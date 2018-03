Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte, Traian Basescu, primeste o lovitura fara precedent. Actualul senator e facut praf chiar de catre un subaltern. Dupa ce l-a umilit in direct la TV anul trecut, Basescu a primit 'o palma' de la Gelu Visan. In direct la Romania TV, Visan 'l-a facut praf' pur si simplu pe seful sau,…

- Invitat la Romania TV, Traian Basescu a fost intrebat de moderatoarea Denisa Pascu daca ar fi revocat-o pe șefa DNA din funcție, in situația in care ar mai fi fost președintele Romaniei. Fostul președinte a spus ca n-ar revoca-o din cauza unor persoane care ar fi impotriva justiției, indicandu-l…

- Avizul negativ al Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii privind propunerea de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie a ajuns la presedintele Klaus Iohannis, a confirmat ieri, pentru AGERPRES, Administratia Prezidentiala.…

- Raportul cu motivarea avizului negativ dat de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cererii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost finalizat si a fost “transmis decidentilor”, anunta CSM.…

- Sectia pentru procurori a CSM discuta vineri cererea actualului sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Daniel Horodniceanu de a-si reveni la Serviciul Teritorial Iasi al DIICOT, dupa incheierea mandatului la conducerea institutiei.Pe…

- Motivarea in cazul avizului negativ dat de Sectia pentru procurori pe solicitarea ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, urmeaza sa fie finalizata la sfarsitul acestei saptamani, a anuntat joi vicepresedintele CSM, Codrut Olaru. Reamintim ca sectia…

- Vicepresedintele CSM, Codrut Olaru, a declarat, joi, la Ministerul Justitiei, ca motivarea avizului negativ dat de Sectia pentru Procurori a CSM privind revocarea Codrutei Kovesi este aproape gata, cel mai probabil la sfarsitul saptamanii urmand sa ajunga la Klaus Iohannis.

- ”Așteptam motivarea Secției de Procurori a CSM. Daca hotararea a fost luata in cateva minute, motivarea dureaza doua saptamani, pentru ca e dificil sa motivezi contra evidenței, e dificil sa feliciți pe cineva pentru ca a incalcat Constituția de trei ori in decursul a jumatate de an. Prin urmare,…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a revenit in forta la Romania TV. Dupa o absenta indelungata, actualul senator a facut un anunt de senzatie in privinta Unirii Romaniei cu Basarabia. Dupa ce Prahova s-a raliat dorintei de Unire, Basescu spune ca alte 100 de localitati din Basarabia au luat aceasta…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis marti sa il suspende din functie pe procurorul Mircea Negulescu, pana la solutionarea recursului formulat de anchetator impotriva deciziei de excludere din magistratura, hotarare pronuntata de acelasi for. "Sectia pentru procurori…

- In sedinta de azi, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat suspendarea din functia de procuror, incepand cu data de 6.03.2018, a lui Mircea Negulescu - procuror in cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Campina, pana la solutionarea recursului declarat impotriva…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis marti suspendarea din functie a procurorului Mircea Negulescu, pana la solutionarea recursului formulat de anchetator impotriva deciziei de excludere din magistratura, hotarare pronuntata de acelasi for. "Sectia pentru procurori…

- Gest neasteptat din partea fostului procuror, Mircea Negulescu! Procurorul Portocala se va prezenta in instanta pentru a contesta decizia secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii de a-l exclude din magistratura, potrivit Romania TV.Citeste si: ALERTA - Codrin Stefanescu…

- Ahmed Othman, despre care se spune ca este fiul unui diplomat libian care și-ar fi incheiat misiunea in Romania, i-a taiat gatul iubitei sale Raluca Patulea și l-a injunghiat mortal pe Dumitru Vasile, un barbat care i-a ieșit in cale pe scarile unui bloc din Sectorul 3 al Capitalei. Un dublu asasinat…

- Sectia pentru judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a respins, joi, candidatura judecatoarei Mirela Sorina Popescu pentru functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ). "Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii…

