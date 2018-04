Stiri pe aceeasi tema

- Desecretizarea Protocolului dintre SRI și Parchetul General , valabil intre 2009 și 2016, redeschide discuția esențiala a ultimei decade politice, in care obiectivul național prioritar, de combatere a corupției, a dat doi președinți de țara, pe Traian Basescu și pe Klaus Iohannis, a rasturnat un guvern…

- Razboiul total dintre sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, si contestatarii ei ajunge la cote extrem de inalte. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, s-a dezlantuit pur si simplu la adresa lui Kovesi.Citeste si: Klaus Iohannis, AVERTISMENT…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, 'face scut' in fata lui Klaus Iohannis in scandalul momentului. Actualul senator spune ca Iohannis nu este obligat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA dupa cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader. In ultima vreme, n spatiul…

- Este foarte posibil ca Romania sa se afle la o rascruce istorica. Secolul 20 a fost darnic din acest punct de vedere, al vremurilor care pregatesc alte vremuri. Primul razboi mondial, unirea din 1918, tratatul de la Trianon, perioada interbelica, una a dezvoltarii, dar si a crizelor, al doilea razboi…

- Filmul este un documentar despre padurile Romaniei si urmeaza sa intre in aprilie si in cinematografe. Lungmetrajul a fost realizat de The European Nature Trust.Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va participa, in perioada 22-23 martie a.c., la reuniunea Consiliului European,…

- Autor: Petru ROMOȘAN In 2012, cand Traian Basescu a fost demis nu numai de Parlamentul Romaniei (adica de politicieni pretins corupti si incompetenti in masa), ci si de toti romanii prin vot liber exprimat si a fost repus in functie de un anume Philip Gordon, emisarul lui Hillary Clinton, sefa Departamentul…

- Scandalul din Justitie se poate termina foarte rau pentru presedintele Klaus Iohannis. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a cerut revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Seful statului a anuntat ca nu se gandeste la asa ceva. Un europarlamentar PSD il ameninta pe Iohannis cu suspendarea.Citeste…

- Senatorul Traian Basescu, presedintele PMP, a declarat luni ca in locul actualului sef al statului, ar fi abordat subiectul aducerii in Romania a fostului deputat Sebastian Ghita din Serbia in cadrul intrevederii pe care Klaus Iohannis a avut-o recent cu presedintele sarb, Aleksandar Vucic, la Bucuresti.…

- Problemele din justiția din Romania continua. Tudorel Toader a cerut revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Sectia de procurori din CSM a dat aviz negativ, dar intarzie cu motivarea.

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Cum poate exploda bomba in PSD? Ce credibilitate mai poate sa aiba Liviu Dragnea impotriva luptatorilor din PSD contra statului paralel, atata timp cat curg dovezile legate de concubinajul președintelui acestui partid cu George Maior, cu Florian Coldea, cu Laura Codruța…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi la Bucuresti, pentru o vizita oficiala. In cursul vizitei, acesta a avut intalniri cu oficialitați-cheie ale statului roman: presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin…

- Presedintele Comisiei juridice din Senat, social-democratul Robert Cazanciuc, a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis se afla la "capatul" procedurii referitoare la revocarea procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, si este responsabil de aceasta decizie…

- 'Sa dau eu explicatii? Dar nu as putea sa fiu arestat pentru orice demers? Dar de ce sa dau explicatii?', a raspuns Dragnea, miercuri, la Parlament, intrebat daca va da explicatii, in intalnirea de joi, cu privire la cererea de revocare a sefei DNA. Potrivit lui Dragnea, oficialii europeni…

- ”Ministrul Tudorel Toader este ministru in Guvernul meu, este un ministru foarte bun, membru al Comisiei de la Venetia, in care eu am foarte mare incredere”, a declarat Viorica Dancila, marți, la Chișinau, cu cateva ore inainte de audierea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, in CSM. Prim-ministrul a aratat…

