Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu, senator PMP, a avut o discutie cu Tudorel Toader la Senat, unde era programata motiunea simpla pe Justitie. Intrebat daca l-a sfatuit pe Tudorel Toader sa nu demisioneze, Basescu a spus: "O, da! Da". El a punctat ca se asteapta de la presedintele Iohannis "sa-i toace" pe cei…

- Fostul presedinte Traian Basescu afirma ca PSD a incercat sa transfere in responsabilitatea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, modificarile la Codul penal, sperand ca, in cazul unei remanieri guvernamentale, seful statului, Klaus Iohannis, "sa le umple plasa de goluri" celor din PSD. Intrebat daca…

- Fostul presedinte Traian Basescu critica, intr-o postare pe Facebook, remanierea discutata la acesta ora de liderii PSD, spunand ca este o miscare proasta si o manevra prin cre liderul PSD Liviu Dragnea incearca sa-si mai aduca in Guvern „ceva clientela supusa“, in final intrebandu-se daca Cex-ul PSD…

- Fostul presedinte Traian Basescu critica, intr-o postare pe Facebook, remanierea discutata la acesta ora de liderii PSD, spunand ca este o miscare proasta si o manevra prin cre liderul PSD Liviu Dragnea incearca sa-si mai aduca in Guvern „ceva clientela supusa“, in final intrebandu-se daca Cex-ul PSD…

- Traian Basescu prezinta calcule care arata ca decizia Guvernului de a creste pensiile la mijlocul anului, in loc sa respecte indexarea la inceputul anului a facut ca pensionarii sa piarda, in total, in 2018 si 2019, peste 800 de milioane de euro."Eu macar v-am spus cinstit Pensionarii…

- Primul pas in readucerea tezaurului de aur in tara Senatorii au adoptat proiectul initiat de parlamentarii social-democrati Liviu Dragnea si Serban Nicolae privind statutul Bancii Nationale a României, care vizeaza modificarea politicii BNR privind constituirea si administrarea depozitelor…

- Ingradirea dreptului de a alege, inclusiv la referendum, reprezinta infractiune, a afirmat joi presedintele PNL, Ludovic Orban, referindu-se la o declaratie facuta de Mircea Draghici, coordonatorul campaniei electorale a Partidului Social Democrat, conform careia legea nu permite decat sectii de votare…

- Uniunea Europeana trebuie sa aiba parghii serioase pentru a putea determina un guvern sa respecte statul de drept, iar Articolul 7 este insuficient. De aceea, oricat de sever suna, e nevoie de conditionarea banilor europeni care ajung la Budapesta sau Bucuresti, iar oamenii trebuie sa inteleaga ca nu…