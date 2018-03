Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, sustine ca daca ar mai detine functia de sef de stat nu ar revoca-o pe Laura-Codruta Kovesi, procurorul-sef al DNA, din cauza "urletului public", dar i-ar cere, pana la finalul mandatului, sa faca ordine in institutie. "Eu daca as fi presedinte nu as revoca-o,…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a afirmat ca, avand in vedere presiunea publica, trebuie asumat riscul desecretizarii tuturor protocoalelor semnate de SRI, precizand ca CSAT nu are ce desecretiza din acest punct de vedere. "Protocolul nu poate reflecta decat proceduri in baza…

- Traian Basescu dezvaluie ce decizie ar lua pe cererea lui Tudorel Toader de revocare a sefei DNA, daca ar mai fi presedinte. Fostul sef de stat afirma ca ar respinge soicitarea, pentru a transmite un mesaj despre functia prezidentiala."Eu as avea in vedere un lucru la care as tine foarte mult…

- Leonard Orban a spus, pentru Libertatea, ca numele viitorului președinte al Consiliului European depinde și de alegerile europarlamentare din primavara lui 2019. "Se va putea vorbi de o discuție serioasa privind viitorul președinte al Consiliului European de-abia dupa alegerile pentru Parlamentul…

- Presedintele PSD Vrancea Marian Oprisan sustine ca, in 2010, Victor Ponta l-a invins pe Mircea Geoana in cursa pentru sefia PSD fiind sustinut de Traian Basescu si de George Maior, directorul de atunci al SRI si nasul lui Victor Ponta. Aseara, Liviu Dragnea a sustinut ca primul Guvern USL a fost format…

- Liderul PMP, Traian Basescu, vine cu un semnal dur, dupa ce a supus aprobarii Consiliului Executiv National al Partidului Miscarea Populara doua proiecte importante: "Alegem primarul in doua tururi" si "Unirea cu R. Moldova".Citeste si: DISPARE o taxa importanta: Primaria o va plati in locul…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, considera ca proiectul "Unirea Romaniei cu Republica Moldova" al partidului pe care il conduce este adevaratul proiect de tara si ii indeamna pe alesii locali sa voteze in mod simbolic in consiliile locale dorinta de unire cu Republica Moldova. El a mentionat…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, declarat ca nu crede ca Florian Coldea va dezvalui secrete ale Serviciului Roman de Informatii la audierea de marti de la comisia parlamentara de specialitate."Nu ma pricep neaparat, dar sunt convins ca generalul Coldea nu va deserta acolo secrete…

- Remus Borza nu exclude un asemenea scenariu, dimpotriva. Astfel, potrivit deputatului Klaus Iohannis are toate șansele sa devina președinte al Consiliului European. Remus Borza și-a argumentat afirmația, precizand ca Iohannis ”se contopește in portretul” unui inalt demnitar european. „Putem…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut ca nu a auzit protestele care au avut loc sambata la Sala Palatului, in paralel cu Congresul extraordinar al PSD. "Nu am vazut protestele, nici nu le-am auzit. Eram in sala, imi pare rau, imi cer scuze.. Eu am venit la acest congres unde erau 4.000…

- Elene Udrea a fost intrebata, in cadrul unei emisiuni de la TVR, difuzata in 2014, daca a fost sau nu iubita presedintelui Traian Basescu. Intrebarea a venit in contextul in care Udrea a declarat, in 2005, in cadrul unui interviu acordat pentru publicatia “Academia Catavencu”, ca va raspunde la aceasta…

- „Din pacate, raportul pe care domnul Tudorel Toader l-a prezentat arata ca si cum ar fi o stenograma luata de la televiziunile de casa, e profund regretabil ca ministrul Justitiei din Romania a decis sa preia retorica pe care persoane condamnate sau cu probleme penale o distribuie in spatiul public…

- Puneti fata in fata curajul miilor de basarabeni care, de cateva saptamani incoace, voteaza si semneaza pentru unirea cu Romania, si pasivitatea bleaga a presedintelui Iohannis, complet indiferent fata de soarta Republicii Moldova. Din 2015, actualul sef al statului n-a mai trecut pe la Chisinau.…

- 'Presedintele a parut mai repede ca abandoneaza aceasta lupta si cauta motive pentru a iesi din disputa publica cu privire la aceasta tema', acuza presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac. Intr-un interviu acordat RFI, politicianul sustine ca presedintele Iohannis a preferat sa stea departe de scandalul…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat luni ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, „nu va avea curajul” sa propuna demiterea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. El a mai precizat ca „surpriza neplacuta” vine insa din partea presedintelui Iohannis si „a abandonului sau total” fata de acest…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca, in opinia sa, Laura Codruta Kovesi nu ar trebui schimbata de la conducerea Directiei Nationale Anticoruptie, dar ar trebui pusa sa "curete" aceasta institutie, mentionand ca atat aceasta, cat si presedintele Klaus Iohannis au…

