partidului Social Democrat…

- Traian Basescu ramane fara cetațenia moldoveneasca. Judecatoria Chișinau a respins cererea fostului președinte privind anularea decretului de retragere a cetațeniei Republicii Moldova, care a fost semnat de Igor Dodon. Decizia nu este insa definitiva și poate fi atacata in termen de 30 de zile, relateaza …

- Ex-presedintele si actualul sef al PMP, Traian Basescu, il critica virulent, printr-un mesaj postat pe Facebook, pe presedintele Iohannis, dupa ce acesta a acceptat nominalizarea PSD a Vioricai Dancila pentru functia de premier, spunand ca a seful statului a dat “constient Guvernul Romaniei pe mana…

- Presedintele PMP Traian Basescu il critica, pe Facebook , pe presedintele Iohannis pentru ca a acceptat nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de premier facuta de de PSD, spunand ca a dat “constient Guvernul Romaniei pe mana condamnatului Dragnea”, desi avea marja constitutionala suficienta…

- Fostul președinte Traian Basescu critica decizia lui Klaus Iohannis. &"Presedintele a ales cea mai comoda solutie pentru domnia sa desemnând-o pe teleormaneanca Viorica Vasilica Dancila, spre bucuria lui Daddy&", a scris Basescu pe contul sau

- Delegatia PMP a intrat in urma cu scurt timp la consultarile cu seful statului pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Delegatia Partidului Miscarea Populara care a sosit la Palatul Cotroceni la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis este formata din Traian Basescu, presedintele formatiunii,…

- Presedintele PMP Traian Basescu sustine ca presedintele Klaus Iohannis are toata indreptatirea si chiar obligatia politica sa incerce si o nominalizare de prim-ministru din opozitie, dupa ce alianta PSD-ALDE s-a dovedit inapta pentru guvernare.

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, luni seara, pe Facebook, ca liderul PSD Liviu Dragnea este ”un descreierat bolonav de putere care si-a decapitat doua guverne in 12 luni”, transmitandu-i acestuia ca Romania afla intr-o zona cu tensiuni militare,

- Presedintele PMP, Traian Basescu subliniaza într-o postare pe pagina sa de Facebook ca potrivit Constitutiei, ''în disputa dintre un membru al guvernului si premier, îi da întotdeauna dreptate prim-ministrului, care are instrumentul propunerii de revocare a ministrului,…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, luni, pe Facebook, ca ministrul nu poate cere revocarea premierului, afirmand ca ”nicaieri in Constitutie nu este implicat CEx-ul, baronii sau DADDY (Liviu Dragnea-n.r.)”. ”Despre criza din PSD ! Intr-un context european important, de care Romania…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, la B1 TV, ca va depune în Parlament, un proiect de lege privind unirea cu Republica Moldova, care se va baza si pe Decizia 148 a Senatului Statelor Unite ale Americii. ”(La începerea sesiunii parlamentare-n.r.)…

- Presedintele pro-rus in exercitiu, Milos Zeman, plasat in frunte in primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Ceha, se va confrunta cu un rival pro-european, Jiri Drahos, in cel de al doilea tur, pe 26 si 27 ianuarie.

- Neintelegerile din ultima perioada dintre actuala guvernare si presedintele Igor Dodon, in urma carora ultimul a fost de trei ori suspendat temporar din functie, par sa fie niste actiuni comode ambelor tabere. De aceasta parere este analistul politic si profesorul universitar Mihai Cernencu, citat de…

- Nu are cum sa nu te apuce... nostalgia cand descoperi ca in vremuri imemoriale, cu inzestrari rudimentare, romanii au avut puterea sa construiasca atat de multe, iar in zilele noastre prapadul se alege de tot ce ne a fost lasat bun mostenire. Intr un capitol anterior, relatam despre industria dobrogeana,…