- Seful Sectiei de procurori din CSM, Codrut Olaru, a precizat ca avizul negativ dat propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Kovesi, ''nu reprezinta o forma de solidaritate institutionala intre procurori''.''Sectia de procurori…

- Presedintele Iohannis, la bilantul DNA: Suntem departe de o revocare, tot mai departe DNA prezinta, miercuri, raportul de activitate pentru anul 2017, la eveniment fiind prezenti si presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, si ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm. Tudorel Toader a anuntat ca nu va…

- Secția de procurori a CSM a decis sa respinga cererea de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Anunțul a fost facut de procurorul Codruț Olaru. Decizia a fost luata cu șase voturi pentru aviz negativ și unul impotriva. Singurul vot impotriva avizului negativ a fost cel al ministrului Justiției,…

- Ionel Danca, purtator de cuvant al PNL, scrie pe Facebook ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, trebuie sa isi dea demisia de onoare, dupa trecizia CSM de a da aviz negativ pe cererea de revocare a sefei DNA. "Dupa avizul negativ dat de CSM propunerii de revocare a procurorului sef al…

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. „Sectia a decis respingerea solicitarii ministrului Justitiei cu privire la posibilitatea revocarii procurorului sef, prin urmare…

- Analistul spune ca singurul element care l-a uimit a fost rapiditatea cu care a fost comunicata aceasta decizie. Totodata, Bogdan Chirieac spune ca nu este exclus ca președintele Klaus Iohannis sa anunțe chiar astazi decizia sa de respingere a cererii de revocare inițiata de ministrul Justiției. …

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ, marti, propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a anuntat vicepresedintele CSM, procurorul Codrut Olaru.Imediat dupa verdictul CSM, Kovesi a reufzat orice declarație…

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ, marti, propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Kovesi, a anuntat vicepresedintele CSM, procurorul Codrut Olaru. Potrivit legii, ministrul Justitiei poate cere revocarea…

- Președintele secției de procurori din cadrul CSM, Codruț Olaru, a declarat ca avizul CSM in ceea ce privește cererea ministrului Justiției de revocare a Laurei Codruța Kovesi este unul negativ. Avizul CSM este unul consultativ, iar de acum este așteptata decizia președintelui Klaus Iohannis.”Secția…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, se va prezenta, marti, in fata Sectiei pentru Procurori a CSM, pentru a fi audiata referitor la raportul prezentat de catre ministrul Justitiei. La sedinta va participa si Tudorel Toader, ministrul Justitiei, cel care cere revocarea ei din functie. Avizul…

- Laura Codruța Kovesi urmeaza sa fie audiata de CSM, dupa ce Tudorel Toader a cerut revocarea sa din funcția de șefa a DNA! Sectia pentru procurori a CSM a anuntat ca urmeaza sa ia marti, la ora 14,00, in discutie solicitarea ministrului Justitiei privind revocarea din functie a sefei DNA. Insa, cu…

- Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) a primit vineri dupa-amiaza raportul ministrului Justitiei privind motivele revocarii din functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) a Laurei Codruta Kovesi, spun reprezentantii Consiliului, precizand ca dupa analiza documentului va fi stabilita…

- Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) nu a primit inca raportul ministrului Justitiei privind motivele revocarii din functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) a Laurei Codruta Kovesi, spun reprezentantii Consiliului, precizand ca dupa analiza documentului va fi stabilita data…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil numirea la Directia Nationala Anticoruptie a urmatorilor procurori declarati admisi la interviul din data de 30 ianuarie: Carmen Simona Ricu, procuror la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in prezent…

- Codrin Ștefanescu a avut un discurs furibund, in direct prin telefon, la Romania TV, la adresa președintelui Klaus Iohannis. Liderul PSD l-a atacat pe șeful țarii, in timp ce susținatorii social-democraților protesteaza vehement in fața Palatului Cotroceni.Citește și: Traian Basescu, sfat…

