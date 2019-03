Băsescu: Cioloș a cumpărat un partid, o cutie goală Fostul președinte a fost intrebat despre alianțele care ar putea conta la alegerile europarlamentare. "Alianțe nu sunt pentru alegeri. In afara de cea dintre Cioloș-Barna, care e o alianța intre USR și o cutie cumparata. Asta a facut Cioloș, a cumparat un partid și el, se numește "PLUS". Nu știu ce pasiune are Barna pentru cutii goale. Ma rog, a adunat-o acolo in alianța. Alte alianțe nu sunt. Ar mai fi asta a lui Pavelescu. A venit Aurelian Pavelescu și a facut alianța cu PSD-ul. Orice aș fi putut sa cred dar n-aș fi vazut PSD-ul in alianța cu partidul lui Ion Iliescu. Eu l-am ajutat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