- Oana Florea, președintele comisiei parlamentare care a anchetat episodul ”sufrageria lui Gabriel Oprea”, vine, vineri, la ora 11.00, la interviurile Libertatea LIVE . Deputatul PSD va vorbi despre concluziile comisiei speciale a Parlamentului, despre audierile persoanelor publice implicate in seara…

- Ilie Nastase vine la Cluj, dar urmareste meciul de Fed Cup la televizor Fost capitan nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, Ilie Nastase nu se va afla in sala din Cluj-Napoca la meciul cu Canada, programat intre 10 si 11 februarie. Suspendat în aprilie 2017 pentru scandalul provocat…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, sugereaza ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, ar trebui inlocuita din funcție pentru a recredibiliza instituția. „Trebuie adus DNA-ul macar la nivelul si credibilitatea pe care le avea in timpul lui Morar, cand nu prea plecau dosare fara probe…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca urgenta numarul 1 in momentul de fata, in privinta Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), este reabilitarea credibilitatii institutiei, invocand mai multe esecuri in ultima perioada. "Trebuie spus foarte clar ca urgenta…

- Presedintele PMP Traian Basescu a afirmat, vineri, la Sinaia, ca modificarea legilor justitiei aduce si ”cateva lucruri bune”, cum ar fi separarea carierei magistratilor, consolidarea Inspectiei Judiciare, infiintarea unei structuri speciale care sa ii ancheteze pe procurori si judecatori, dar afirma…

- Presedintele PMP Traian Basescu a afirmat, vineri, la Sinaia, ca modificarea legilor justitiei aduce si "cateva lucruri bune", cum ar fi separarea carierei magistratilor, consolidarea Inspectiei Judiciare, infiintarea unei structuri speciale care sa ii ancheteze pe procurori si judecatori, dar afirma…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca va merge in fața unei comisii parlamentare, daca va fi invitat și acolo va incepe sa vorbeasca despre lucrurile subterane care se petrec in Romania. Fara sa vina cu alte completari, Dragnea a intrebat: ”Credeți ca președintele Iohannis este protejat? Nici…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, luni, ca ”guvernul Vasilica Viorica Dragnea” arata ca unul dintr-o tara subdezvoltata, afirmand ca in Executiv sunt doi, trei oameni valorosi, insa sunt si ”bolnavi” si ”oameni care vorbesc cu dificultate limba romana”.

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, vineri, ca seful statului ”a vrut sa rezolve repede lucrurile”, insa PSD ”nu s-a grabit deloc” sa isi instaleze guvernul, afirmand ca Iohannis ar fi trebuit sa impuna un director al SIE inainte de a nominaliza pentru a treia oara un premier PSD.…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.

- Un studiu realizat de catre Universitatea din San Diego arata ca adolescenții care petrec mai mult timp pe social media, diverse aplicații de chat sau jocuri video sunt mai puțin fericiți decat cei care fac sport, ies pe afara sau interacționeaza cu alți oameni in lumea reala, scrie TechCrunch . Studiul…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca modificarile aduse legilor justitiei în Parlament sunt necesare în cea mai mare parte si &"aparent corecte&", CCR urmând sa se pronunte asupra acestora,

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, nu ia in calcul o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale, subliniind ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru presedintele partidului sau partidul. Firea a precizat ca le-a cerut colegilor sai de partid sa nu mai…

- Ex-presedintele si actualul sef al PMP, Traian Basescu, il critica virulent, printr-un mesaj postat pe Facebook, pe presedintele Iohannis, dupa ce acesta a acceptat nominalizarea PSD a Vioricai Dancila pentru functia de premier, spunand ca a seful statului a dat “constient Guvernul Romaniei pe mana…

- Presedintele PMP Traian Basescu il critica, pe Facebook , pe presedintele Iohannis pentru ca a acceptat nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de premier facuta de de PSD, spunand ca a dat “constient Guvernul Romaniei pe mana condamnatului Dragnea”, desi avea marja constitutionala suficienta…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a scris,joi, pe Facebook, ca ”mafiile transpartinice PNL–PSD functioneaza perfect”, oferind ca exemplu legea prin care se da amnistie fiscala dezvoltatorii imobiliari evazionisti, initiata de parlamentari PNL, printre care si Raluca Turcan si promulgata de Iohannis.

