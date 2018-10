Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu cere desecretizarea planurilor de cooperare dintre SRI și DNA, in contextul in care Comisiile pentru aparare si pentru administratie publica ale Senatului au dat marți un raport favorabil asupra proiectului de lege initiat de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu…

- "Vreau sa spun ca nu se face prin lege desecretizarea, sunt decizii ale Curtii Constitutionale care spun ca este suficienta o hotarare de guvern pentru a se desecretiza orice secret de stat. Curtea Constitutionala a stabilit inca din 2006 ca desecretizarea de documente strict secrete sau secrete…

- Comisiile pentru aparare si pentru administratie publica din Senat au dat, marti, raport comun de admitere pentru proiectul de lege initiat de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu de declasificare a hotararii CSAT 17/2005 privind combaterea coruptiei. Admis a fost si amendamentul fostului presedinte…

- Solicitare interesanta a fostului presedinte Traian Basescu in Parlament. Senatorul PMP a depus un amendament la legea lui Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, privind desecretizarea protocoalelor secrete dintre SRI si serviciile secrete. Ce prevede amendamentul depus de Traian Basescu: „Se desecretizeaza…

- Deputat independent, Av. Dr. Remus Borza Legea offshore este, mai nou, marul discordiei in coalitie. Avea dreptate fostul președinte Traian Basescu care s-a referit la acțiunea sau inacțiunea celor doi lideri ai coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. Acesta din urma este exponentul…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, se implica in scandalul pe Legea offshore. Dupa ce astazi la presiunea ALDE și UDMR legea a fost retrimisa in comisii pentru dezbatere, Traian Basescu a reacționat dur pe Facebook. "Dar interesul Romaniei ?In Parlamentul Romaniei…

- Una dintre cele mai socante demonstratii ale dezbinarii generalizate ar fi ca 1 decembrie sa prinda Romania fara o majoritate parlamentara, cu un premier demis sau demisionar, dar si fara Liviu Dragnea la conducerea PSD. In acest moment acest lucru pare posibil, dar improbabil. Nemultumitii din PSD…

- Autor: Petru ROMOȘAN A fost evocata in exces existenta unui asa-zis stat paralel in scumpa si saraca noastra Romanie. Cat adevar este in toata aceasta poveste ? Coabiteaza in Romania un stat de drept si un stat paralel ? Imposibil ! Romania e dintre cele mai sarace tari din UE, desi printre cele mai…