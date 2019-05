Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, spune ca spera ca Laura Codruta Kovesi sa obtina functia de sef al Parchetului European, el sustinand ca o implicare a acesteia in politica ar fi „ultima deziluzie” pe care i-ar face-o.„Sper sa obtina postul de procuror sef european si sa nu se…

- Dacian Cioloș a declarat, intrebat despre neințelegerile intre USR și PLUS despre care s-a vehiculat in spațiul public, ca nu exista disensiuni majore și nu poate fi vorba de o rupere a Alianței USR-PLUS, avand in vedere ca este una electorala, pentru alegerile europarlamentare. „Dupa europarlamentare…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat marti, la Focsani, referindu-se la scandalul dintre ministrul Carmen Dan si seful Directiei Generale Anticoruptie (DGA), chestorul Catalin Ionita, ca "atunci cand subordonatii te critica pe tine, ca ministru public, arata ca nu mai au incredere in tine".…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta , și președintele PMP, Eugen Tomac , au participat vineri la forumul Eurosfat, eveniment in cadrul caruia au discutat despre prioritatile partidelor lor pentru mandatul Parlamentului European. In cadrul dezbaterilor, ce doi au fost intrebați cu ce partid ar vota…

- 74% din respondenti au o optiune clara de vot in cazul in care alegerile prezidențiale ar fi duminica viitoare, cu 8% mai mult fața de luna ianuarie, scrie digi24.ro. Președintele Klaus Iohannis este primul in topul preferințelor alegatorilor. Șeful statului ar obține in primul tur 36%.…

- "Am ințeles ca Iohannis vrea sa intru in pușcarie ca sa doarma liniștit. Klaus, poate nu intru! Poate nu intru! Nu te culca pe o ureche", i-a transmis Dragnea președintelui Iohannis. "Anunt timpuriu fata da candidatura la presedintie" "Este, daca vreti, un anunt timpuriu fata da candidatura…

- Intrebat daca apreciaza ca Laura Codruța Kovesi va candida sau nu la prezidențiale, Traian Basescu a raspuns, in direct la Romania TV: „Nu cred, ca sa candidezi cu sanse la prezidentiale trebuie sa ai un partid puternic in spate, cu structuri. Daca prin absurd ar candida din partea USR-PLUS,…