- Presedintele a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea…

- Liderul PMP, Traian Basescu, spune ca presedintele Klaus Iohannis a ales „cea mai comoda solutie“ pentru el, prin desemnarea Vioricai Dancila ca premier. „Oare sa fie dragostea de la Grivco de vina?“, se intreaba Basescu.

- Fostul președinte, Traian Basescu, liderul PMP se declara suparat ca președintele Iohannis nu a ascultat de argumentele opoziției ca ”PSD este inapt de guvernare” și considera ca șeful statului a ales cea mai comoda soluție pentru...

- Klaus Iohannis Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca va chema incepand de miercuri partidele la consultari, pentru ca situatia politica generata de demisia Guvernului Tudose sa nu duca la efecte economice negative, anuntand ca Mihai Fifor a fost desemnat premier interimar. UPDATE 17.50: PSD-ul…

- Traian Basescu a mers la Cotroceni, la consultarile cu Iohannis, cu doua propuneri de premier din partea PMP: Siegfried Mureșan și Eugen Tomac. Fostul președinte susține ca Iohannis nu risca sa fie suspendat daca refuza propunerea PSD de premier.„Daca PSD vrea sa-l faca președinte pentru al…

- PMP propune doua variante de premier: Europarlamentarul Siegfried Mureșan și Eugen Tomac. Anunțul a fost facut, miercuri, la Palatul Cotroceni, de catre liderul PMP Traian Basescu. El a menționat ca PSD nu mai are legitimitatea de a mai deține guvernarea. ”Daca vor sa il faca președinte in al doilea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului, Klaus Iohannis, în mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de premier - europarlamentarul Viorica Dancila. "I-am prezentat presedintelui…

- Primii care vor merge la consultari, incepand cu ora 12, vor fi cei de la PSD-ALDE. Propunerea de premier este europarlamentarului Viorica Dancila. Delegatia va fi condusa de Liviu Dragnea. „Da, am spus ca nu voi mai merge niciodata la Cotroceni in actualul mandat, dar cand am spus-o nu m-am gandit…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca mandatul Uniunii la consultarile de miercuri de la Cotroceni va fi ca este nevoie cat mai repede de un guvern pentru a se termina criza. In ce o priveste pe Viorica Dancila, Kelemen spune ca nu o cunoaste. Kelemen Hunor a declarat, marti, corespondentului…

- Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, afirma ca Viorica Dancila intruneste calitatile necesare pentru functia de prim-ministru si ca are, printre altele, o experienta internationala importanta acumulata in Parlamentul European. Nu in ultimul rand, liderul social-democratilor maramureseni i-a multumit…

- Kelemen Hunor a declarat, marti, ca daca Viorica Dancila va solicita o discutie, liderii UDMR ii vor sta la dispozitie. "Eu nu o cunosc pe Viorica Dancila, nu am nicio informatie despre ea, in afara de declaratia ei prin care ii atragea atentia lui Tudose ca nu face bine ce face (privind steagul…

- Comitetul Executiv Național al PSD se va reuni marți, la ora 11.00, pentru a desemna persoana care fi propusa președintelui Iohannis pentru funcția de prim-ministru.Secretarul general adjunct al PSD, Codrul Ștefanescu, a declarat la Antena 3 ca Liviu Dragnea nu va participa la ședința CEx.…

- Dialog absolut halucinant si totodata magistral, intre presedintele Iohannis si Ministrul Culturii buzoianul Lucian Romascanu, la o receptie de “Ziua Culturii”: Romascanu - “Ar fi ironic sa imi inchei mandatul tocmai de Ziua Culturii”. Iohannis: “Mai vedem”.

- Conducerea PSD este pe cale sa-și dea jos al doilea premier in doar cateva luni. Spre deosebire de debarcarea lui Sorin Grindeanu, posibila plecare a lui Mihai Tudose ar genera o criza majora, pentru ca președintele Iohannis a afirmat ca nu va mai desemna inca un premier din partea PSD. In acest context…

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a publicat un document din care reiese ca un judecator de la Sectia penala a ICCJ ar fi autorizat supravegherea video, audio sau prin fotografiere, in perioada 4 iulie - 2 august 2014, a mai multor zeci de persoane din fruntea statului, printre care se afla și Calin…

- "Este dovada statului paralel. Nu am fost informat de interceptari. Președintele este o marineta. Iohannis face greșelile lui Traian Basescu", a zis șeful Senatului. știrea se actualizeaza

- Scandal in Senat, pe legile justiției. Președintele PMP, Traian Basescu a cerut in ședința de plen in care pe ordinea de zi se afla toate cele trei proiecte din pachetul de reforma a justiției, deși nu au rapoartele finalizate, sa se retraga din dezbatere aceste legi. Propunerea a fost respinsa, iar…