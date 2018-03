Băsescu: Cred că trebuie asumat riscul desecretizării tuturor protocoalelor de colaborare Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a afirmat ca, avand in vedere presiunea publica, trebuie asumat riscul desecretizarii tuturor protocoalelor semnate de SRI, precizand ca CSAT nu are ce desecretiza din acest punct de vedere.



"Protocolul nu poate reflecta decat proceduri in baza legii. Eu sunt convins ca, desi se vorbeste foarte mult de aceste protocoale, se face o mare greseala ca institutiile care le-au semnat nu le desecretizeaza. Am un singur dubiu, daca nu cumva devoalarea procedurilor ii ajuta pe infractori. Aici am un dubiu. Dar altfel, avand in vedere presiunea publica,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu dezvaluie ce decizie ar lua pe cererea lui Tudorel Toader de revocare a sefei DNA, daca ar mai fi presedinte. Fostul sef de stat afirma ca ar respinge soicitarea, pentru a transmite un mesaj despre functia prezidentiala."Eu as avea in vedere un lucru la care as tine foarte mult…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat sambata-seara ca desecretizarea protocoalelor incheiate de DNA trebuie facuta "cat mai rapid", adaugand ca atitudinea pe care au exprimat-o in acest sens prim-ministrul si ministrul Justitiei este una "foarte sanatoasa si corecta din punct…

- "Candidatul USR la alegerile prezidențiale il vom alege prin referendum intern. Candidatul care va fi propus va fi validat de partid, aici nu este nici un dubiu. Urmeaza sa aflam cine va fi. Noi suntem un partid pe bune și nu avem listele alea predefinite sa le scoatem și sa le punem pe masa, fiecare…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, sustine ca un premier sau un ofiter de informatii nu va devoala secrete de stat la audierea la o comisie parlamentara, ci, eventual, doar unele “lucruri ilegale, daca le cunoaste”. ”De la un ofiter de informatii, de la un sef de stat, de la un prim-ministru…

- PENSII 2018 Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, s-a pronuntat marti impotriva oricarei pensii speciale, precizand ca nu crede ca va fi sustinuta initiativa legislativa depusa la Camera Deputatilor prin care se propune acordarea unei indemnizatii alesilor locali pentru limita de varsta.…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, marti, ca nu va sustine proiectul privind pensiile speciale pentru alesii locali, afirmand ca pensiile speciale sunt „un furt” pentru ca nu sunt rezultate din contributii.

- Astazi, la Palatul Parlamentului, s a desfasurat Consiliul Executiv National al PMP. In cadrul sedintei, PMP a decis convocarea Congresului Extraordinar al partidului pentru data de 16 iunie.Deputatul PMP de Constanta, Robert Turcescu a precizat pentru cotidianul ZIUA de Constanta ca nu se pune problema…

- "Alegem primarul in doua tururi" si "Unirea cu R. Moldova" constituie doua proiecte care vor fi supuse marti aprobarii Consiliului Executiv National al Partidului Miscarea Populara. Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a explicat ca aceasta campanie - "Alegem primarul in doua tururi" - trebuie…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a stabilit ca 26 martie sa fie termenul de audiere in cazul sesizarii care ii vizeaza pe presedintele Klaus Iohannis si pe procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. "S-a dat un termen de audiere pe 26 martie,…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, duminica seara, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, ar trebui sa fie "foarte alertat" de voturile pentru Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, primite de acestia la congresul partidului, deoarece respectivele voturi indica existenta unui "filon care va exploda",…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a prezentat, in cadrul Congresului PSD, marele proiect de țara, in viziunea PSD. Acesta se numește ”gROwth” și, conform lui Dragnea, este ca o foaie de parcurs pentru ceea ce trebuie sa faca statul pentru un cetațean de la naștere și pana la finalul vieții.”Avem…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, ca Romania ar putea acorda in aceasta vara sprijin financiar pentru oamenii cu venituri mici din Republica Moldova, precizand ca subiectul va fi luat in discutie in cadrul coalitiei si a Guvernului. Totodata, el a subliniat, in cadrul…

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, transmite AFP. Dupa mai multe zile de intense speculatii,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, pentru AGERPRES, ca este nevoie de o colaborare strategica intre Romania si Ungaria, la fel cum este necesar ca Romania sa aiba parteneriate si politici de vecinatate cu toate statele din jurul sau. In context, el s-a referit la necesitatea dezvoltarii…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut in mai multe randuri, in mod public, sa fie audiat in Comisia de Control a SRI.In cadrul Comisiei SRI s-a supus la vot audierea lui Liviu Dragnea pentru data de 20 martie, insa aceasta propunere a fost respinsa de coaliția PSD-ALDE. Pentru ca…