- "As vrea sa vorbesc putin de manipulare. S-a spus ca se ia independenta Justitiei. Este o mare minciuna. In primul rand ca toate aceste legi imping mai multa responsabilitate la CSM. O sa vedeti, daca va uitati in proiectul de modificare a Legii 317/2004, care e CSM-ul, veti vedea ca CSM-ul este…

- Referitor la inregistrarea despre care șefa DNA spune ca este falsa, Traian Basescu spune ca este convins ca nu este așa și ca toata conversația este una reala. "Ce ție nu-ți place altuia nu-i face. Pe fratele meu cum l-au arestat deși inregistrarea prezentata nu era de pe suport original?"…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat numirea Iulianei Crisan in functia de procuror sef al Serviciului pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie din cadrul Sectiei de combatere a infractiunilor asimilate…

- Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, marti, excluderea din magistratura a procurorului Mircea Negulescu, supranumit “Portocala”. Negulescu e acuzat, printre altele, ca a luat legatura cu un suspect in mai multe dosare. Procurorul Mircea Negulescu urmeaza…

- Procurorul Mircea Negulescu, in cazul caruia Inspectia Judiciara a deschis trei dosare disciplinare, a fost exclus din magistratura, conform deciziei de marti a Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii. In 23 ianuarie, Sectia pentru procurori in materie…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii ar putea sa ia o decizie, marti, in privinta procurorului Mircea Negulescu, in cazul caruia Inspectia Judiciara a deschis trei dosare disciplinare. In prezent, procurorul DNA, care a instrumentat dosarul in care…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, devoaleaza enigma George Soros in Romania. Multi lideri PSD au acuzat ca miliardarul ar avea legaturi cu protestele de strada din Romania, dar Basescu se amuza pe acest subiect. Nu crede nimic din aceste teorii ale conspiratiei. Totusi, Basescu le transmite protestatarilor…

- Dezvaluire bomba facuta de Traian Basescu! Fostul președinte a confirmat oficial, pentru prima data la emisiunea ”Romania 9”, la TVR, faptul ca Victor Ponta este ofițer acoperit. Mai mult, Basescu a devoalat și care este sursa aceastei informații. In aceasta seara, fostul președinte a vorbit și despre…

- Laura Codruta Kovesi este acuzata de Inspecția Judiciara, in actiunea disciplinara inaintata catre Sectia pentru procurori a CSM, ca, printre altele, a obtinut, cu mandat de la ICCJ, perchezitia informatica a opt procurori, printre care si fostul sef al Sectiei a II-a, Claudiu Dumitrescu.…

- Astfel, procurorul Marcel Sandu va reveni la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti pe 1 februarie. Eusebiu Serbanoiu va parasi structura de parchet pe 22 ianuarie, urmand sa revina la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti. In 2017, mai multi procurori au cerut Sectiei…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi este acuzata, in raportul intocmit de Inspecția Judiciara, ca a obtinut cu mandat perchezitia informatica a opt procurori, dupa o inregistrare audio ajunsa la presa in care ar fi cerut, printre altele, “decaparea premierului”. In actiunea disciplinara inaintata catre Sectia…

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii ia, marți, o decizie in privința revocarii lui Eugen Stoina, procurorul DNA care a condus baut și a provocat un accident. Cererea de revocare a fost inaintata de Laura Codruța Kovesi, procurorul șef al DNA. Parchetul de pe langa Inalta…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat, marti, Romania in cazul lui Victor Stanciu, in varsta de 60 de ani, care a fost saltat de acasa de doi politisti de la Sectia 19, dus la sectie si batut deoarece n-a vrut sa se legitimeze, potrivit APADOR-CH. Cazul Victor Stanciu vs. Romania…

- Protest fara precedent in Romania! Magistrații din intreaga țara au ieșit luni seara in fața instanțelor sa arate ca sunt impotriva schimbarii legilor justiției și a codurilor penale, așa cum le face puterea in Parlament. La București, judecatori, procurori și cursanți la Institutul Național al Magistraturii…