- S-a facut anuntul zilei. Se pare ca s-ar fi decis deja soarta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Chiar daca in spatiul public seful statului a spus ca nu sunt motive de revocare, jurnalistul Sorin Rosca Stanescu a anuntat ca Iohannis s-a razgandit. "Kovesi va merge cu siguranta la CSM si se va apara cum…

- Mesajul PSD catre protestatari: ”Sa mearga la Cotroceni, acolo e decizia”, a spus liderul PSD, Liviu Dragnea, luni, la Parlament. Deputatul PSD Catalin Radulescu a precizat, insa, ca cei care au ieșit duminica in Piața Victoriei habar nu au de ce protesteaza sau sunt puși de sistem. Liviu Dragnea a…

- Ce sfat ii da Viorica Dancila lui Iohannis, in privința revocarii șefei DNA: Sa citeasca cu foarte multa atentie acest raport, toate privirile, acum, sunt indreptate catre domnia sa, a spus aceasta la Romania TV. Premierul a mai aratat ca decizia pe care o va lua presedintele Klaus Iohannis cu privire…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca decizia pe care o va lua presedintele Klaus Iohannis cu privire la procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa respecte Constitutia, afirmand ca Iohannis trebuie sa citeasca cu foarte multa atentie raportul ministrului Justitiei.…

- Viorica Dancila, premierul Romaniei a declarat, duminica, la Romania TV ca legea trebuie respectata de orice cetațean, indiferent de statut. De asemenea, premierul susține ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis este cel care poate decide in ceea ce privește demiterea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi.

- Anuntul presedintelui Klaus Iohannis de sustinere a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, este prezentat de una dintre cele mai presigioase institutii de presa ale lumii, care continua sa monitorizeze situatia foarte tensionata din justitia si politica din Romania. "Sefa anticoruptie din Romania,…

- Reactii ale partidelor dupa solicitarea de revocare a procuroarei sefe DNA Tudorel Toader Ministrul justitiei Tudorel Toader a cerut revocarea din functie a sefei DNA Laura Codruta Kovesi. În timp ce PSD apreciaza ca solicitarea de revocare este întemeiata, bazata pe un raport…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat sceptic fata de posibilitatea ca propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sa fie pusa in aplicare de presedintele Klaus Iohannis. "Concluzia dupa aceasta analiza…

- Revocarea lui Kovesi. USR cere demisia lui Tudorel Toader Presedintele USR Dan Barna a declarat joi, pentru MEDIAFAX, ca Uniunea ii cere demisia ministrului de Justitie, Tudorel Toader, dupa ce acesta a solicitat revocarea din functie a procurorului-sef al DNA Laura Codruta Kovesi. "USR solicita…

- Dupa ce ministrul Tudorel Toader a anunțat ca demareaza procedura de revocare a șefei DNA, Administrația Prezidențiala a anunțat intr-un comunicat ca președintele Iohannis este mulțumit de activitatea DNA și a conducerii sale. „Nu revocarea era pusa sub semnul intrebarii, ci aprobarea de catre…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va anunta maine, la ora 18:00, daca va cere revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Titularul de la Justitie a amanat cu o saptamana decizia, dar Victor Ponta spune ca stie deja ce se va intampla. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a declarat ca se bucura ca la protestul de la Cotroceni sunt din ce in ce mai mulți oameni, deși ”propaganda spune altceva”. El a mai declarat ca vestea buna este ca ”vom fi din ce in ce mai mulți” iar ”cei care vor sa ne ignore” nu o vor mai putea face. „Domnul…

- Liviu Pleșoianu, deputat PSD, le-a promis oamenilor ca va veni alaturi de ei la aceasta mișcare de strada. "Va dați seama ca vin alaturi de voi miercuri, la Cotroceni, la ora 18.00! ... Kovesi, Romania NU e sufrageria ta! Iohannis, eu NU sunt "romanul tau". Sunt doar roman, LIBER! Va…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit astazi, la Palatul Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis. Dupa aparitia imaginilor s-a speculat in spatiul public faptul ca in dosarul pe care Toader il avea in mana ar fi fost cererea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.Citeste…

