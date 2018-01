Stiri pe aceeasi tema

- Fostul Președinte al Romaniei Traian Basescu a postat, pe pagina sa de Facebook, un mesaj in termeni duri prin carele transmite premierului Mihai Tudose șipreședintelui PSD Liviu Dragnea ca sunt in stare sa distruga instituții vitale ale statului in lupta lor pentru putere. Traian Basescu susține ca…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, transmite un mesaj premierului si "spre stiinta" liderului PSD si ministrului de Interne, subliniind ca un prim-ministru poate cere institutional revocarea unui membru al Cabinetului. ''Ministrul Carmen Dan este femeie. A da batalia cu Dragnea prin…

- Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, i-a transmis joi seara pe Facebook lui Mihai Tudose ca „a da batalia cu Dragnea prin umilirea unui ministru nu este demn pentru un Prim Ministru”, recomandandu-i acestuia din urma sa ceara revocarea lui Carmen Dan in mod institutional.

- Razboiul politic dintre Mihai Tudose și Liviu Dragnea trece la un alt nivel. Fostul președinte, Traian Basescu, intervine in scandal și il umilește pur și simplu pe titularul de la Palatul Victoria. Basescu ii transmite lui Tudose sa fie premier in adevaratul sens al cuvantului și si nu o implice…

- Prim-ministrul Romaniei, Mihai Tudose, a declarat miercuri, in emisiunea „Sinteza zilei”, ca din punctul sau de vedere demisia lui Carmen Dan de la Ministerul de Interne reprezinta reactia normala dupa scandalul cu pedofilul politist.

- 'Referitor la ceea ce s-a intamplat astazi, la sedinta de guvern, respectiv la reactia premierului Mihai Tudose, perceptia mea este aceea ca domnul prim ministru are un comportament neadecvat in ceea ce priveste femeile - am vazut pana acum ca, din opt femei care au fost ministru, doua dintre ele…

- Fostul premier Victor Ponta afirma ca ministrul de interne Carmen Dan trebuie sa plece din functie, iar liderul PSD Liviu Dragnea este cel care trebuie sa ii ceara acest lucru. Intr-o postare pe Facebook, Ponta afirma si ca premierul Mihai Tudose trebuie sa numeasca un nou sef la Politia Romana.

- Sistemul public de sanatate are nevoie de "tratament soc", care trebuie administrat in infrastructura medicala, in aparatura moderna si pentru motivarea personalului de specialitate, a afirmat marti premierul Mihai Tudose."Serviciile medicale de calitate presupun investitii. Investitii in…

- Deputat PNL, dupa jefuirea reședinței ambasadorului din Pakistan:” Domnule Dragnea, doamna Dan, hai sa-i ajutam pe jandarmi sa faca bine lucrurile!”, a scris sambatat liberalul Ovidiu Raețchi, pe pagina de Facebook. El mai arata ca ministrul de Interne trebuie sa ințeleaga ca Jandarmeria e in situația…

- „Ii mulțumesc doamnei ministru Doina Pana pentru activitatea deosebita depusa in Guvernul Romaniei! #RadarulPadurilor , Codul #silvic , diminuarea defirișarilor ilegale, toate acestea și multe altele nu ar fi fost posibile fara implicarea doamnei ministru! Propunerea pentru noul ministru va fi stabilita…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca orice discutie cu ”Tudorel” Tudose despre legile justitiei este inutila si sustine ca premierul „Tudose este doar un alt Dragnea... de Braila”.Negocieri EȘUATE la Guvern: 'Protestele continua pana vor fi stopate modificarile la legislatia penala'…

- Fost președinte, Traian Basescu, a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj-sinteza, un fel de bilanț la sfarșit de an. Acesta face o trecere in revista a lucrurilor de care romanii ar avea nevoie pentru a putea vorbi despre prosperitatea acestei țari. „Prea putini inteleg ca prosperitatea poate veni…

- Atacuri in valuri ale Elenei Udrea. Fostul ministru al Turismului a desființat-o pe Laura Codruța Kovesi, in urma scandalului privind interceptarile facute de DNA. Elena Udrea l-a atacat voalat și pe Traian Basescu. "Daca eu as fi fost astazi seful opozitiei, alta ar fi fost Romania! Tocmai pentru…

- Daca s-ar fi nascut acum vreo o sutica și ceva de ani, ce mai Ana Pauker ar fi ieșit din doamna Carmen Dan! Dar nici acum vreo cincizeci de ani nu e tarziu ca s-a nascut duduia de la Interne, caci combate la fel de bine ca și tovarașa Ana. Pai nu mai țineți minte […]