- Președintele CJ Vrancea Marian Oprișan a lansat luni, la Palatul Parlamentului, un atac la adresa secretarului general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu. ”Numai un nebun ar putea sa spuna ca Liviu Dragnea, care a avut atat de suferit, ar avea legatura cu serviciile. Nu, Liviu Dragnea nu are legatura…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoanu a lansat un atac la adresa lui Liviu Dragnea, pe care il combate cu propriile sale declarații. „PROBA audio-video a caracterului #INFECT al distinsului Ludovic Orban Ludovic Orban, 2013: „Propunerea Codruței Kovesi echivaleaza cu o #TRADARE de neacceptat…

- Ion Iliescu iși sarbatorește sambata, 3 martie, ziua de naștere. Fostul președinte al Romaniei implinește 88 de ani. Președintele de onoare al PSD s-a nascut in municipiul Oltenia, județul Calarași. Iliescu a disparut in ultima perioada din lumina reflectoarelor, din cauza unei probleme la picior. …

- La invitatia presedintelui Iustin Cionca si a rectorului Universitatii de Vest „Vasile Goldis”, prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, in baza parteneriatului dintre cele doua institutii, o delegatie a Districtului Tubingen (Germania), condusa de presedintele Joachim Walter, se afla in aceste zile in…

- Astazi, 28 februarie 2018, s-a semnat un protocol de colaborare intre Spitalul Municipal Aiud și Spitalul Monza București, centru de excelenta sub genericul “AB Heart – excelența și pasiune pentru sanatatea aiudenilor” (Aiud-București Inima). La eveniment, Spitalul Municipal Aiud a fost reprezentat…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, ca raportul Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 decredibilizeaza Parlamentul prin falsurile pe care le introduce in opinia publica, informeaza Agerpres.Astfel de rapoarte…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, ca raportul Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 decredibilizeaza Parlamentul "prin falsurile" pe care le introduce in opinia...

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, ca raportul Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 decredibilizeaza Parlamentul "prin falsurile" pe care le introduce in opinia publica. "Astfel de rapoarte nu…

- Traian Basescu a vorbit, vineri seara la Romania Tv, urmare dezvaluilor facute de Dan Andronic, despre controversata intalnire- confirmata de DNA, de Dinu Pescariu și procurorul Iorga Moraru- dintre .efa DNA și tenismanul Dinu Pescariu. Fostul președinte a devoalat și cine ar fi putut fi președintele…

- Presedintele de onoare al Partidului Democrat (PDM), Dumitru Diacov, este sceptic in privinta viitorului politic de la Chisinau al fostului presedinte roman Traian Basescu. Potrivit lui, Basescu a fost „parasutat” in Republica Moldova doar pana la parlamentarele din 2018, cu scopul de a spori numarul…

- Liviu Dragnea va fi audiat de Comisia pentru controlul activitatii SRI Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi audiat în mod "sigur" la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, la o data ce va fi stabilita, a anuntat senatorul Claudiu Manda, seful acestei comisii.…

- "M-am uitat si pe declaratia presedintelui Juncker si pe declaratia presedintelui Iohannis. Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele Iohannis, am acelasi punct de vedere. De fapt, si domnul Juncker a spus - poate cu alte cuvinte - acelasi lucru. Legile justitiei vor fi puse in acord cu deciziile…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, afirma ca îndepartarea SPP de la îndeplinirea misiunii de protectie a demnitarilor, "în baza unor bârfe de partid", este ilegala, ca si transferul acestor atributii catre

- Presedintele PMP, Traian Basescu, afirma ca indepartarea SPP de la indeplinirea misiunii de protectie a demnitarilor, "in baza unor barfe de partid", este ilegala, ca si transferul acestor atributii catre Jandarmerie, sustinand ca Liviu Dragnea incepe sa construiasca institutii paralele cu cele legale.…

- Președintele PSD Liviu Dragnea sugereaza ca intrarea lui Darius Valcov in Guvern ca și consilier de stat al premierului Viorica Dancila nu este o noutate deoarece el a fost ”la Guvern tot timpul”. ”A lucrat la Guvern tot timpul si a sprijinit cele doua guverne si sprijina in continuare. Este un om de…

- Presedintele de onoare al Partidului Democrat (PDM), Dumitru Diacov, este sceptic in privinta viitorului politic de la Chisinau al fostului presedinte roman Traian Basescu. Potrivit lui, Basescu a fost „parasutat” in Republica Moldova doar pana la parlamentarele din 2018, cu scopul de a spori numarul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat luni ca partidul va analiza, marti, protocolul de colaborare parlamentara cu majoritatea PSD-ALDE, pentru a decide daca renunta la acesta ori il continua. „Maine (marti – n.r), la ora 10:00, vom avea o sedinta reunite a grupurilor noastre in care vom discuta…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, sambata, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, vrea sa ”pricopseasca” Romania ”cu un analfabet la Educatie”, cerandu-i sa-l retraga pe Valentin Popa de pe lista cu ministri propusi, dar sa nu il inlocuiasca pe acesta cu ”groparul Educatiei, Cati Andronescu”.

