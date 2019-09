Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a admis vineri actiunea CNSAS si a decis ca fostul presedinte Traian Basescu a colaborat cu Securitatea comunista. Decizia nu e definitiva. "Admite actiunea. Constata calitatea de colaborator al Securitatii in privinta paratului Basescu Traian. Cu recurs…

