Basescu, catre Tudose: Fiti prim-ministru, nu gainar de Brailita! Cereti institutional revocarea ministrului de Interne!

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte, Traian Basescu lanseaza o scrisoare deschisa catre premierul Mihai Tudose, șeful PSD, Liviu Dragnea și Carmen Dan. Basescu o sfatuiește pe doamna ministru de Interne sa iși dea singura...

- Fostul presedinte Traian Basescu i-a transmis, miercuri, pe Facebook, premierul Mihai Tudose, ca ”a da batalia cu Dragnea prin umilirea unui ministru nu este demn”, sfatuind-o pe Camen Dan sa demisioneze de la conducerea MAI si sa arate ca ea este ”singurul barbat” dintre Dragnea si Tudose.

- Fostul Președinte al Romaniei Traian Basescu a postat, pe pagina sa de Facebook, un mesaj in termeni duri prin carele transmite premierului Mihai Tudose șipreședintelui PSD Liviu Dragnea ca sunt in stare sa distruga instituții vitale ale statului in lupta lor pentru putere. Traian Basescu susține ca…

- "Catre : Domnul Prim Ministru Tudose, Spre stiinta : Liviu Dragnea, Spre stiinta : Doamna Carmen Dan, Ministrul Carmen Dan este femeie. A da batalia cu Dragnea prin umilirea unui ministru nu este demn pentru un Prim Ministru. Iar daca acel ministru este femeie, jocul umilintei va descalifica iremediabil.…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, transmite un mesaj premierului si "spre stiinta" liderului PSD si ministrului de Interne, subliniind ca un prim-ministru poate cere institutional revocarea unui membru al Cabinetului. ''Ministrul Carmen Dan este femeie. A da batalia cu Dragnea prin…

- Fostul președinte, Traian Basescu, intervine in scandalul momentului. Liderul PMP condamna prin cuvinte dure repercusiunile pe care „lupta de putere” dintre premierul Mihai Tudose și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea o are asupra funcționarii statului.

- Razboiul politic dintre Mihai Tudose și Liviu Dragnea trece la un alt nivel. Fostul președinte, Traian Basescu, intervine in scandal și il umilește pur și simplu pe titularul de la Palatul Victoria. Basescu ii transmite lui Tudose sa fie premier in adevaratul sens al cuvantului și si nu o implice…

- "Domnule Prim Ministru Tudose, Spre stiinta : Liviu DragneaSpre stiinta : Doamna Carmen Dan Ministrul Carmen Dan este femeie. A da batalia cu Dragnea prin umilirea unui ministru nu este demn pentru un Prim Ministru. Iar daca acel ministru este femeie, jocul umilintei va…

- Fostul premier Victor Ponta ii transmite lui Liviu Dragnea ca ministrul Carmen Dan trebuie sa plece de urgența din funcție. "Situatia de azi este cea mai rea posibila : pentru oamenii care vor si au nevoie sa aiba incredere in Politie, pentru majoritatea covarsitoare a angajatilor corecti si muncitori…

- Victor Ponta a intervenit, miercuri, în scandalul momentului. Fostul premier îi transmite lui Dragnea ca ministrul Carmen Dan trebuie sa plece de urgența din funcție. "Situatia de azi este cea mai rea posibila : pentru oamenii care vor si au nevoie sa aiba incredere in Politie,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a avut o intalnire cu premierul Mihai Tudose, in biroul premierului, dupa finalizarea ședinței de Guvern.In debutul ședinței de Guvern, premierul Mihai Tudose a refuzat sa-l demita pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu. Dupa aceasta intanlnire din…

- In ședința de Guvern de miercuri, premierul nu l-a demis pe șeful Poliției. Mihai Tudose i-a cerut insa acestuia sa prezinte un raport detaliat saptamana viitoare și i-a felicitat pe polițiști pentru ca l-au prins pe agresor in doua zile. Asta, cu toate ca marți, ministrul de Interne Carmen Dan i-a…

- Seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, s a intalnit cu premierul Mihai Tudose la Palatul Victoria. Despescu si a prezinte raportul de activitate, dupa ce ministrul Carmen Dan a propus demiterea lui, scrie Adevarul.ro.Surse guvernamentale au declarat pentru "Adevarulldquo; ca premierul Mihai Tudose…

- Premierul Mihai Tudose nu-l considera vinovat in scandalul polițistului-pedofil pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, cel caruia ministrul de Interne, Carmen Dan i-a cerut sa demisioneze. Mai mult, potrivit unor surse, Tudose i-ar fi cerut lui Carmen Dan, intr-o intalnire privata, sa nu ceara demisia…

- Premierul Mihai Tudose nu vrea sa semneze demiterea din functie a sefului Politiei, Bogdan Despescu, pana cand nu va auzi si argumentele sale, nu doar varianta ministrului de Interne Carmen Dan. Decizia premierului vine in contextul in care acesta forteaza demisia ministrului de Interne Carmen Dan,…