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, sambata, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, tine sa "pricopseasca" Romania cu un "analfabet" la Educatie. "Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopseasca Romania cu un guvern in care sunt destui oameni cu probleme penale. Dar asta nu i-a ajuns…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, marti, ca prin nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia premier incepe "guvernarea 100% Dragnea", afirmand totodata ca Partidului Social Democrat ii va fi greu sa administreze modificarile aduse Codului Fiscal.

- ”(Viorica Dancila-n.r.) va fi foarte docila in relatia cu Daddy (Liviu Dragnea-n.r.). In sfarsit Dragnea va fi seful Guvernului. Incepe guvernarea 100% Dragnea”, a declarat presedintele PMP, Traian Basescu, la TVR1. Traian Basescu a afirmat ca Romania ”nu va merge rau”, insa Partidului Social Democrat…

- Traian Basescu ramane fara cetațenia moldoveneasca. Judecatoria Chișinau a respins cererea fostului președinte privind anularea decretului de retragere a cetațeniei Republicii Moldova, care a fost semnat de Igor Dodon. Decizia nu este insa definitiva și poate fi atacata in termen de 30 de zile, relateaza …

- Presedintele PMP Traian Basescu il critica, pe Facebook , pe presedintele Iohannis pentru ca a acceptat nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de premier facuta de de PSD, spunand ca a dat “constient Guvernul Romaniei pe mana condamnatului Dragnea”, desi avea marja constitutionala suficienta…

- Cele trei partide – PMP, PER și PNȚCD – au, in Timiș, 83 de consilieri in 50 de localitați. Protocolul a fost semnat joi, in trei exemplare, de reprezentanții celor trei formațiuni politice. Protocolul este valabil pana in luna iunie a anului 2020. „PNȚCD vine alaturi de noi sa incercam…

- Fostul președinte Traian Basescu critica decizia lui Klaus Iohannis. &"Presedintele a ales cea mai comoda solutie pentru domnia sa desemnând-o pe teleormaneanca Viorica Vasilica Dancila, spre bucuria lui Daddy&", a scris Basescu pe contul sau

- Presedintele PMP Traian Basescu sustine ca presedintele Klaus Iohannis are toata indreptatirea si chiar obligatia politica sa incerce si o nominalizare de prim-ministru din opozitie, dupa ce alianta PSD-ALDE s-a dovedit inapta pentru guvernare.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca demisia lui Mihai Tudose arata ca PSD este un partid aflat in criza. Orban spune ca partidul pe care il conduce considera ca in aceasta situație, cea mai buna soluție este declanșarea unor anticipate. Intr-un punct de vedere postat pe pagina de socializare…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, luni seara, pe Facebook, ca liderul PSD Liviu Dragnea este ”un descreierat bolonav de putere care si-a decapitat doua guverne in 12 luni”, transmitandu-i acestuia ca Romania afla intr-o zona cu tensiuni militare,

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, luni, pe Facebook, ca ministrul nu poate cere revocarea premierului, afirmand ca ”nicaieri in Constitutie nu este implicat CEx-ul, baronii sau DADDY (Liviu Dragnea-n.r.)”. ”Despre criza din PSD ! Intr-un context european important, de care Romania…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, la B1 TV, ca va depune în Parlament, un proiect de lege privind unirea cu Republica Moldova, care se va baza si pe Decizia 148 a Senatului Statelor Unite ale Americii. ”(La începerea sesiunii parlamentare-n.r.)…

- Președintele executiv PSD, Niculae Badalau a facut o afirmație șoc îm emisiunea „Subiectiv”, și anume ca mâine trebuie sa se decida cine pleaca: fie premierul Mihai Tudose, fie ministrul de Interne, Carmen Dan. „Într-o relație foarte buna. Suntem colegi…

- Lupta pentru putere in PSD se adanceste. Presedintele social-democratilor Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose nu au depasit tensiunile aparute in toamna la momentul indepartarii din Guvern a vicepremierului Sevil Shhaideh si a ministrului Rovana Plumb.

- Presedintele american Donald Trump lauda Consiliul de Securitate al ONU pentru impunerea de noi sanctiuni dure Coreei de Nord, ca raspuns la testele cu rachete.Intr-un mesaj publicat pe Twitter, presedintele spune ca votul a demonstrat ca lumea "vrea pace, nu moarte”. "Consiliul de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat joi seara ca anul 2017 din punct de vedere politic este un dezastru pentru PSD, care a scazut intre 12-13 procente in primul an de guvernare, cu crestere economica de aproape 7%, iar PNL este partidul care a crescut cel mai mult - intre 8 si 10 procente,…