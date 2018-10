Băsescu critică parteneriatul public-privat: "E intenţie de furt. Îi ceri ca şi cum ai cere de la mama ta" "Ar trebui sa nu facem niciun parteneriat public privat pana ce nu cheltuim cele 9 miliarde de euro pe care le avem alocate pentru infrastructura. (...) Parteneriatul public privat inseamna taxe mari, iar o firma nu poate lua, ca statul, credite pe 25 de ani, cu perioada de gratie de 5 ani. La parteneriatul public privat nimeni nu stie cat costa in mod real si orice se poate negocia cu titularul de contract. De ce sa nu le faca din bani europeni, ca aia sunt gratis. (...) Cand am angajat toate fondurile alea si vedem ca avem proiect si nu avem cu ce sa le finantam, mai bine te duci la Banca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Europeana de Investiții (BEI) acorda Romaniei un imprumut de 450 de milioane de euro care este este destinat sa finanțeze contribuția naționala a acesteia la punerea in aplicare a Programului național de dezvoltare rurala (PNDR) al Romaniei, a anunțat intituția luni, scrie Mediafax, Acest…

- Nicoleta Dumitrescu Avand in vedere faptul ca dezvoltarea infrastructurii rutiere, dar si mentinerea in stare de viabilitate a drumurilor judetene reprezinta o prioritate, conducerea Consiliului Judetean Prahova, respectiv presedintele Bogdan Toader, a anuntat ca au fost realizate si sunt luate in calcul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, in debutul ședinței de miercuri a Guvernului, ca Romania va folosi un imprumut de 450 de milioane de euro de la Banca Europeana de Investiții (BEI) pentru asigurarea „cofinanțarii proiectelor susținute din fonduri europene, respectiv prin PNDL 2014-2020”.„Legat…

- Guvernul Romaniei va contracta un impurmut de 450 de milioane de euro de la Banca Europeana de Investitii, pentru cofinantarea proiectelor sustinute din fonduri europene din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 – 2020, a informat premierul Viorica Dancila, la inceputul sedintei de Guvern.…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri ca Guvernul va imprumuta aproape jumatate de miliard de euro de la Banca Europeana de Investitii pentru a confinanta proiecte din fonduri europene, spunand ca este vorba de Programul National de Dezvoltare Rurala „doua mii patrusprezece – 2020“.

- In luna august vor incepe procedurile de atribuire si dialogul competitiv cu investitorii in vederea realizarii autostrazii Ploiesti – Comarnic – Brasov, a anuntat ieri premierul Viorica Dancila, in deschiderea sedintei de Guvern, potrivit Agerpres. „Astazi se discuta, intr-o prima lectura, studiul…

- In luna august vor incepe procedurile de atribuire si dialogul competitiv cu investitorii in vederea realizarii autostrazii Ploiesti – Comarnic – Brasov, a anuntat joi premierul Viorica Dancila, in deschiderea sedintei de Guvern. “Astazi se discuta, intr-o prima lectura, studiul de fundamentare pentru…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca se va discuta, intr-o prima lectura, despre realizarea autostrazii Ploiesti – Comarnic – Brasov, fiind primul proiect in parteneriat public-privat demarat in Romania. Dancila a spus ca in luna august vor incepe procedurile…