- Vicepresedintele Comisiei de aparare din Camera Deputatilor a declarat marti ca ministrul de Interne, Carmen Dan, trebuie sa demisioneze. Ovidiu Raetchi (PNL) a argumentat si de ce. El a spus ca: "politiei i-au trebuit 48 de ore ca sa iti recunoasca un coleg pedofil la televizor", iar "DGPI a tacut…

- Noi am trecut ușor peste o informație extrem de grava: Testarile psihologice realizate pe angajații Ministerului de Interne nu sunt omologate. Asta inseamna ca nu au licența. Nu sunt valide. Este ingrozitor ceea ce aud. In mod normal, de acum 10 minute, trebuia sa se suspende toata activitatea de…

- Ministrul de Interne Carmen Dan a anuntat marti ca a trimis premierului Mihai Tudose cererea de demitere din functie a sefului Politiei Romane, buzoianul Bogdan Despescu, potrivit gandul.info, in urma scandalului iscat in Poliție legat de cazul polițistului acuzat de pedofilie. „Am transmis premierului…

- Ministrul de Interne Carmen Dan a anuntat marti ca a cerut lui Mihai Tudose schimbarea din functie a sefului Politiei Romane, chestorul sef Bogdan Despescu, deoarece institutia are nevoie de recastigarea increderii cetatenilor.Carmen Dan: Am transmis propunerea de schimbare din functie a sefului Politiei…

- Ministrul de Interne Carmen Dan a anuntat marti ca a cerut lui Mihai Tudose schimbarea din functie a sefului Politiei Romane, chestorul-sef Bogdan Despescu, deoarece institutia “are nevoie de recastigarea increderii cetatenilor”, informeaza HotNews.ro. Carmen Dan a precizat ca a ...

- Carmen Iohannis, sotia presedintelui Iohannis, a incasat anul trecut din salarii 28.122 de lei, in crestere cu aproape 6.000 de lei fata de 2015. Veniturile primului om in stat au fost de aproape sapte ori mai mari in 2016. Astfel, veniturile salariale ale lui Iohannis au fost de 196.155 de lei,…

- Sedinta solemna a Parlamentului dedicata omagierii Regelui Mihai s-a incheiat, luni, in acordurile imnului regal - "Poema Romana" de George Enescu. Sedinta solemna a Camerelor reunite ale Parlamentului s-a desfasurat in prezenta presedintelui Klaus Iohannis, a Custodelui Coroanei, principesa Margareta…

- Ședința solemna a Camerelor reunite ale Parlamentului, dedicata omagierii Regelui Mihai I, a inceput. La lucrari participa, alaturi de parlamentari, președintele Klaus Iohannis, Custodele Coroanei Române, principesa Margareta, patriarhul Daniel, premierul Mihai Tudose, membri…

- In contextul scandalului dintre Gabriela Firea si premierului Mihai Tudose, fostul lider PSD Victor Ponta se astapta ca Liviu Dragnea sa initieze o motiune de cenzura si impotriva Guvernului Tudose, dupa ce a trantit Executivul Grindeanu. Ponta sustine ca decizia de a organiza un targ de Craciun in…

- Primul președinte al Romaniei dupa Revoluția din 1989, Ion Iliescu, nu a fost prezent, pentru prima oara in toți acești ani, la parada de 1 Decembrie. Soția sa a explicat care a fost motivul absenței acestuia. Ion Iliescu a stabilit o premiera de Ziua Naționala a Romaniei. Fostul președintre al Romaniei…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a afirmat, joi seara, ca are o relatie "institutional corecta" cu presedintele Klaus Iohannis. Intrebat la Antena 3 care mai este relatia sa cu seful statului, premierul a raspuns: "Institutional corecta".Totodata, chestionat care este relatia sa cu presedintele…

- Premierul a fost rugat ca catalogheze relatia pe care o are cu presedintele Klaus Iohannis, cu liderul PSD, Liviu Dragnea si cu coalitia de guvernare. El a catalogat drept "institutional corecta" relatia cu Iohannis si "buna" atat relatia cu Dragnea, cat si cea cu coalitia. Referindu-se la…

- „PSD este un partid de masa, dar nu suntem un partid doar pentru cei care au probleme. Suntem un partid care sta in contact direct cu cetatenii si care pune in permanenta ca obiectiv principal al politicii lui cetateanul. Nu sistemul, nu sistemele, nu institutiile, ci totul sa fie facut pentru ca…

- Senatorul PMP Traian Basescu a declarat luni ca dezechilibrele macroeconomice care "se prefigureaza" ii au ca "artizani" pe Liviu Dragnea, Darius Valcov si Olguta Vasilescu si nu pe ministrul Finantelor, Ionut Misa, sau premierul Mihai Tudose....