- Gabriel Liiceanu a declarat in timpul emisiunii "In fața ta" de la Digi24, ca Laura Codruța Kovesi, ar putea fi un bun candidat la alegerile prezidențiale. "Banuiesc ca ar fi cel mai bun președinte", este de parere Liiceanu. "M-am gandit cum ar arata Romania cu un asemenea om care prin comportamentul…

- Un protest impotriva presedintelui Klaus Iohannis se desfasoara, sambata dupa amiaza (17 februarie), in fata Palatului Cotroceni, printre participanti numarandu-se si deputatul PSD Liviu Plesoianu, care si-a exprimat nemultumirea ca seful statului „o acopera" pe Laura Codruta Kovesi, procurorul sef…

- Fostul presedinte Traian Basescu spune ca seful statului, Klaus Iohannis, ar trebui sa o schimbe pe Laura Codruta Kovesi cat mai repede, daca tine la DNA, sau sa o pastreze cu mandatul de a indrepta ceea ce a stricat la DNA si de a scapa de procurorii slugi. El a spus, la Romania TV, ca Kovesi administreaza…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, trimis in judecata pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului, sustine ca statul de drept din Romania este asediat de statul paralel si ca o ducem mai prost decat in anii '90, din acest punct de vedere. "Statul de drept din Romania…

- Jean Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a avertizat miercuri ca, daca Legile Justitiei raman asa cum le-a votat Parlamentul, discutiile privind renuntarea la MCV si intrarea in spatiul Schengen ”se vor pune in alti termeni”. In acest context, Radu Banciu a vorbit la B1 Tv despre perspectivele…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca sustine punctul de vedere al presedintelui Klaus Iohannis referitor la Legile Justitiei, precizând ca este vorba de o problema care tine de România si e bine sa fie rezolvata în tara. "Am apreciat foarte mult ce a…

- Avertisment dur al presedintelui Klaus Iohannis aflat la Bruxelles. Acesta a vorbit despre MCV si Schengen si cum spoate scapa Romania de aceasta problema. Seful statului avertizeaza ca dosarul Schengen va avea mari probleme daca legile justitiei vor ramane in forma modificata de coalitia PSD-ALDE.Citeste…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, miercuri, in conferinta de presa comuna cu presedintele Klaus Iohannis, ca Romania a facut progrese remarcabile in privinta statului de drept, iar CE nu va accepta ca Romania sa faca pasi inapoi privind statul de drept. Juncker a ţinut…

- Jurnalistul Rares Bogdan de la Realitatea TV a oferit un interviu spumos in direct la Romania TV. Jurnalistul a trimis un avertisment dur catre Klaus Iohannis si a anuntat ca daca actualul sef al statului nu ai vrea sa candideze, dreapta politica are cu cine sa mearga in alegerile prezidentiale.…

- Iohannis pierde sprijinul comunitaților #Coruptia Ucide și #REZISTENTA: "Gest inacceptabil” Comunitatea #Coruptia Ucide critica dur decizia presedintelui Klaus Iohannis de a accepta propunerea PSD pentru desemnarea Vioricai Dancila ca premier. "Presedintele Iohannis a facut, azi, un gest inacceptabil…

- Romania se va abtine sa stabileasca misiuni diplomatice la Ierusalim, asa dupa cum s-a stabilit prin rezolutia Adunarii Generale ONU din 21 decembrie. Acesta a fost mesajul transmis premierului israelian de catre președintele Klaus Iohannis, intr-o discuție telefonica avuta vineri de cei doi oficiali…

- Invitat la interviurile DC News, jurnalistul i-a dat exemplu pe Laura Codruța Kovesi, Klaus Iohannis și Liviu Dragnea. "Sunt oameni politici care se simt foarte confortabil la anumite televiziuni. Cei de dreapta se simt bine la Realitatea TV, cei de stanga se simt bine in zona Antena 3 - Romania…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a decis sa ceara demiterea Laura Codruța Kovesi de la conducerea DNA! Conform surselor citate de Romania TV, Toader ii va transmite președintelui Klaus Iohannis ca, in urma analizei raportului Inspecției Judiciare, a ajuns la concluzia ca șefa DNA trebuie revocata…