- "Klaus Iohannis este singurul politician care are șanse sa caștige alegerile prezidențiale", este de parere fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu. Invitat in studioul Digi 24, senatorul PMP a ridiculizat o eventuala candidatura a senatorului ALDE Calin Popescu Tariceanu la Președinția Romaniei:…

- PNL ar obtine 25,2% din voturile romanilor daca duminica ar avea loc alegeri europarlamentare. Pe locul 2, PSD este cotat cu 21,5% din voturi. Alianta USR-PLUS ar strange 17,7% din voturi, iar ALDE ar obtine 12,7%. Top 5 este completat de Pro Romania a lui Victor Ponta cu 11,2% din…

- Conform sondajului, in topul increderii conduce primarul Capitalei, Gabriela Firea cu 48% grad de favorabilitate. Pe locul doi se afla președintele Klaus Iohannis cu 42%. Podiumul este completat de Victor Ponta și Calin Popescu Tariceanu, care au amandoi 39%. De remarcat ca Ponta și Tariceanu…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) a dat publicitații cel mai nou sondaj – de tip Omnibus. Sondajul a fost realizat in perioada 12-25 martie 2019 pe un eșantion național de 1067 de persoane la domiciliul respondenților. Numarul celor care au o opțiune clara de vot in cazul in care alegerile…

- Caștigarea alegerilor pentru Parlamentul European se joaca intre PSD și PNL, potrivit ultimului sondaj IMAS realizat la comanda Europa FM. Astfel, prima poziție este disputata de PSD care are 22,7% din intențiile de vot, și PNL cu 22,6%, iar pe locul trei se plaseaza Alianța USR-PLUS cu 17,9%, potrivit…

- Pe locul patru privind intențiile de vot ale celor care declara ca merg la urne se situeaza partidul lui Victor Ponta, Pro Romania, cu 13,4% și ALDE cu 12,5%. La distanța mare vin UDMR cu 4,7% și PMP cu 4,4%, iar pe ultimul loc este plasat DEMOS cu 0,4%. In ceea ce privește prezidențialele, daca…

- Pana la urma, indiferent de istoria pe care o au in spate, PNL si PSD isi au sorgintea in evenimentele din decembrie 1989 si, in moduri mai mult sau mai putin diferite, au insotit istoria ultimilor 30 de ani. Oricat ar incerca sa-si etaleze diferentele, datorita activitatilor in comun, datorita membrilor…