Fostul presedinte Traian Basescu afirma ca doar o schimbare a actualului Guvern ar putea imbunatati imaginea pe care Romania o are in Uniunea Europeana.



"Daca tineti la Romania, schimbati guvernul! La Bruxelles si in toate cancelariile europene importante, atmosfera despre Romania, imaginea tarii si increderea in Romania sunt extrem de deteriorate. Solutia politica este schimbarea imediata a guvernului fie el condus tot de PSD, dar cu ministri noi, buni cunoscatori ai problematicii europene. In guvern ar trebui sa fie cei mai buni oameni din politica romaneasca, iar guvernul ar trebui…