- Senatorul PNL Florin Citu a declarat, ieri, pe Facebook, ca Guvernul pregateste introducerea unei noi taxe. „Sa fie foarte clar. Romani, vi se pregateste o noua taxa pentru ca PSD nu are bani sa restituie taxele platite pana acum ( de aceea se tot amana bugetul pentru 2018). Cum se va numi noua taxa,…

- ”Dupa opinia mea, dna Carmen Dan trebuie sa se gandeasca foarte serios daca nu este necesar sa produca niste schimbari la ministerul pe care il conduce si poate se gandeste si legat de jandarmi. Eu cunosc, cel putin personal, multi ofiteri in Jandarmeria Romana, adjuncti ai dlui Cucos, care au fost…

- Senatorul PNL Florin Citu a declarat, duminica, ca Guvernul pregateste introducerea unei noi taxe "pentru ca PSD nu are bani sa restituie taxele platite pana acum", motiv pentru care a fost amanata adoptarea bugetului pentru 2018. "Sa fie foarte clar. Romani vi se pregateste o noua taxa pentru…

- Fostul presedinte Traian Basescu comenteaza duminica, într-o postare pe Facebook intitulata "Jandarmeria, prinsa în jocul politic a doua ...doamne", incidentele care au avut loc sâmbata în Piata Victoriei si reactia primarului Gabriela Firea si a ministrului de Interne…

- Reprezentanti ai opozitiei, printre care presedintele PNL Ludovic Orban, vicepresedintele aceluiasi partid, Ciprian Ciucu, si fostul sef al statului, Traian Basescu, au comentat pe profilurile lor de Facebook cu privire la imbrancelile dintre jandarmi si manifestanti desfasurate in Piata Victoriei.…

- Mii de oameni au asistat la parada de Ziua Nationala de la Arcul de Triumf, la care au participat 3.500 de militari, cu 350 de mijloace tehnice. Desfașurarea militara a fost privita din tribuna oficiala de președintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose, ministrul Apararii, Mihai Fifor, ministrul…

- Fostul șef statului ar fi suferit o entorsa, acesta fiind motivul pentru care nu a putut participa la sarbatoare, transmite Romania TV. Ion Iliescu a urmarit, insa, Parada militara din fața televizorului. In tribuna oficiala au putut fi vazuți premierul Mihai Tudose, mai mulți miniștri,…

- Parada de Ziua Nationala a Romaniei s-a incheiat in Piata Arcului de Triumf unde s-au aflat printre altii si presedintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose si ministrul Apararii Mihai Fifor. Sute de oameni au sosit cu autocarele in Capitala, vineri dimineata, adusi de mai multe organizatii PSD…

- Aproximativ 3.500 de militari si specialisti din MApN, MAI si SRI, cu peste 350 de mijloace tehnice, dintre care circa 50 de aeronave, si militari din mai multe tari aliate sau partenere au participat de 1 decembrie, la parada militara de Ziua Nationala a Romaniei.Printre oficialii care au…

- Seful statului si cel al Guvernului au urmarit de la tribuna oficiala defilarea militara de vineri, de la Arcul de Triumf, impreuna cu doi fosti presedinti – Emil Constantinescu si Traian Basescu. Pe langa Klaus Iohannis si Mihai Tudose, la aceeasi tribuna se afla si mai multi ministri, cel al Internelor,…

- Dand probabil cu matura prin casa și ștergand praful in așteptarea Zilei Națaionale, blonda doamna a lui Liviu Dragnea, pe numele ei Carmen Dan, a dat de un dispozitiv de ascultare in casa. Ma rog, cel puțin așa pretinde fosta secretara din Alexandria de Teleorman, careia Dumnezeu i-a pus mana in cap…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, a reacționat la declarația prezentata de președinții celor doua Camere ale Parlamentului cu privire la avertizarile venite din SUA. Fostul oficial i-a catalogat tonul și conținutul declarației drept de “o gravitate extrema” și “parca venite din alte timpuri”.…

- Fostul premier Victor Ponta a criticat depunerea de catre USR a 5.000 de amendamente la Ordonanța care prevede introducerea Split TVA, el aratând ca în prezent, prevederile acesteia sunt în vigoare și o prelungire a dezbaterii în Parlament nu face decât sa prelungeasca…

