- Senatorul PMP Traian Basescu, fost presedinte al Romaniei, declara, sambata, ca premierul Viorica Dancila nu va putea fi invitata la lucrarile Summitului Consiliului European de la Sibiu, avand in vedere prevederile Tratatului de la Lisabona, insa va putea fi invitata la receptie si prezentata de…

- Bruxelles, 30 aprilie 2019.Inaintea reuniunii liderilor UE-27 care va avea loc la Sibiu, in Romania, la 9 mai 2019, Comisia Europeana prezinta astazi o serie de recomandari de politica privind modul in care Europa iși poate modela viitorul intr-o lume tot mai nesigura și multipolara. In contextul alegerilor…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a sustinut marti, 2 aprilie 2019, un discurs in incheierea lucrarilor Conferintei interparlamentare privind viitorul Uniunii Europene, organizata de Comisia speciala comuna pentru coordonarea activitatilor parlamentare necesare pregatirii Presedintiei…