- Fostul presedinte, Traian Basescu, intervine in scandalul din Guvern. Dupa ce Executivul a amanat de doua ori revolutia fiscala, se pare ca totul a luat-o razna. Basescu le ia apararea lui Mihai Tudose si Ionut Misa si ii considera vinovati pe Liviu Dragnea, Darius Valcov si Lia Olguta Vasilescu.…

- Senatorul PMP Traian Basescu a declarat luni ca dezechilibrele macroeconomice care "se prefigureaza" ii au ca "artizani" pe Liviu Dragnea, Darius Valcov și Olguța Vasilescu și nu pe ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, sau premierul Mihai Tudose. "În momentul…

- Fostul președinte Traian Basescu, actual senator PMP, a avut o ieșire virulenta impotriva ministrului de Finanțe, Ionuț Mișa, in timpul dezbaterilor pe moțiunea simpla depusa in Senat. Basescu susține ca trebuie sa plece acasa toți liderii PSD, in frunte cu Liviu Dragnea, Olguța Vasilescu, Darius…

- Intr-un mini-interviu pentru Antena3, fostul premier Victor Ponta a facut dezvaluiri uluitoare cu privire la Klaus Iohannis. Fostul premier a vorbit și despre intoarcerea sa in PSD, despre supararea pe Liviu Dragnea, dar și despre vizita in via lui Sebastian Ghița.Reporter: Sorin Grindeanu…

- Ministrul Energiei, Toma Petcu, vicepresedinte al ALDE, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa organizata la Targu-Jiu, ca relatia dintre presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si premierul Mihai Tudose este "foarte buna".Citește…

- Ministrul Finantelor, Ionuț Mișa, scapa deocamdata de remaniere. ”Nu intentionam schimbarea lui Ionut Misa”, a afirmat premierul Mihai Tudose, dupa ce, marți, acelasi mesaj îl transmitea si președintele PSD, Liviu Dragnea. Întrebat daca este…

- Argumentele premierului ar fi modul in care Mișa comunica informații cu impact mare in economie, fara sa fi fost agreate in interiorul Guvernului. Este vorba despre recentul anunț al ministrului Economiei de introducere a unei taxe de solidaritate de 2% pentru angajatori, dar care nu ar urma sa mearga…

- UPDATE: Liderul PSD Liviu Dragnea neaga informația ca premierul și-ar dori schimbarea lui Ionuț Mișa din funcția de ministru al Finanțelor. Președintele PSD Liviu Dragnea și premierul Mihai Tudose s-au intalnit, luni seara, potrivit unor surse Antena3, la Vila Lac 1. Potrivit surselor citate, premierul…

- Surse guvernamentale au declarat pentru „Adevarul“ ca premierul Mihai Tudose vrea sa-l schimbe din functie pe Ionut Misa, ministrul de Finante, ca urmare a faptului ca a anuntat de capul sau taxa de solidaritate. Tudose il suspecteaza pe ministrul de Finante ca-i face jocurile lui Liviu Dragnea. Numai…

- Președintele PSD Liviu Dragnea și premierul Mihai Tudose s-au intalnit, luni seara, potrivit unor surse Antena3, la Vila Lac 1. Potrivit surselor citate, premierul și l-ar dori schimbat pe ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, de la conducerea instituției. De asemenea, s-a discutat și despre proiecția…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a solicitat luni premierului Mihai Tudose demiterea ministrului Finantelor, Ionut Misa, argumentand ca aberatiile fiscale initiate de acest ministru risca sa afecteze perspectivele de dezvoltare economica a Romaniei. ”Solicitam premierului Tudose demiterea ministrului…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, liderul PSD, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose ar fi avut o intalnire secreta, departe de ochii presei, in contextul in care, potrivit unor informații pe surse, președintele Klaus Iohannis ar putea respinge nominalizarea lui Paul Stanescu pentru…

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu discuta in acest moment situatia ministrului ALDE pentru pentru Relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie, pe numele caruia DNA a cerut inceperea urmaririi penale si pe care premierul Mihai Tudose doreste sa-l remanieze, noteaza...

- Victor Ponta nu rateaza niciun scandal din PSD ca sa nu îl atace în liderul partidului, Liviu Dragnea. Fostul premier spune ca„ Mihai Tudose a reușit sa scape din Guvern de cei mai importanți soldati ai „Cartelului de la Teldrum” - Mihai Busuioc, Sevil Shaideh…

- Dupa mai multe runde de discuții maraton intre Liviu Dragnea și Mihai Tudose se pare ca liderul PSD a inaintat o oferta catre premier.Conform unor surse din ședința PSD, Liviu Dragnea nu dorește sa renunțe la Sevil Shhaideh, in schimb o sacrifica pe Rovana Plumb. Totuși, Rovana Plumb va fi…

- PSD se reunește in ședința pentru a decide solicitarea de remaniere a premierului care a amenințat ca demisioneaza daca revocarea nu este aprobata. Bogdan Chirieac spune ca astazi se va tranșa jocul de putere in partid. Analistul considera ca premierul Mihai Tudose a ridicat ștacheta foarte…