- Laurentiu-Teodor Mihai a fost numit in functia de membru al Consiliului de Administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), printr-o decizie a prim-ministrului Mihai Tudose.Decizia a fost publicata miercuri seara in Monitorul Oficial, scrie agerpres.ro.…

- "Duminica, m-am aflat la Cahul, in Republica Moldova. Curentul unionist devine tot mai puternic in stanga Prutului. Mesajul meu: «in mod egal, si Romania, si Republica Moldova au nevoie de Unire. Nu putem trai la nesfarsit despartiti de deciziile lui Stalin si Hitler, consfiintite prin pactul ticalos…

- Bogdan Nicolae Stan, demis de la sefia ANAF de premierul Mihai Tudose, a fost numit prin vot secret de Parlament, in functia de consilier de conturi, pentru un mandat de noua ani. Votul a fost exprimat la pachet cu cel pentru numirea lui Sorin Grindeanu la sefia ANCOM.

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, îi solicita premierului Mihai Tudose sa opreasca modificarea Codului fiscal, el sustinând ca altfel prim-ministrul îsi va asuma împingerea tarii si a populatiei "într-un dezastru". ”Domnule Prim-ministru…

- Traian Basescu își sarbatorește, sâmbata, ziua de naștere. Fostul președinte a împlinit 66 de ani, iar fiica sa cea mica a ținut sa-i transmita un mesaj public pe pagina sa de Facebook. „De ziua ta, îti dorim multa sanatate! La multi ani, tati!”, a scris…

- Sedinta extraordinara de Guvern, programata pentru vineri la ora 14 si in care urmau sa se adopte controversatele modificari la Codul Fiscal, a fost amanata pana luni. Departamentul de Comunicare al Guvernului a transmis ca "Sedinta de guvern de astazi s-a amanat pentru luni, 6 noiembrie,…

- Integrarea fortelor armate este esentiala pentru ca Uniunea Europeana (UE) sa-si poata rezolva problemele de securitate si sa poata apara flancul estic, in contextul in care statele membre au 178 de tipuri de armament, in timp ce cea mai mare armata a lumii, cea a Statelor Unite, are doar 30, a declarat…

- Deficit sub 3 la suta și o lege a salarizarii care va intra in vigoare de la 1 ianuarie. Sunt promisiuni facute, miercuri, de premierul Mihai Tudose, ca raspuns la intrebarile jurnaliștilor prezenți la ceremoniile de la Carei.

- Norvegia a numit vineri pentru prima data o femeie in funcția de ministru al afacerilor externe, pe Ine Eriksen Soereide, care a deținut pana acum funcția de ministru al apararii, informeaza agenția de presa Reuters. Sursa foto: Ine Eriksen Soereide / Facebook Ine Eriksen Soereide…

- "Ma bucur ca cei de la BNR au inteles ca tot ceea ce inseamna acolo baza sportiva trebuie sa revina sportului. In Comisia economica am decis sa promovam o lege de compensare prin care BNR va ceda acele terenuri. Datele tehnice urmeaza sa fie analizate de catre un grup de lucru format din reprezenatati…

- Procuratura Nationala Financiara (PNF) din Franta a cerut condamnarea lui Nicolas Sarkozy pentru "coruptie" si "trafic de influenta" in scandalul interceptarilor, comparand unele metode ale fostului presedinte cu ale unui "infractor experimentat", a dezvaluit sambata cotidianul Le Monde, citat de…

- Aceeasi idee a exprimat-o si premierul Mihai Tudose cand a spus ca Sevil Shhaideh si Rovana Plumb trebuie sa plece din guvern, nu pentru ca el si-ar dori asta ("perceptia la Bruxelles este cu totul alta decat realitatea de aici"), ci fiindca de la Bruxelles i s-a spus clar asta ("cand cineva spune…

- Victor Ponta a postat, pe Facebook, o reacție dura la adresa premierului Mihai Tudose, despre care scrie ca ”a câștigat repriza întâi”, însa „a capitulat necondiționat în repriza a doua”, facând astfel referire la noile propuneri ale PSD…

- Ponta: Tudose a reușit sa scape de cei mai importanți soldați ai “Cartelului de la Teldrum” Fostul premier, Victor Ponta, afirma, dupa ședința de joi a CEx al PSD, ca premierul Tudose "a reușit sa scape din Guvern de cei mai importanti soldati ai 'Cartelului de la Teldrum' și "daca in locul acestora…

