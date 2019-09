Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a fost colaborator al fostei Securitați și a furnizat note informative sub numele conspirativ de „Petrov”, a stabilit vineri Curtea de Apel București. Fostul președinte al Romaniei a anunțat ca va ataca decizia la Curtea Suprema și susține ca in acea perioada era student la Institutul…

- Europarlamentarul PMP Traian Basescu, fost sef al statului, a anuntat vineri ca va contesta la Inalta Curte decizia Curtii de Apel Bucuresti care a decis ca a colaborat cu Securitatea comunista. "Este o decizie a judecatorului, nu pot sa o contest decat legal, ca om care a tinut la constructia…

- Fostul presedinte Traian Basescu a anuntat, vineri, ca va contesta sentinta Curtii de Apel Bucuresti, care i-a constatat calitatea de colaborator al Securitatii, afirmand ca ceea ce a facut el nu poate fi etichetat ca fiind colaborare cu institutia respectiva.

- Avocata Maria Vasii a declarat vineri la Antena 3, dupa decizia Curții de Apel București, care a stabilit ca fostul președinte Traian Basescu a colaborat cu Securitatea, ca in cazul in care aceasta decizie ramane definitiva, atunci fostul șef al statului risca sa aiba probleme penale pentru infracțiunea…

- "Am vazut decizia, voi contesta la ICCJ. Nu-l acuz pe judecator, asta e. A fost aprecierea lui, voi incerca sa explic mai bine. (...) Nu va pot spune decat ca-i contesta si pana una alta nu este decizie definitiva. Voi face contestatie, si repet, niciodata in tinerete nu am stiut ca contrainformatii…

- Magistrații Curții de Apel Bucuresti au decis vineri ca fostul presedinte Traian Basescu a colaborat Securitatea. Decizia nu este definitiva și poate fi atacata cu apel la ICCJ in 15 zile.Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS) a solicitat instantei stabilirea calitatii…

